«Карпин должен быть доволен. «Ростов» играл в футбол, а не выбивал мяч абы куда». Орлов — о победе «Зенита»

— Барриос вернулся в состав — это очень важный фактор. Да и остальные футболисты «Зенита» провели встречу на достаточно высоком уровне. Малком мог забить еще, у Мантуана было два момента. Правда, ему пока не хватает хитрости. В одном эпизоде пробил в ближний угол, верхом. Ну как можно забить? Там же Песьяков все контролировал.

Мне понравился «Ростов». Команда Валерия Карпина придерживалась своего плана, не испугалась «Зенита». Другое дело, что дончане все-таки уступали хозяевам в единоборствах, не смогли удержать Малкома и Вендела. Клаудиньо еще не вышел на свой пик. Однако уже лучше вписывается в этот ритм игры, сзади отрабатывает.

Когда счет сравнялся, глаза у Карпина загорелись. Он хотел большего! Комличенко все здорово исполнил, но есть вопросы и к Ловрену. «Ростов» играл смело, не хотел довольствоваться ничьей. Но все опять же решило исполнительское мастерство. Какую стенку разыграли Вендел и Сергеев! Как мягко отпасовал бразильцу Иван! И удобно. А как сыграл Вендел? Он же не ударил в касание, закрыв глаза. Нет, нет — все рассчитал.

Тому же Мостовому стоит этому еще поучиться. Андрею не всегда хватает хладнокровия. А вот вышедший на замену Сутормин убедил. Нагло сыграл, агрессивно.

Кассьерру я пожурил за матч со «Спартаком». И сегодня колумбиец вновь не особо себя проявил... Не открывается, не двигается, не отскакивает в сторону. В этом плане Сергеев, конечно, выглядит предпочтительнее. Сегодня показали глаза Кассьерры крупным планом. И он не выглядит хищником, нет азарта... Мне как-то Всеволод Михайлович Бобров сказал: «Если я не забивал, то считал, что матч проигран». Вот именно так форвард должен расценивать свои действия!

Считаю, «Ростов» оказал «Зениту» очень достойное сопротивление. При счете 1:1 начались «качели». Ребята у Карпина выросли. Примечательно, что физически гости не просели, держали темп все 90 минут. Это похвально. В центре поля старались ни в чем не уступать питерцам. В начале второго тайма «Зенит» даже не мог найти себя, не ожидал такого напора от ростовчан. Так что Карпин может быть доволен такой игрой своей команды.

Она не играла на отбой, не выбивала мяч абы куда, а старалась его держать, комбинировать. Вы просто вспомните, как Валерий Георгиевич собирал эту команду. И что мы видим сейчас? Симпатичный, амбициозный футбол. Народу понравилось.

Говорят, что чемпионская гонка даже не начиналась? Не согласен. Отрыв «Зенита» от ЦСКА составляет всего 6 очков. Зимой еще «Спартак», наверное, усилится.

А вот история с «Локомотивом» просто фантастическая! Ну настолько там все сейчас плохо... Впору проводить расследование. Загадка...