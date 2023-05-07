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Сегодня, 22:45

Малком поет «Ленинград», Семака обливают шампанским. Что творилось в раздевалке «Зенита»

Гоша Чернов
Корреспондент
Малком и Виллиам де Оливейра.
Фото ФК «Зенит»
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Чемпионские эмоции!

«Зенит» завоевал пятый титул кряду, но каждый раз отмечает чемпионство как первую победу. Если вы вдруг проспали пять лет и после победы над «Спартаком» случайно оказались в раздевалке «Зенита», то ни за что не поверите, что эти люди давно привыкли к золотым медалям.

7&nbsp;мая. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 3:2. Десятикратные! «Зенит» победил «Спартак» в нереальном матче и получил вторую звезду

Когда проходит так много времени, появляются традиции. И сейчас, прямо как в прошлом году, журналистов в раздевалке встречала легендарная песня группы «Ленинград» под названием «Дорожная» — та самая, где лирический герой посылает кого-то куда-то ехать. Я второй год надеюсь, что адресаты этих слов не журналисты. Хотя кто конкретно, не могу сказать.

Хит «Ленинграда» выучили даже бразильцы. Во время припева на стол вскочил Малком, который пел отчетливо и на чистом русском! За четыре года в Петербурге он явно выучил все необходимые слова.

Как обычно, футболисты окатили гостей шампанским и водой — особенно старались Сутормин и тот же Малком.

Разумеется, в южноамериканской раздевалке не могло обойтись без танцев. Вендел, Барриос и другие легионеры активно двигались, снимали видео для соцсетей и просто радовались десятому чемпионству «Зенита» в истории. Рядом с игроками находился Александр Медведев — генеральный директор клуба просто улыбался и, попивая шампанское, довольно ходил по раздевалке.

Празднику не хватало одного — трофея. Накануне игры клуб совместно с РПЛ решил, что вручение чемпионского кубка пройдет в следующем туре, когда «Зенит» примет «Краснодар». Поэтому и церемонии никакой не было, хотя команда сделала круг почета и покачала Сергея Семака.

Главный тренер &laquo;Зенита&raquo; Сергей Семак на&nbsp;руках игроков своей команды после победы в&nbsp;чемпионате России.

Главному тренеру вообще серьезно досталось. Немного отпраздновав с командой, он пошел на пресс-конференцию, где Сергея Богдановича ждал сюрприз: почти весь южноамериканский легион команды прибежал и облил тренера чемпионским напитком. Точно так же сделали футболисты сборной Франции с Дидье Дешамом после победы на ЧМ-2018.

Золотых футболок не было, но вторая звезда появилась на эмблеме клуба сразу после финального свистка: «Зенит» поднял на гигантском флагштоке у стадиона новый стяг с актуальным гербом. А «Газпром Арена», как и раньше, после очередного чемпионства окрасилась в золотистый цвет.

«Зенит» — снова чемпион!

Малком Филипе (Малком)
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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