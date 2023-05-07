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Сегодня, 20:10

Судьи и их адвокаты украли российский футбол. Кто ответит за скандал в Санкт-Петербурге?

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
«Зенит» — «Спартак». Андрей Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Реплика Максима Алланазарова.
Россия. Премьер-лига. 26-й тур
07 мая, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:2
Спартак

Мнение

«Зенит» в большинстве вырвал победу над «Спартаком» (3:2) и досрочно стал чемпионом России, но игра в золотом матче снова была отодвинута на второй план. В очередной раз главную роль сыграли судьи.

При счете 1:1 Павел Кукуян допустил двойную ошибку и засчитал гол Андрея Мостового. И главный арбитр, и его ассистенты (включая тех, кто работал ВАР) пропустили сразу два фола. А их адвокатом в телеэфире выступил бывший рефери Алексей Николаев.

Но ведь все видели, как сначала нападающему «Спартака» Кейта Бальде наступили на ногу в штрафной «Зенита» (что должно было привести к пенальти), а после Далер Кузяев толкнул в спину Романа Зобнина — и это должен был быть штрафной.

Это очевидно для всех, кроме Кукуяна, его бригады, а также Николаева, который в перерыве оправдывал судей аргументами в духе: «Незначительный и скользящий наступ».

Перед сверхответственным матчем Кукуян сказал, что его бригада «постарается не зашквариться». К сожалению, не получилось.

Эпизод с&nbsp;фолом на&nbsp;Кейта Бальде (&laquo;Спартак&raquo;). «Зенит» — «Спартак»: Кукуян не видел фол на Бальде. Почему не вмешался ВАР?

В России все больше судейских скандалов — без них не обходится практически ни один тур чемпионата. Арбитры буквально воруют футбол у болельщиков и пострадавших команд, а их адвокаты моментально придумывают причины, чтобы их отмазать.

Очень надеюсь, что изменения в судейском департаменте будут произведены в самое ближайшее время. Потому что если этого не произойдет, можно будет с уверенностью констатировать: игра принадлежит кому угодно, но только не болельщикам.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Павел Кукуян
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