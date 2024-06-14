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Сегодня, 14:00

«Зенит» согласовал трансфер Глушенкова. В чем здесь риск для игрока и для клуба?

«Зенит» согласовал трансфер Глушенкова из «Локомотива»
Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
Футболист «Локомотива» Максим Глушенков.
Максим Глушенков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Команде Семака нужно дожимать лучшего ассистента РПЛ.

Грандиозная летняя закупка «Зенита» — главная тема межсезонья в российском футболе. Изо дня в день появляются заголовки, что Питер накануне сезона столетия клуба готов забрать самых востребованных футболистов на внутреннем рынке: Глебов, Глушенков, Гуарирапа и даже Соболев. Естественно, чемпионатом России в «Зените не ограничиваются: Йович, Зайнутдинов, Жедсон...

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Пришло время конкретики по Максиму Глушенкову. «Чемпионат» сообщает, что «Зенит» уже согласовал трансфер 24-летнего игрока и в ближайшее время контракт будет подписан. Правда, источники Telegram-канала «Мутко против» утверждают, что финального решения пока нет. Дело в том, что сомневается сам футболист.

По договоренности между клубами не может быть никаких вопросов. В контракте Глушенкова есть лазейка в виде отступных в размере 6 миллионов евро. Мягко говоря, посильная сумма для «Зенита». Более того, как планируется, из Петербурга в Москву проследует Иван Сергеев, и этот размен устраивает обе стороны: «Зенит» освободит место для Сауля Гуарирапы из «Сочи», а «Локо» усилит позицию центрфорварда. Очевидно, что на уровне клубов полная гармония.

Футболист «Локомотива» Максим Глушенков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

А вот самого Глушенкова, судя по всему, нужно убеждать. Саботировать переход можно, даже в «Зенит» — соответствующим опытом может поделиться партнер Глушенкова по «Локо» Наир Тикнизян. Зимой тоже казалось, что вопрос его трансфера уже решен, но в итоге футболист остался в «Локомотиве». Достаточно было запросить громадную зарплату. Так что тут есть лазейка. И уместно упомянуть, что Сергеев также не горит желанием переходить в «Локо».

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Что может смущать Глушенкова? Справедливо предположить, что он просто не хочет искать от добра добра. Максим — футболист специфический, которого непросто вписывать в системы. За примером далеко ходить не надо: весной Валерий Карпин уже не вызывал лучшего ассистента чемпионата в сборную. Просто потому, что под него нет соответствующей роли. В «Локо» ему дали свободу, он в ответ дал результат. Может ли Глушенков быть уверен, что под него подстроят игру «Зенита»? Конечно, нет. Да и место в составе ему не гарантировано, а Максим — не самый большой фанат конкуренции. А учитывая его не самый простой характер, это уже риск для «Зенита».

Несмотря на все это, «Зенит» будет дожимать ситуацию, без сомнений. Нет повода отказываться от самого статусного трансфера нашего чемпионата, тем более за такие деньги. Глушенков в случае перехода получит существенно увеличенную зарплату и трофеи. И серьезный вызов. Осталось дождаться, когда он созреет его принять.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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