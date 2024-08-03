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Сегодня, 21:30

«В чем прибавил Глушенков? Как минимум партнеры стали лучше». Карпин и Семак — после 5:0 в Питере

Семак и Карпин подвели итоги матча РПЛ
Отдел футбола «СЭ»
Футболисты «Зенита» Вильмар Барриос, Максим Глушенков, Дуглас Сантос и Страхинья Эракович
Вильмар Барриос, Максим Глушенков, Дуглас Сантос и Страхинья Эракович.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Пресс-конференция главных тренеров «Зенита» и «Ростова» Сергея Семака и Валерия Карпина после матча 3-го тура РПЛ, который завершился со счетом 5:0.
Россия. Премьер-лига. 3-й тур
03 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
5:0
Ростов

Семак: Клаудиньо много для себя ошибался

— Хорошая игра получилась, что касается и обороны, и атаки. В позиционной защите мы действовали достаточно надежно, за исключением стандартных ситуаций, где у «Ростова» было преимущество в лице высокорослых игроков. В остальном — забили хорошие мячи, использовали пространство, которое у нас было. Моментов было достаточно. Болельщиков и ребят поздравляю с победой.

Максим Глушенков празднует свой гол в&nbsp;ворота &laquo;Ростова&raquo;. 5:0! «Зенит» искромсал «Ростов», у Глушенкова — хет-трик на глазах у Карпина

— Не боитесь, что с такой результативностью за Глушенковым в скором времени придут европейские клубы?

— А чего нам бояться? Надо работать, а там уже посмотрим. За любым могут прийти. Если у игрока есть мотивация перейти [в другую команду] и предложение устроит клуб, мы же не будем держать. Будем только рады, если игроки будут уходить от нас в сильные клубы, проявлять себя там.

— Почему Клаудиньо поменяли в перерыве?

— Есть и игровые причины, и медицинские показания. Потихонечку его держим в тонусе, чтобы он получал игровую практику. Был вариант, при котором он мог вообще не сыграть сегодня, поэтому мы дали ему 45 минут. По игровым показателям он достаточно много для себя ошибался в простых передачах. Нужно потихонечку набирать лучшую форму. Но даже в нынешнем состоянии этот игрок для нас важен и полезен.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин
Валерий Карпин.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Карпин: очень много позитива

— Можно сказать, что «Ростов» сегодня проиграл, потому что не справился с Глушенковым?

— Мы не справились не только с Глушенковым. Мы не справились с «Зенитом». Ему же кто-то отдавал передачи.

—Как оцените его последний гол?

— Было свободное пространство, ушел в середину, пробил по центру ворот. Будем говорить откровенно — вратарь запустил.

— Вы говорили, что Максиму надо прибавить во всем. Прибавил?

— Во всем — не знаю, в чем-то — да. Как минимум партнеры стали лучше.

— Теперь такие хорошие игроки, которых вы видели, будут в распоряжении сборной. Тот же Глушенков и Латышонок.

— Они вдвоем будут играть? А что тогда? Так они и были.

— Было ли что-то позитивное в игре «Ростова»?

— Очень много позитива. Мне все нравилось в игре: выход из обороны, удержание мяча. Все, что касается игры до последних 25 метров от штрафной.

— Что изменилось с предыдущего матча в Санкт-Петербурге?

— Я бы отделил результат от конкретно этого матча. Не вижу, чтобы была какая-то большая разница в игре. В результате — да. «Зенит» не прощает ошибок, у их футболистов достаточно мастерства, чтобы использовать любую оплошность. В последней игре того сезона мы не допускали таких ошибок, а в этой они случились.

— Какой из российских команд под силу в этом сезоне обыграть «Зенит»?

—Еще есть вопросы?

Валерий Карпин
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Ростов
Максим Глушенков
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