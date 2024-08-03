Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:00

«Спартак» победит «Крылья», а «Зенит» не проиграет «Ростову». Прогнозы на 3-й тур РПЛ

Булыкин и Уразбахтина дали прогнозы на матчи 3-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
Футболисты «Спартака» празднуют гол.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин и телеведущая Зухра Уразбахтина.

«Акрон» — «Динамо»

Дмитрий Булыкин — 1:2. Новичок показывает хорошую игру в РПЛ. Конечно, «Динамо» будет сложно. Но думаю, что москвичи одержат минимальную победу.

Зухра Уразбахтина — 1:1. «Динамо», по словам собственного главного тренера, играет сейчас дублем. И ему будет тяжело.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
03 авг, 15:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
Динамо

«Зенит» — «Ростов»

Дмитрий Булыкин — 2:0. «Зенит» идет очень уверенно. Вряд ли «Ростов» сможет что-то противопоставить такому сопернику.

Зухра Уразбахтина — 3:1. Вопрос только один, забьет ли «Ростов» и при каком счете? Победитель понятен.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
03 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ростов

«Рубин» — «Химки»

Дмитрий Булыкин — 2:0. «Рубин» неплохо себя показал, на хорошем настроении обыграет «Химки», которые не так ярко начали сезон.

Зухра Уразбахтина — 2:0. «Рубин» сейчас посильнее выглядит. К тому же дома играет.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
03 авг, 20:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Химки

ЦСКА — «Оренбург»

Дмитрий Булыкин — 1:0. ЦСКА должен забрать три очка благодаря победе с минимальным счетом.

Зухра Уразбахтина — 1:0. Одни в принципе забивают с трудом. Вторые — с трудом в гостях. Выиграют хозяева.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
04 авг, 15:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Оренбург

«Факел» — «Краснодар»

Дмитрий Булыкин — 0:0. «Факелу» после поражения от «Акрона» очень нужны очки. Конечно, «Краснодар» — серьезный соперник, что-то мне подсказывает, будет ничья.

Зухра Уразбахтина — 0:0. Тут нули напрашиваются. Одни не могут, другие не хотят.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
04 авг, 17:30. Факел (Воронеж)
Факел
Краснодар

«Ахмат» — «Локомотив»

Дмитрий Булыкин — 0:1. С «Ахматом» всегда тяжело играть. Но верю, что «Локомотив» покажет надежную игру в обороне и победит.

Зухра Уразбахтина — 2:1. Грозненцам очень нужна первая победа в чемпионате. В Кубке они хорошо размялись.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
04 авг, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Локомотив

«Динамо» Мх — «Пари НН»

Дмитрий Булыкин — 1:0. У «Динамо» есть отличные шансы впервые завоевать три очка в РПЛ. «Пари НН» сейчас очень плохо выглядит.

Зухра Уразбахтина — 1:0. Нижний сейчас невероятно плох. Так что один уж ему как-то заковыряют.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
04 авг, 20:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Пари НН

«Спартак» — «Крылья Советов»

Дмитрий Булыкин — 2:0. «Спартак» выиграет у «Крыльев». У команды Станковича сейчас хорошее настроение, по три гола забиты «Химкам» и «Динамо».

Зухра Уразбахтина — 3:2. С Барко «Спартак» стал совсем другим. Но сзади точно что-то привезет.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
05 авг, 20:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Крылья Советов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
36
Обсудить
Читайте также
Дзюдоист Тасоев отреагировал на победу Ринера на Олимпиаде-2024
Маршан завоевал четвертое золото на Олимпиаде-2024
В трансляции Олимпиады в Париже перепутали флаги РФ и СССР
«Динамо» открыло охоту за экс-игроком «Реала», Дзюбу предложили клубу Серии А. Трансферные слухи РПЛ
Песков прокомментировал бой боксера-трансгендера со спортсменкой на ОИ
Песков: дети Дульцевых лишь в самолете узнали, что они русские
Популярное видео
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Карпин против Глушенкова, первые домашние матчи новичков, Илич на грани. Главные интриги 3-го тура РПЛ
«Зенит» — «Ростов». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Ещенко — о Бакаеве в «Химках»: «Пускай развивается»
Лещук не полетел в Самару на матч с «Акроном»
Владелец «Акрона» надеется, что «Зенит» не станет чемпионом РПЛ в этом сезоне
Падение Бакаева: от скандального ухода из «Спартака» — в Химки через Дубай. Больше не вернется в «Зенит»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карпин против Глушенкова, первые домашние матчи новичков, Илич на грани. Главные интриги 3-го тура РПЛ