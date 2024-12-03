Обозреватель «СЭ» подводит итоги 17-го тура РПЛ.

Лещук — в истории!

В первый момент я не поверил своим глазам. Решил, что комментатор Александр Аксенов обознался и игрок «Ахмата» забил автогол. Но и ликование Игоря Лещука, и реакция бросившихся к нему и поваливших на газон партнеров по «Динамо», и, главное, повтор доказали, что все правильно: вратарь забил первый мяч с игры в истории топ-дивизиона чемпионата России и мигом вошел в историю.

Сказать, что это был странный, алогичный, удивительный гол — одна дуга движения мяча куда-то за облака чего стоит! — значит, не сказать ничего. Но современное «Динамо» — клуб, живущий для развлечения публики. И весь этот матч бело-голубые этому своему имиджу не соответствовали, но в самом конце одним эпизодом перекрыли негативные впечатления «с горочкой».

А сразу после того, как Лещук сравнял счет в Грозном, он еще и отбил мяч лицом на последней секунде. «Ахмат», игравший лучше, не взял три очка ТОЛЬКО благодаря Лещуку — так-то «Динамо» в этот вечер было плохим: медленным, предсказуемым, натужным. И гол казахстанский форвард грозненцев Максим Самородов забил породистый, и пас ему Даниил Уткин отдал такой же. Но для победы этого не хватило.

Многие сразу же глумливо заметили: в гонке снайперов Лещук обогнал Александра Соболева, который в свое время изрядно насолил Игорю и подпортил ему вратарское реноме. Обогнал после 17-го тура, добавлю!

Впрочем, бог с ним, с Соболевым — рано или поздно, в «Зените» или в каком-то другом клубе, его прорвет. Не забивал ведь в первом сезоне за «Зенит» Матео Кассьерра, а в первом за «Спартак» — Манфред Угальде. А что стало после?..

Что же до Лещука, то я очень рад, что застал это в прямом эфире. Вот когда такие вещи пропускаешь и узнаешь о них задним числом — сильно жалеешь. Подобное надо видеть — и реагировать на него — вживую.

При этом знаю, у кого Лещук научился! Вот фрагмент из нашего с ним разговора для «СЭ» в начале 2023 года на сборе в Турции.

— Какие воспоминания остались от игры за вас Александра Овечкина, его гола в ворота «Амкала»? Каким он был в общении с футболистами?

— Очень дружелюбный и открытый. Рад был сидеть рядом с ним в раздевалке, с открытым ртом его слушал. Понятно, что он больше со старшими общался — Смоловым, Паршивлюком. Память об этом моменте останется у меня надолго. И у меня теперь есть большое желание приехать в Вашингтон на игру «Кэпиталз». Может, удастся после игры пересечься.

— Какой-нибудь забавный эпизод, связанный с Овечкиным, в те дни был?

— Был. Приходим с разминки перед игрой, а он уже «мертвый». Смеется, говорит: «Ну куда же вы так разминаетесь?! Я в игре меньше устаю, чем у вас на разминке». Они же там вышли на раскаточку, чуть-чуть покатались и разошлись. А после нашей разминки весь мокрый. Доктор Саше и нашатырь дает, и всякие гели, чтобы он в себя пришел. Мы думали — как он выдержит десять минут в игре? Ну и забавный эпизод был, как он парня-блогера бортанул, выкинул как из маршрутки.

— А потом Овечкин взял и забил. Вы офигели?

— Да-а! Когда он до того приехал на базу, Смолов ему говорит: «Я тебе в офис покачу, и ты забьешь». Так и получилось. Слева из штрафной пробил — точно из своего левого круга вбрасывания! Это и мастерство, и удача. Сыграл десять минут в футбол с профессионалами — и забил.

...В итоге Лещук не бросил слова на ветер, съездил следующей зимой в Вашингтон, Овечкин организовал ему билет и проход в раздевалку. Выходит, на беду Гиорги Шелии передал чуть-чуть своих снайперских флюид!

Едва ли случившееся повлияет на статус Игоря как второго вратаря «Динамо», по крайней мере сейчас, — уж больно уверенно вошел в команду с первых же дней Андрей Лунев. Но место в истории, какой бы грубой ни была ошибка Шелии, Лещук этим голом завоевал раз и навсегда.

Что же касается невразумительной в целом игры «Динамо» и увеличивающегося объема критики в адрес Марцела Лички — мол, команда совсем не растет, — то прошлой весной чех доказал, что умеет качественно проводить зимние сборы и собирать коллектив воедино к весенней части чемпионата. Да, в последнее время динамовцы совершенно не блещут, но в сухом остатке — от лидирующего «Зенита» они, сейчас пятые в таблице, отстают на семь очков. То есть даже борьба за золото для них не исключена, хотя, скорее всего, только в теории. А от третьего места, «Спартака», отставание и вовсе символическое — два балла.

Матвей Лукин (слева) забивает второй гол в матче ЦСКА — «Рубин» (2:2). Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА — на том же шестом месте, что и в прошлом сезоне. Зачем было менять Федотова на Николича?

Дистанция от «Динамо» до ЦСКА не изменилась — причем армейцы, как и динамовцы, спаслись на последних секундах. Правда, не при столь эпатажных, как у бело-голубых, обстоятельствах. Но и там все необычно — ведь у их автора обоих голов в этом матче прежде в премьер-лиге не было ни одного.

Матвей Лукин на шестой добавленной минуте вырвал ничью для ЦСКА в домашней встрече с «Рубином» после получаса игры в большинстве. У молодого защитника неожиданный дубль, это был его день — и красно-синие отбились с 0:2. А лучший момент — образцовая быстрая атака Кабутов — Шабанхаджай — Даку, при помощи которой «Рубин» забил первый мяч. И конкретно голевой пас Шабанхаджая. Когда команды середины и низа таблицы могут проводить такие комбинации, какими в этом туре отметились казанцы и грозненцы в ворота команд из верхней шестерки — пессимисты, конечно, скажут, что это говорит о слабости оборонительных линий фаворитов, я же поаплодирую забивавшим.

Не думаю, что армейцы этой ничьей сильно рады. Они по-прежнему на шестом месте, отстают от «Динамо» на четыре очка, а от «Спартака» и «Локомотива» — на шесть. Лишь один балл в двух домашних матчах подряд с «Ростовом» и «Рубином» — явно не то, на что красно-синие рассчитывали. Тем более что совсем недавно были поражение в дерби, домашние 0:0 с «Факелом»...

В общем, никакого намека на прогресс, которого от ЦСКА после шестого места определенно ждали. Конечно, время для выводов придет после зимнего перерыва и по итогам сезона. Но в чем был смысл замены Владимира Федотова на Марко Николича — пока не видно.

Все в вялотекущем режиме, и даже ахиллесова пята Федотовской команды — пропущенные голы и упущенные победы на последних минутах — осталась прежней, хоть в этом матче все и произошло наоборот. Тогда как по забитым голам, на которые в первую очередь и ходят болельщики, проседание — в прошлом сезоне красно-синие заняли по этому показателю первое место в лиге, сейчас они лишь на шестом. Уместно сравнивать и среднее количество мячей, и с этим тоже стало хуже — падение с 1,87 до 1,65 гола за игру.

Был один хороший отрезок с 10-го по 12-й туры с тремя победами подряд — 3:0 над «Ахматом», 2:1 над «Динамо» (с лучшей игрой в сезоне) и 1:0 в Махачкале, когда казалось, что ЦСКА прорвало. Но потом вдруг опять в болото. И кстати, это удивительным образом совпало с увеличением игрового времени Миралема Пьянича. В той трехматчевой победной серии он с «Ахматом» не играл вообще, в двух других выходил на 70-75-й минутах. С «Факелом» уже был в основе, со «Спартаком» вышел на полчаса, в субботу провел все 90 минут. Правда, с «Ростовом» его не было — все равно дома проиграли. Так что не только, а может, и не столько в боснийце дело. Хотя его внедрение в состав могло надломить предыдущую работу так же, как в «Спартаке» эксперименты Деяна Станковича со сдвижкой Угальде на фланг, тремя центральными защитниками с «Краснодаром» и т.д. Может, надо просто вернуться к тому, что нащупали к концу сентября — октябрю?

Говорят, зимой схема будет перестраиваться под Пьянича. Но надо ли? Ведь укрепляется ощущение, которое было еще в момент подписания, — что Пьянич может стать армейской версией Андре Шюррле.

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев. Фото ФК «Крылья Советов»

Победа в Питере может стать последним ярким всполохом в судьбе «Крыльев» на годы вперед

Тур, конечно, получился совершенно безумный (оттого и гол Лещука в финале представляется его органической частью) — домашние поражения всех команд, до него входивших в первую тройку, три очка только у одного представителя из топ-6, первое поражение «Краснодара» в чемпионате, и сразу дома 0:3. И если проигрыш «Локомотива» «Химкам» хоть и сильно удивил, но все же после разгрома красно-зеленых «Спартаком» и ничьей подмосковного клуба с «Краснодаром» не поразил, то провал «Зенита» на «Газпром-Арене» стал настоящей бомбой.

Разговаривал днями с Валерием Непомнящим, и мэтр сказал: «Уровень чемпионата России, конечно, сильно упал, но я все равно смотрю его с удовольствием. Потому что никогда не знаешь, чем закончится матч. Любой может обыграть любого». Честно говоря, перед встречей «Зенита» с «Крыльями», тем более после гола Максима Глушенкова на первых минутах, я думал, что к этой игре замечание Валерия Кузьмича точно не относится. И первый мяч хозяев на четвертой минуте подтвердил ожидания. А оно вон как вышло!

Два гола самарцев с двух атак подряд, потом еще один, прекрасные быстрые выходы из обороны, реваншистские настроения Ивана Сергеева (который, однако, не праздновал свои голы), классная игра Сергея Песьякова, которого давно не видел таким уверенным в себе, доминирующим как на выходах, так и на линии, — и «Крылья», вокруг которых сейчас творится невесть что, обыграли полностью потерявшего бдительность чемпиона и лидера на его поле.

Признаться честно, даже при 1:3 после первого тайма думал, что хозяева выиграют — 4:3. Тем более когда увидел, как начался второй тайм. Кстати, Песьяков в телеэфире говорил о том же — что он сказал это капитану Александру Солдатенкову. Но тогда «Зенит» не дожал, а когда Нуралы Алип все-таки забил, до конца оставалось еще более чем достаточно, но не целый тайм.

Закончились, видимо, силы у Глушенкова, наконец набравшего форму после травм, а без него придумывать что-то оригинальное отчего-то оказалось некому. И когда при 2:3 Сергеев убежал и был в сантиметрах от того, чтобы забить четвертый и сделать хет-трик в ворота бывшей своей команды — это могло бы стать эффектнейшей развязкой. Но не стало, и после того, как резервный судья показал семь добавленных, подумалось — опять зенитовцев спасет Александр Ерохин?!

Но если в прошлом туре Александр забил в Оренбурге победный мяч на последней добавленной минуте, то теперь Самара выстояла. И что бы ни было дальше, уйдет в зимнем перерыве Игорь Осинькин или останется — сейчас я за него очень рад. И за то, как отреагировала и что сказала после матча команда, как она сплотилась.

Как рад и за хорошего человека и нападающего Ивана Сергеева, который после возвращения в Самару забил всего один мяч, а в воскресенье — два. И как же он на последней минуте из последних же сил убежал по флангу в угол поля, убил полминуты, да еще и ухитрился так ковырнуть мяч, чтобы он выкатился за линию, а не случилось потери и мгновенного контрвыпада. Тяжелейшие победы, тем более команд из нижней половины таблицы над лидерами, и состоят из таких мелочей, а не только из голов.

Конечно, сильно сомневаюсь, что на процессы, запущенные губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, выигрыш подотчетного ему клуба даже в гостях над «Зенитом» может как-то повлиять — уж больно серьезные сделаны заявления и начаты действия. Очень похоже, что если в глобальном плане для определенных фигур российского футбола все может обернуться совершенно по-разному, и предсказать это едва ли представляется возможным, — то самим «Крыльям» все происходящее не сулит ничего хорошего.

Но всегда важно видеть, как на подобные события реагирует команда. Если она рассыпается в прах, начинает проигрывать всем с крупным счетом, коллектив погрязает в конфликтах и разборках — все с его устойчивостью и фундаментом становится ясно. Победа же в Санкт-Петербурге показывает, что, несмотря на все проблемы этого сезона и давление извне, Осинькин и костяк игроков продолжают представлять собой единое целое. И, как бы ни сложилась дальше их судьба — вместе или порознь, эти люди не хотят оставлять о себе в настоящем футбольном городе скверную память.

Эту победу Самара точно запомнит надолго. Как знать — не как последний ли яркий всполох в судьбе «Крыльев» на годы вперед.