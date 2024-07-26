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Премьер-лига (РПЛ). Статьи

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Сегодня, 00:00

«Зенит» не обыграет в Казани «Рубин», а «Спартак» уступит «Химкам». Прогнозы на 2-й тур РПЛ

Пономарев и Шпрыгин дали прогнозы на матчи 1-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
Футболисты Страхинья Эракович и Валентин Вада в матче «Рубин» — «Зенит»
Страхинья Эракович и Валентин Вада.
Фото Global Look Press
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Противостояние экспертов и болельщиков продолжают легендарный защитник ЦСКА Владимир Пономарев и глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

«Крылья Советов» — «Ростов»

Владимир Пономарев — 0:0. У команд получился трудный старт, особенно у «Крыльев». Думаю, что будет много борьбы и отсутствие голов.

Александр Шпрыгин — 2:0. После сокрушительного и несправедливого по счету поражения в первом туре Осинькин в новом домашнем матче настроит и мотивирует свою молодежь на уверенную победу, а трибуны помогут.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
26 июл, 18:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Ростов

«Пари НН» — ЦСКА

Владимир Пономарев — 0:2. ЦСКА обязан побеждать «Пари НН». Нижегородцы плохо играют в обороне, много пропускают.

Александр Шпрыгин — 0:1. Армейцы обязаны одержать трудную, но важную победу, обозначив серьезные задачи в новом сезоне.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 15:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
ЦСКА

«Динамо» — «Локомотив»

Владимир Пономарев — 2:1. Жду яркого и атакующего футбола. Но у «Динамо» класс игроков выше, поэтому поставлю на их победу.

Александр Шпрыгин — 2:1. Не могу быть объективен в прогнозе на матч родного клуба. Несмотря на потери в составе, особенно в обороне, игра динамовцев выглядит ярче и целостней. Это позволит вырвать победу в Петровском парке.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 17:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Локомотив

«Рубин» — «Зенит»

Владимир Пономарев — 1:0. А почему бы не поставить на «Рубин»? Команда крепкая, хорошо играет, особенно против лидеров. Почему бы сенсации тура не произойти в Казани?

Александр Шпрыгин — 1:1. Казанцы, как обычно, окажут отчаянное сопротивление в матче с заведомым фаворитом, но на победу вряд ли наиграют.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 17:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Зенит

«Факел» — «Акрон»

Владимир Пономарев — 2:0. «Факел» имеет большой опыт в выживании в РПЛ. Данный матч очень важен с точки зрения борьбы за сохранение прописки. Думаю, хозяева заберут три очка

Александр Шпрыгин — 2:0. Переполненные трибуны заставят воронежцев победить в матче с дерзким дебютантом лиги.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 20:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Акрон

«Химки» — «Спартак»

Владимир Пономарев — 1:0. «Спартак» пока совсем разобранный, у него проблемы с составом, внутренние скандалы, поражение в первом туре против «Оренбурга». Все против красно-белых.

Александр Шпрыгин — 1:0. «Спартак», раздираемый внутренними конфликтами, потерей ряда ведущих игроков и непониманием футболистами требований нового тренера, снова оступится.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
28 июл, 15:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Спартак

«Оренбург» — «Ахмат»

Владимир Пономарев — 1:1. Интересные команды, показывающие крепкий и в какой-то степени яркий футбол. Поставлю на ничью.

Александр Шпрыгин — 2:0. Оренбургские аргентинцы уверенно чувствуют себя на домашнем искусственном поле и снова выиграют, несмотря на навязанную грозненцами борьбу.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
28 июл, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Ахмат

«Краснодар» — «Динамо» Мх

Владимир Пономарев — 2:0. «Краснодар» у себя дома должен спокойно забрать три очка у дебютантов РПЛ.

Александр Шпрыгин — 3:0. «Краснодар» одержит крупную победу. Махачкалинцы еще не готовы держать удар в матче с серебряным призером.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
28 июл, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Динамо Мх

Владимир Пономарев
Футбол
РПЛ
Александр Шпрыгин
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