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Сегодня, 21:45

«Динамо» в Питере: дубль неудержимого Тюкавина, трансформация от Лички

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Футболисты «Динамо» радуются победе над «Зенитом».
Фото ФК «Динамо»
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Бело-голубые обыграли «Зенит» — 3:2.

За «Динамо» Марцела Лички интересно наблюдать. Команда делает ставку на атакующий футбол, но сама себе привозит голы. На сколько хватит терпения чешского тренера, поощряющего рискованный стиль и требующего от своих игроков розыгрыша мяча накоротке?

Все-таки он теперь не в Оренбурге, а в клубе с историей и амбициями. В предыдущей команде год назад спокойно пережили поражение в Питере — 0:8, в «Динамо» такое не простили бы.

Тем более что на старте сезона до поездки к «Зениту» — ни одной победы. В РПЛ домашнее поражение от «быков» и ничья в Самаре, хотя вели в счете 2:0 и 3:1. Поражение по пенальти от «Пари НН» в Кубке. Есть от чего занервничать?

Константин Тюкавин (&laquo;Динамо&raquo;) в&nbsp;матче 3-го тура РПЛ против &laquo;Зенита&raquo;. Это уже серьезно: «Зенит» проиграл «Динамо» и увяз в середине таблицы

Личка уверен в себе и продолжает гнуть свою линию. И состав по сравнению с предыдущим матчем не поменялся совершенно (исключение: выход Паршивлюка из-за травмы Дасы). Но остальное все то же самое — активно в атаке, авантюрно в обороне.

По крайне мере так казалось по первому тайму, который бело-голубые выиграли 2:1. И это уже была мини-сенсация. Но как же хорош Тюкавин! Как дезориентировал Эраковича в эпизоде с первым голом, забежав ему за спину. Как оставил в дураках Ренана. Дубль молодого форварда, который в том числе стал плодом смелого стиля Лички.

К слову, чешский тренер высоко ценил Тюкавина еще до прихода в московский клуб. Он поставил нападающего на первое место в опросе по определению лучшего молодого футболиста. Вместе с Владимиром Федотовым (вспоминаем информацию о запросе по Тюкавину от ЦСКА) и Жозепом Клотетом.

Атакующие действия чуть замаскировали проблемы в обороне, но они никуда не делись. В каждом из прошедших матчей бело-голубые привозили голы потерями на своей половине в простых ситуациях. На сей раз подарок сопернику сделал Захарян. Но заменили его не из-за ошибки, а из-за повреждения, и это большая потеря для «Динамо».

Способность наступить на горло своей песне Личка показал уже в начале второго тайма, когда «Зенит» завладел огромным преимуществом — убрал нападающего Смолова в пользу третьего центрального защитника Сазонова. Поиск баланса прямо по ходу встречи.

Если в Самаре тренер явно затянул с заменами, что привело к двум пропущенным голам, то теперь куда оперативнее вмешался в ход встречи. И хотя преимущество оставалось за хозяевами, гости задышали чуть свободнее, а трио в обороне перекрыло все входы и выходы в штрафную, бросаясь под мячи и выигрывая верховую борьбу.

Да, «Зенит» может себе позволить выпустить на замену Вендела и Сергеева, которые соорудили ответный гол. «Динамо» грозило повторение сценария в Самаре — упущенная победа на 90-й минуте. Но тогда никто бы не сказал, что это было незаслуженно, а в Питере бело-голубые смотрелись гораздо цельнее и своей самоотверженной игрой заработали еще один шанс в концовке. Им воспользовался Грулев.

Такая важная для динамовцев и для Лички. Который и для своего смелого футбола нашел место, и для осторожной игры на результат, когда этого потребовали обстоятельства. Большой плюс в копилку тренера. И здорово для интриги в нашем чемпионате.

Сергей Семак
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Константин Тюкавин
Марцел Личка
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