Судьи и их адвокаты украли российский футбол. Кто ответит за скандал в Санкт-Петербурге?

Реплика Максима Алланазарова.

Мнение

«Зенит» в большинстве вырвал победу над «Спартаком» (3:2) и досрочно стал чемпионом России, но игра в золотом матче снова была отодвинута на второй план. В очередной раз главную роль сыграли судьи.

При счете 1:1 Павел Кукуян допустил двойную ошибку и засчитал гол Андрея Мостового. И главный арбитр, и его ассистенты (включая тех, кто работал ВАР) пропустили сразу два фола. А их адвокатом в телеэфире выступил бывший рефери Алексей Николаев.

Но ведь все видели, как сначала нападающему «Спартака» Кейта Бальде наступили на ногу в штрафной «Зенита» (что должно было привести к пенальти), а после Далер Кузяев толкнул в спину Романа Зобнина — и это должен был быть штрафной.

Это очевидно для всех, кроме Кукуяна, его бригады, а также Николаева, который в перерыве оправдывал судей аргументами в духе: «Незначительный и скользящий наступ».

Перед сверхответственным матчем Кукуян сказал, что его бригада «постарается не зашквариться». К сожалению, не получилось.

В России все больше судейских скандалов — без них не обходится практически ни один тур чемпионата. Арбитры буквально воруют футбол у болельщиков и пострадавших команд, а их адвокаты моментально придумывают причины, чтобы их отмазать.

Очень надеюсь, что изменения в судейском департаменте будут произведены в самое ближайшее время. Потому что если этого не произойдет, можно будет с уверенностью констатировать: игра принадлежит кому угодно, но только не болельщикам.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.