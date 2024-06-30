Замена Венделу за 25 миллионов евро. Кто такой Иван Илич, которого хочет «Зенит»?

Потенциальный сербский новичок.

Долгие поиски

Сине-бело-голубые не останавливаются. До старта чемпионата России три недели, а «Зенит» уже почти укомплектовал обойму на сезон. Петербуржцы укрепили четыре важные позиции: подписали контракты с вратарем Евгением Латышонком, двумя фланговыми защитниками Юрием Горшковым и Сергеем Волковым, а также с атакующим хавбеком Максимом Глушенковым. Но это еще далеко не конец их трансферной кампании.

«Зенит» уже не первый месяц ищет футболиста в середину поля. Поиски начались еще прошлым летом, когда Петербург покинул Далер Кузяев, а Вендел поздно вернулся из Бразилии по совсем не уважительным причинам. Да, год назад клуб перехватил у «Локомотива» Коваленко, но за сезон он так и не выкарабкался со скамейки запасных. Замена Кузяеву все еще не найдена, а Вендел остается ликвидным товаром на рынке и в любой момент может уйти — при достойном предложении.

С конца весны «Зенит» активно включился: ходили слухи об интересе к опорнику «Ростова» Глебову, далеко зашли переговоры с «Бешикташем» по трансферу португальца Жедсона Фернандеша. Новый кандидат — 23-летний полузащитник сборной Сербии Иван Илич.

Из «Црвены Звезды» в «Манчестер Сити»

Илич — полузащитник «Торино». У него любопытная карьера: начинал в родном Нише, в 2016 году перебрался в «Црвену Звезду», причем уже в 16 лет дебютировал за нее в чемпионате Сербии и стал самым молодым игроком в истории клуба. В 2017-м Илич оказался в «Манчестер Сити», где, правда, не закрепился: после серии аренд перебрался в Италию, а именно в «Верону».

Там он и сделал себе имя, пробрался в сборную Сербии, за которую сыграл на чемпионате мира в Катаре, а затем отправился на повышение — в «Торино». По данным Transfermarkt, в прошлом году туринцы заплатили за Илича 16,5 миллиона евро. Но сейчас в прессе мелькают другие суммы.

По информации Tuttosport, «Зенит» готов заплатить за хавбека 25 миллионов евро, а самому Иличу предлагает зарплату в 3 миллиона евро в год. Источник добавляет, что боссы «Торино» уже согласились продать серба и сейчас идут переговоры «Зенита» с его агентами. Tuttosport рапортует о баснословном предложении: жилье в престижном районе, роскошный автомобиль и неограниченное количество перелетов в Белград и обратно.

Иван Илич (№ 17). Фото Reuters

Зачем он Семаку?

25 миллионов евро — гигантские деньги для современного российского футбола, находящегося в изоляции. В последний раз клуб РПЛ тратил аналогичную сумму на покупку игрока в январе 2022 года — «Зенит» за те же деньги купил нападающего Юри Алберто. Поэтому очевидно, что сине-бело-голубые берут Илича под основу.

Стоит отметить, что характеристики серба соответствуют стартовому составу «Зенита». Он левша. Классический игрок центра поля: может закрыть место опорника, а может выйти на позиции «восьмерки». Высокий (186 сантиметров), но при этом хорошо координирован и обладает отличной скоростью для своего роста. Техничен: может самостоятельно продвинуть мяч, а может сделать передачу вразрез. Физически крепок, хорошо ставит корпус. Часто исполняет стандартные положения: в матче со Словенией на Евро-2024 Илич отдал голевую передачу на Йовича прямо с углового.

Стоит отметить, что серб любит рисковать и нередко делает слишком авантюрные передачи, которые могут обернуться контратаками. Еще у него достаточно слабая правая нога — ей Илич толком не пользуется.

Безусловно, такой игрок нужен «Зениту». Но как совместить Илича, Вендела, Барриоса и Клаудиньо на поле? Это самый важный вопрос: никто из них не может сидеть в запасе, а значит, есть вероятность, что кто-то уйдет.

Всех не уместить

Не факт, что Петербург покинет именно Вендел. В конце сезона бразилец несколько раз повторял, что не собирается никуда уходить, да и сейчас прилетел на сборы вовремя, в отличие от прошлого лета. Есть вероятность, что уйдет Клаудиньо — он в последнем чемпионате играл, мягко говоря, не так вдохновенно, как в первом, и зимой намекал бразильским СМИ на возможный трансфер во «Фламенго».

Если все-таки представить упомянутый выше квартет вместе на поле, то возникнут проблемы — как с балансом, так и с лимитом на легионеров. При таком раскладе сине-бело-голубым придется жертвовать Дугласом Сантосом, Артуром или Педро, а Глушенков превратится в латераля и будет заперт на фланге — в середине поля и так хватает исполнителей.

Альтернативный вариант тоже полон минусов: «Зенит» переходит на узкую схему с ромбом в центре поля (Семак использовал ее несколько лет назад), где нет места для вингеров, а их у сине-бело-голубых полно. Кроме того, в этом модуле Глушенков становится вторым нападающим, как в «Крыльях Советов».

Все это говорит о том, что Вендела, Барриоса, Клаудиньо и Илича на поле одновременно не уместить. Если серб все-таки перейдет в «Зенит», то это будет означать практически неизбежный уход кого-то из его южноамериканских конкурентов. Сине-бело-голубые существенно меняются перед столетием.