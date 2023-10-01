Новый принцип русского футбола: лечь под «Зенит». Костьми

Обозреватель «СЭ» называет свою версию происходящего с чемпионом, который потерпел уже три поражения в РПЛ-2023/24.

Мнение

«Оренбург» ляжет под «Зенит»!» - говорили они, все повторяя и повторяя заевшие лозунги. Вы их знаете: «Оренбург» — фан-клуб «Зенита»!», «Будет дружеский слив!», «Победа у Питера в кармане».

И всюду этим людям — возможно, вы узнаете в них себя — мерещились предвестники договорняка. И форму «Оренбург» выбрал не свою, а розовую, тогда как чемпион вышел на поле в традиционной домашней. И мяч пропустили уже на 2-й минуте — мол, отдались сразу, без прелюдий.

Правда, тут же сравняли, но на это последовал довод: «Делают вид, что сопротивляются».

Потом забили второй, но и это парировалось: «Стандарт, так бывает, случайно».

Третий все же вызвал сомнения: «Да ладно, не может быть». Но колебания удавалось успокоить: «Какой там коэффициент на «Зенит»? Восемь? Надо брать. Сейчас в перерыве кто надо кому надо позвонит — и все исправится».

А дальше, когда Вера решил забить четвертый, лишь чуть не попав с линии вратарской, и когда Сысуев и вся команда геройствовали у своих ворот, стало ясно, что «Оренбург» в этот день действительно ляжет перед «Зенитом». Но на этот раз — костьми.

Фото ФК "Оренбург"

Так почему «Оренбург» впервые выиграл у «Зенита» именно сейчас? Разве руководство другое? Нет, то же самое. Разве Петербургу не нужна была победа? Нет, очень нужна — хотя бы потому, что на первом месте-то не вечный Семак, а «Краснодар». Может, это «Оренбург» стал богаче и прекраснее? Тоже нет: тот же спонсор, то же место в середине таблицы и вдобавок две смены тренера за три месяца.

Так что же изменилось? Все просто: изменился «Зенит». «Зенита», который пять раз выигрывал золото РПЛ, «Зенита», который громил не только «Оренбург», но и примерно все команды лиги, «Зенита», который сокрушал и выглядел устрашающе, — его больше нет. Этот герой устал доминировать.

Почему? Можно говорить об уходе Малкома или Кузяева, можно сочинять, что не угадали с трансферами, но основная причина очевидна: у «Зенита» больше нет точек роста. Ему больше некого поражать и нечего хотеть. Допустим, что желание идет от строительства новой команды, двигается в призеры лиги, затем к золоту, потом к Лиге чемпионов, выходу из группы, мечте о плей-офф — этого надолго хватит. Но про Европу мы забыли, а чемпионствами (первым, вторым, третьим, четвертым, пятым) этот «Зенит» пресытился настолько, что по постным, как диета Семака, лицам старожилов видно — на РПЛ у них просто не хватает мотивации. Чего они и не скрывают, пытаясь массово сбежать летом и к чему будут готовить себя зимой.

Этот «Зенит» больше не гегемон, в теории пассионарности он достиг своего пика и идет на спад. Если перед таким и ложиться, то по примеру «Оренбурга», без жалоб на разницу в классе и в деньгах — только костьми.

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