Известный комментатор Геннадий Орлов — о матче «Зенит» — «Локомотив» (1:2).

— Главная причина поражения «Зенита» — недостаточная физическая готовность. Хозяевам просто-напросто не хватило сил, выносливости на концовку. Все давалось натужно во втором тайме. До перерыва сине-бело-голубые привыкли к Дзюбе, довольно легко с ним справлялись.

Но во второй половине встречи сработали замены Галактионова. Ушел Дзюба, ускорилась игра железнодорожников. Гости растащили «Зенит» по флангам, поставили в тупик. Очень хороший настрой был у москвичей, спортивная злость. Тут надо отдать должное тренеру. Прессинг «Локо» оказался эффективнее. Семаку и его помощникам нужно ответить на важный вопрос: почему подопечным не хватило свежести?

При этом дьявол кроется в деталях. Можно вспомнить два, наверное, ключевых момента матча.

Ну как же Кассьерра небрежно покатил мяч Сергееву на пустые ворота! Очень сильно, тот никак не мог успеть на такой пас... Ну отдай точнее, в ногу! В чем проблема?

Ну и, конечно, возникают вопросы к Круговому. Как же он ввел мяч из аута?! В итоге «Локомотив» забил победный гол. Что он сделал? Перед ним стоял Барриос. Как можно было так неудобно бросить? Фактически подарил мяч сопернику... Ну что это такое?

«Зенит» упустил три очка. Мог вполне увеличивать преимущество. Но это футбол. «Локомотив» надо еще раз похвалить за концовку. Боевая команда! А у хозяев устали лидеры. Вендел, Клаудиньо, Дуглас Сантос. Почему-то хозяев не хватило на весь матч.

Мы хвалили Изидора после матча с «Рубином». Сегодня я внимательно смотрел за его действиями с трибуны. Увы, он пока все-таки не до конца вписан в игру сине-бело-голубых. Принимает не те решения, не всегда понимает партнеров. Абсолютно не впечатлил. Но давайте делать скидку на то, что он не так давно в команде. Надо, чтобы его футбольный интеллект сочетался с игровыми замыслами бразильцев.

У «Локо» мне очень понравился Глушенков. Великолепно вошел в игру! А вот в составе хозяев я бы никого не выделил. Все сыграли ниже своих возможностей.

Наир Тикнизян, Страхиня Эракович и Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Игра Дзюбы? Защитникам не сложно было к нему приспособиться. В целом зенитовцы с ним справлялись. Он уже малоподвижный, во фланги вообще не смещается. Вот когда он ушел, железнодорожники начали разрывать питерцев, особенно по флангам.

Возможно, в этом и заключался замысел Галактионова, чтобы Дзюба выматывал защитников, терроризировал их, толкался. Конечно, он мощный, сильный, но где скорость? Разве он может так носиться, как понесся «Локо» на последних минутах? Я не говорю, что Дзюба не приносит пользу команде. Нет, КПД он все равно дает. Но Артем — игрок вчерашнего дня. Когда мяч находится в его зоне, он может зацепиться, сбросить партнерам. Однажды здорово отпасовал Пиняеву, которого взяли в коробочку. А в остальном...

Слова Артема о Семаке? Что тут сказать. Это на совести Дзюбы. Мягко говоря, не джентльмен. Дзюба — есть Дзюба. Хочется говорить о нем как о футболисте, о том, что он делает на поле. Когда он играет хорошо, мы его хвалим. У него есть достижения в спорте. А вот это вот все... Мат, участие в шоу... Не знаю. Мне иногда кажется, что он остался в школе. Так вести себя, так говорить. Уровень 10-го класса, ей-богу. Есть ли у него основания быть обиженным на Семака? Да пусть обижается на весь мир! Мне страшно представить, что с ним будет, когда он закончит карьеру! Что он тогда будет говорить? С годами человек вообще-то мудреет. Но здесь, увы, ничего не происходит. Ну, что поделать...