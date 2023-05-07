Десятикратные! «Зенит» победил «Спартак» в нереальном матче и получил вторую звезду

Сумасшедшая игра в Санкт-Петербурге.

Задача со звездочкой

К хорошему быстро привыкаешь, особенно — к постоянным победам. Игроки «Зенита» никогда не скажут, что им надоело становиться чемпионами, ведь это не так. Но никто не мешает придумывать им новые вызовы в рамках этой же золотой серии.

Первое из пяти чемпионств при Сергее Семаке «Зенит» оформил в самолете — не лучшее место для празднования, но болельщикам и команде было все равно, ведь золота ждали долго. Второй титул сине-бело-голубые гарантировали себе победой в Краснодаре — в гостях, но хотя бы на земле. Третий и четвертый трофеи наконец-то принесли домашние победы, в обоих случаях — над «Локомотивом». Следующий уровень — триумф на глазах у злейшего врага.

Еще после публикации календаря болельщики «Зенита» обвели матч 26-го тура красным — конечно, они всегда так выделяют встречи со «Спартаком», но этот уже тогда казался особенным. Сине-бело-голубые уже однажды гарантировали себе титул так рано — в сезоне-2019/20. Мечта об оформлении чемпионства после победы над вечным антагонистом выглядела вполне осязаемой.

Агрессивный состав Абаскаля

Для этого, правда, должно было сойтись много факторов, и не все зависело от «Зенита»: за день до игры требовалась осечка «Ростова» в матче с «Факелом». Не все в это верили, но, как и год назад, произошла сенсация — тогда «Динамо» внезапно уступило дома «Уралу» и открыло «Зениту» дорогу к раннему титулу, а сейчас неожиданно проиграл «Ростов». Это означало, что три очка в битве со «Спартаком» гарантируют сине-бело-голубым десятое чемпионство в истории и появление второй звезды на гербе.

Едва ли от матча «Ростова» зависел выбор стартового состава. Семак в любом случае бросил бы в бой сильнейших — не до конца восстановился Вендел, зато вернулся в основу Родригао, который находился в одной желтой карточке от дисквалификации, почему и не играл в Самаре. А вот Гильермо Абаскаль удивил: под «Зенит» он выставил гиператакующий состав с Соболевым, Бальде, Промесом и Зиньковским. Учитывая отсутствие ключевого защитника Джикии, а также Литвинова — важнейшего для баланса команды игрока, — такой ход тренера выглядел более чем амбициозно.

Ошибка Селихова и спорный второй гол хозяев

Мы привыкли к постоянному поиску Абаскаля этой весной, и на этот раз он придумал гибридную схему: при обороне «Спартак» выстраивался в 5-2-3, то есть Денисов становился центральным защитником, а Зиньковский — фланговым. Из-за этого «Зенит» чаще атаковал левым флангом и на первых минутах был особенно активен в прессинге, что и привело к забитому мячу — чудовищную ошибку допустил Селихов, подаривший гол Клаудиньо.

В отдельных матчах недавнего прошлого за подобным стартом «Спартака» в Санкт-Петербурге следовал оглушительный разгром. Но красно-белые собрались и выдали мощный отрезок, в ходе которого задумка Абаскаля стала ясна: «Спартак» насыщал отдельные участки поля в атаке и создавал там численное большинство. Посыпались моменты, и на 33-й минуте Бальде забил логичный мяч. «Спартак» действительно выглядел лучше и громил соперника как по общему числу ударов, так и по ударам из штрафной.

А вскоре произошел ключевой эпизод. По ходу второй результативной атаки «Зенита» возникли сразу два момента с возможными фолами хозяев: один в штрафной Кержакова, а другой — на половине поля «Спартака». Но Павел Кукуян в обоих случаях не стал свистеть, что вызвало настоящий огонь на бровке — Абаскаль, размахивая планшетом, пытался доказать арбитрам неправомерность гола. Однако Кукуян указал на центр.

Удаление Дуарте

В перерыве Семак перетасовал расстановку. Строго говоря, он сделал это еще после пропущенного мяча — Барриос опустился в линию обороны, пытаясь скомпенсировать просчеты Родригао и Роберта Ренана. Но перед вторым таймом «Зенит» сделал замену — вместо Караваева вышел Чистяков, а схема превратилась в классику прошлого сезона — 3-4-2-1.

Пожар в обороне хозяев был потушен, но атака от этой перестановки потеряла, хотя на 52-й минуте Чистяков едва не забил после подачи штрафного.

Но в позиционном нападении у хозяев мало что получалось. Вообще после перерыва «Зенит» стал куда более прагматичен, чем обычно, — вряд ли это была игра на удержание, но атак чемпиона игре точно не хватало.

«Спартак» тоже столкнулся с проблемами в созидании — в тылах у хозяев было намного меньше зон, чем до перерыва, а гости стали чаще атаковать верхом. Но все почти всегда разбивалось об оборону. А на 76-й минуте амбиции красно-белых были серьезно подорваны: Дуарте врезался в Малкома, и Кукуян, посмотрев повтор, выгнал парагвайца с поля.

Фантастическая развязка

Однако надежда «Спартака» не угасла — наоборот, после 80-й минуты гости провели серию атак, в ходе которых попали в штангу, а затем получили право на пенальти за фол Чистякова на Мартинсе. Промес подошел к мячу и сравнял счет, а заодно стал лучшим бомбардиром-легионером в истории чемпионатов России.

После пропущенного мяча Семак пошел ва-банк — снова перестроил схему на атакующую и выпустил Бакаева, Мантуана и Сергеева. И именно Иван, большую часть сезона сидящий в запасе, спас чемпионский праздник «Зенита», забив золотой гол и принеся клубу десятое чемпионство в истории.

Мечта болельщиков «Зенита» сбылась. Если золотой матч со «Спартаком» и должен был случиться, то только такой: качельный, эмоциональный, с невероятной развязкой. «Зенит» — снова чемпион. Теперь — с двумя звездами на эмблеме.