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Сегодня, 18:50

«Зенит» отыгрался на Карпине за разгром от «Спартака». В Питере — уже «+6»

Гоша Чернов
Корреспондент
«Зенит» — «Ростов». Малком.
Фото ФК «Зенит»
«Ростов» проиграл впервые в чемпионате — лидер сезона не оставил шансов желто-синим.
Россия. Премьер-лига. 11-й тур
02 окт, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:1
Ростов

Битва лидеров

Перед туром «Ростов» неожиданно оказался главным преследователем «Зенита» и одной из двух оставшихся команд, не потерпевших ни одного поражения в РПЛ. Так что при желании эту игру можно было рассматривать как один из последних шансов реанимировать интригу в чемпионской гонке. Хотя есть те, кто не верил в ее наличие и перед стартом сезона.

Проблема в том, что похожую ситуацию мы уже наблюдали три года назад. Тогда «Ростов» к октябрю тоже шел в группе лидеров вместе с «Зенитом» (а также «Краснодаром» и «Локомотивом»), но в Санкт-Петербурге был неожиданно уничтожен — 1:6. Валерий Карпин ярко прокомментировал тот разгром: «Эта игра помогла нам опуститься на землю. У всех был некоторый отрыв от земли. Даже у меня».

Сейчас ни о каком «отрыве» речи не было. «Ростов» выглядит одной из самых стабильных команд лиги, но о его шансах на победу в Санкт-Петербурге мало кто рассуждал всерьез — перед встречами «Спартака» и ЦСКА с «Зенитом» ажиотаж был заметно выше.

Песьяков — защитник

Но Сергею Семаку все равно стоило опасаться «Ростова». Карпин превратил желто-синих в машину по реализации стандартных положений, да и в позиционной игре они значительно прибавили. И к «Зениту» Валерий Георгиевич тоже подготовил несколько сюрпризов. Если Глебова в центре обороны при розыгрышах от ворот мы уже видели не раз, то Песьякова за пределами штрафной встретишь нечасто. Здесь Карпин решил радикально использовать умение Песьякова играть ногами, которым тренер восхищался еще десять лет назад. Голкипер «Ростова» несколько раз при выходе из обороны уходил на позицию левого центрального защитника.

Малком. Малком уверен, что с паспортом РФ перестанет считаться легионером. Но это заблуждение

Частично идеи Карпина работали — Песьяков и Глебов помогали защитникам выходить из-под высокого прессинга соперника. Но развития не было — в первом тайме до Комличенко и Полоза мяч добирался редко, а единственный опасный момент у ворот Кержакова создал Щетинин.

«Ростов» без стандартов

Карпин удивил еще и тем, что настаивал на владении. Причем счет не имел значения: и до, и после первого пропущенного мяча «Ростов» находился с мячом больше гегемона. Да и во втором тайме картина не изменилась — пусть незначительно, но желто-синие превзошли «Зенит» во владении. Однако сине-бело-голубые острее атаковали всю игру и логично открыли счет: сработала связка будущих россиян Клаудиньо — Малком.

«Ростов» в том эпизоде как раз ошибся при глубоком выходе из обороны — обрезался Мелехин. После этого Песьяков уже не покидал штрафную площадь, а гости стали чаще пользоваться длинными передачами.

«Зенит» выглядел лучше, но никак не мог удвоить счет. «Ростов» дотянул до перерыва, а сразу после него забил сам — сыграла классическая подача с фланга крайнего защитника (Сильянова) на высокого форварда (Комличенко). Стандартов у ворот Кержакова в этой игре было мало, так что «Ростову» приходилось использовать другое оружие.

Кризис отменяется

Правда, гол Комличенко на ход игры все равно не повлиял. А вот замена инертного Кассьерры на Сергеева в перерыве сыграла существенную роль — именно Иван отдал голевую передачу на Вендела. А следом Кузяев сделал счет 3:1, и тут уже точно стало ясно — «Ростов» не отыграется.

Карпин пытался освежить игру команды заменами, но они никак не помогли. «Ростов» слегка отодвинул игру от своих ворот в концовке, однако это мелочь. Карпин терпит первое поражение в чемпионате и теряет второе место.

А «Зенит» отрывается от ближайших конкурентов уже на целых шесть очков, а заодно реабилитируется перед болельщиками за крупное поражение от «Спартака» в Кубке. Может, кто-то и надеялся, что «Зенит» после него окунется в кризис, но этому явно не бывать.

Валерий Карпин
Далер Кузяев
Малком Филипе (Малком)
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Николай Комличенко
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
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