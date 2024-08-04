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«Будет смешно, если и теперь Карпин не вызовет Глушенкова в сборную. Кстати, где сейчас Соболев?» Орлов — о победе «Зенита»

Геннадий Орлов оценил игру Глушенкова на старте сезона
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Максим Глушенков.
Фото «СЭ»
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Комментатор Геннадий Орлов — о крупной победе «Зенита» над «Ростовом» (5:0).
Россия. Премьер-лига. 3-й тур
03 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
5:0
Ростов

— «Зенит» здорово подготовился к «Ростову». А соперник... Какие-то расслабленные дончане, у них почти ничего не получилось. Питерцы переиграли гостей по всем показателям. Начиная с Суперкубка подопечные Сергея Семака очень мощно выглядят в центре поля. Вендел, Клаудиньо, Барриос превосходят своих оппонентов. Пока никто с ними справиться не может.

Вендел так и вовсе играет просто гениально! Шесть голевых передач в трех турах РПЛ. Мне вообще кажется, что сейчас это его лучший отрезок за весь российский этап карьеры. Откуда черпает мотивацию? Профессионал! Бразилец получает удовольствие от игры.

Максим Глушенков празднует свой гол в&nbsp;ворота &laquo;Ростова&raquo;. 5:0! «Зенит» искромсал «Ростов», у Глушенкова — хет-трик на глазах у Карпина

Глушенков — это отдельный разговор. Шесть голов на старте сезона в чемпионате. Да какие! В великолепной форме находится.

Стоит отметить по этой игре и Педро. Выходит с первых минут, бежит, разбирается с двумя защитниками. Техничный. Когда он только появился, я вам сразу сказал: большой талант. Потом бразилец немного ушел в тень, видимо, потребовалось время на адаптацию. Но сейчас Педро в порядке, хорош. Уже складывается впечатление, что это опытный футболист, который старается не делать ничего лишнего на поле.

Педро.
Фото ФК «Зенит»

Вот такого же опыта стоит набраться и Горшкову. Он вышел сразу после перерыва в среднюю линию. И мог отдать две голевые передачи. Шансы были. Но пока Юрий еще не может делать мягкие пасы, выверенные. Ему еще надо потренироваться с бразильцами, понаблюдать за Венделом. При этом радует, что Горшков не боится брать игру на себя, рисковать. Просто нужно немного подправить точность пасов.

Латышонок пока не пропускает. И на выходах хорошо сыграл, и на линии надежен. Единственное — иногда теряется, когда соперник прессингует, неточно выбивает.

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Передал ли Глушенков привет Карпину? Вообще странная история. Максим и в прошлом сезоне выделялся на фоне остальных, а сейчас и подавно. Не вызывать его в национальную команду... Считаю, тренер сборной должен быть выше каких-то своих личных амбиций. На первый план выходит спортивный принцип.

Помните, у Черчесова и Дзюбы сначала отношения не складывались? Но они нашли общий язык, и все мы видели, что из этого получилось на ЧМ-2018. Поэтому прежде всего надо думать об интересах национальной команды. Как можно отказываться от такого футболиста, как Глушенков? Будет смешно, если Карпин и теперь продолжит не вызывать футболиста «Зенита» (улыбается). По-моему, Максим всем все в очередной раз доказал. К 35-й минуте сам забил два, да еще и помог отличиться Педро! Ну о чем тут еще говорить... Вы знаете, Глушенков мне сейчас даже напоминает советских футболистов, которые обладали прекрасным ударом из-за пределов штрафной. Он же не боится бить со средней дистанции.

Футболист «Зенита» Максим Глушенков.
Максим Глушенков.
Фото ФК «Зенит»

Кто способен бросить перчатку «Зениту» в этом сезоне? Пока прошло всего три тура. Рано делать глобальные выводы. Считаю, на выходных мы увидим интересный матч «Зенит» — «Динамо». Мне нравится ЦСКА, который набирает ход. Николич — квалифицированный тренер, армейцы играют организованно. А сейчас к ним еще и Файзуллаев присоединился, который однозначно усилит красно-синих.

«Спартак»? Ясно, что в команде подобраны квалифицированные футболисты, которые могут решать задачи. Рано спрашивать со Станковича. Он, в отличие от Николича, ранее не работал в РПЛ. Не так давно возглавил красно-белых. Первый тур провалил, потом собрался. Последовали победы над «Химками», в Кубке — над «Динамо». Команда немало забивает. Повторюсь, у «Спартака» приличный подбор исполнителей. Осталось поставить игру, правильно всех расставить на поле. А так — есть Барко, Бонгонда, начал забивать Угальде.

Вильмар Барриос, Максим Глушенков, Дуглас Сантос и&nbsp;Страхинья Эракович. «В чем прибавил Глушенков? Как минимум партнеры стали лучше». Карпин и Семак — после 5:0 в Питере

Тот же Соболев не может играть в тот скоростной футбол, который сейчас пытается показывать команда Станковича. Я смотрел на Комличенко. Мощный, центральный форвард «Ростова». Но он немобильный. Все время стоит в одном месте. А, например, Кассьерра — хитренький, может и во фланг отскочить, и в другом месте открыться.

А Соболев... Кстати, он сейчас вообще где? Его действительно отстранили от тренировок? Хм. Сказал Станковичу после поражения от «Оренбурга», что не был должным образом настроен на матч, так как думал о переходе в «Зенит»? Интересно... А на что он рассчитывал? У Соболева разве уже был подписан контракт с питерцами? Возможно, он сам себя видел в команде Семака? Понятно, что его кто-то лоббировал, продвигал. Но сейчас вы можете представить этого нападающего в составе сине-бело-голубых? Зачем? «Зенит» прекрасен и без него.

Футболист «Спартака» Александр Соболев.
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Если помните, я был одним из тех, кто выступал против возможного перехода Соболева в питерский клуб. Понимал, что это не футболист для «Зенита». А время показывает, что он и «Спартаку» — то не подходит! Проанализируйте просто его поведение. Он себя очень любит в футболе... Поставил себя выше остальных. Ну это очень странная ситуация. «Я хочу в «Зенит»... Одного желания мало. Разве он сильнее Кассьерры, лучшего бомбардира прошлого сезона? Кого он вытеснит из состава? Глушенкова? Педро?

Ну и потом, если у тебя не складывается с «Зенитом», почему ты не продолжишь играть за «Спартак» — команду с традициями, армией болельщиков?! Будь профессионалом. А Соболев просто отстоял на поле в матче с «Оренбургом». Никакой от него пользы не было, потому что он, видите ли, всеми мыслями уже был в другой команде. Несерьезно!

Соболеву почему-то все не нравится... Не знаю, что будет с ним дальше. Наверное, надо садиться и разговаривать со Станковичем, а не выбивать себе особые условия. Просто переоценил себя... Где качества, где мастерство? Вот Глушенков — футболист. Забивает, отдает. Ему и угловые доверяют в новой команде. Почему? Уже есть авторитет, уровень.

Сейчас «Спартак» выиграл два матча подряд. Выиграет еще три, и все про нападающего по фамилии Соболев забудут! Мудрее надо быть, мудрее.

Александр Соболев
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Геннадий Орлов
Максим Глушенков
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