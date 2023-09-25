Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:15

«Как Кассьерра небрежно покатил Сергееву? Как Круговой бросил мяч из аута?! А Дзюба — игрок вчерашнего дня». Орлов — о поражении «Зенита»

«Зенит» проиграл «Локомотиву» дома в матче 9-го тура РПЛ
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Артем Дзюба и Вильмар Барриос
Артем Дзюба и Вильмар Барриос.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Telegram Дзен
Известный комментатор Геннадий Орлов — о матче «Зенит» — «Локомотив» (1:2).
Россия. Премьер-лига. 9-й тур
24 сент, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:2
Локомотив

— Главная причина поражения «Зенита» — недостаточная физическая готовность. Хозяевам просто-напросто не хватило сил, выносливости на концовку. Все давалось натужно во втором тайме. До перерыва сине-бело-голубые привыкли к Дзюбе, довольно легко с ним справлялись.

Но во второй половине встречи сработали замены Галактионова. Ушел Дзюба, ускорилась игра железнодорожников. Гости растащили «Зенит» по флангам, поставили в тупик. Очень хороший настрой был у москвичей, спортивная злость. Тут надо отдать должное тренеру. Прессинг «Локо» оказался эффективнее. Семаку и его помощникам нужно ответить на важный вопрос: почему подопечным не хватило свежести?

При этом дьявол кроется в деталях. Можно вспомнить два, наверное, ключевых момента матча.

Ну как же Кассьерра небрежно покатил мяч Сергееву на пустые ворота! Очень сильно, тот никак не мог успеть на такой пас... Ну отдай точнее, в ногу! В чем проблема?

Эмоции Вендела в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo; (1:2). Проблема «Зенита» — в мотивации, а не в игре. Так нельзя, когда бьешься за золото

Ну и, конечно, возникают вопросы к Круговому. Как же он ввел мяч из аута?! В итоге «Локомотив» забил победный гол. Что он сделал? Перед ним стоял Барриос. Как можно было так неудобно бросить? Фактически подарил мяч сопернику... Ну что это такое?

«Зенит» упустил три очка. Мог вполне увеличивать преимущество. Но это футбол. «Локомотив» надо еще раз похвалить за концовку. Боевая команда! А у хозяев устали лидеры. Вендел, Клаудиньо, Дуглас Сантос. Почему-то хозяев не хватило на весь матч.

Мы хвалили Изидора после матча с «Рубином». Сегодня я внимательно смотрел за его действиями с трибуны. Увы, он пока все-таки не до конца вписан в игру сине-бело-голубых. Принимает не те решения, не всегда понимает партнеров. Абсолютно не впечатлил. Но давайте делать скидку на то, что он не так давно в команде. Надо, чтобы его футбольный интеллект сочетался с игровыми замыслами бразильцев.

У «Локо» мне очень понравился Глушенков. Великолепно вошел в игру! А вот в составе хозяев я бы никого не выделил. Все сыграли ниже своих возможностей.

Наир Тикнизян, Страхиня Эракович и Артем Дзюба
Наир Тикнизян, Страхиня Эракович и Артем Дзюба.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Игра Дзюбы? Защитникам не сложно было к нему приспособиться. В целом зенитовцы с ним справлялись. Он уже малоподвижный, во фланги вообще не смещается. Вот когда он ушел, железнодорожники начали разрывать питерцев, особенно по флангам.

Возможно, в этом и заключался замысел Галактионова, чтобы Дзюба выматывал защитников, терроризировал их, толкался. Конечно, он мощный, сильный, но где скорость? Разве он может так носиться, как понесся «Локо» на последних минутах? Я не говорю, что Дзюба не приносит пользу команде. Нет, КПД он все равно дает. Но Артем — игрок вчерашнего дня. Когда мяч находится в его зоне, он может зацепиться, сбросить партнерам. Однажды здорово отпасовал Пиняеву, которого взяли в коробочку. А в остальном...

Артем Дзюба празднует гол с&nbsp;Наиром Тикнизяном, Сергей Семак. Кто такой Сергей Семак. Ответ форварду «Локомотива» № 7 (Дзюбе)

Слова Артема о Семаке? Что тут сказать. Это на совести Дзюбы. Мягко говоря, не джентльмен. Дзюба — есть Дзюба. Хочется говорить о нем как о футболисте, о том, что он делает на поле. Когда он играет хорошо, мы его хвалим. У него есть достижения в спорте. А вот это вот все... Мат, участие в шоу... Не знаю. Мне иногда кажется, что он остался в школе. Так вести себя, так говорить. Уровень 10-го класса, ей-богу. Есть ли у него основания быть обиженным на Семака? Да пусть обижается на весь мир! Мне страшно представить, что с ним будет, когда он закончит карьеру! Что он тогда будет говорить? С годами человек вообще-то мудреет. Но здесь, увы, ничего не происходит. Ну, что поделать...

Артем Дзюба
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Геннадий Орлов
1
Обсудить
Читайте также
Врач Костомарова рассказал о борьбе за жизнь фигуриста: «9 из 10 погибли бы в первые часы»
Кризис «Трактора» разрастается? В команде полно мастеров, но она продолжает проигрывать
Боррель после ГА ООН пожаловался на нежелание мира «играть по правилам»
Экс-ведущий Fox Карлсон обвинил власти США в срыве его интервью с Путиным
Эксперт Шурыгин рассказал о военном значении города Токмак
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Зенит» — «Локо», «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
Наумов высказался о победе «Локомотива» над «Зенитом»
Ульянов не стал обвинять экс-спортдира «Локомотива» Цорна в финансовых проблемах клуба
Полузащитник «Спартака» Умяров рассказал, как отнесся к невызову в сборную России
Умяров рассказал о разговоре с арбитром Кукуяном после матча с «Динамо»
Ульянов заявил, что «Локомотив» не рассматривал кандидатуру Черчесова
Деменко считает, что ЦСКА столкнулся с кадровыми трудностями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Проблема «Зенита» — в мотивации, а не в игре. Так нельзя, когда бьешься за золото