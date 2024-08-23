Матч «Зенит» — «Спартак» будет особенным. Для этого есть пять причин

Обоим клубам предстоит большая проверка.

В субботу нас ожидает игра, претендующая на главное событие лета в российском футболе. Для этого есть пять причин. Каждая из них по отдельности не делает встречу чемпиона с красно-белыми выдающейся, но в совокупности они составляют чересчур привлекательную вывеску.

«Зенит» без Глушенкова, Вендела и... Сразу несколько игроков сине-бело-голубых могут пропустить российское класико. И если Клаудиньо избежал дисквалификации за мат в адрес судьи, то остальные не помощники точно. Если отсутствие Ахметова и Родригао чемпион еще способен пережить безболезненно, то Педро — уже спорно, а вот без Вендела и Глушенкова это совсем другая команда.

Достаточно взглянуть на кубковый матч в Казани, где обоим предоставляли отдых («Зенит» смотрелся средне, но все же победил), а лучше — на игру последнего тура с «Химками». Когда Глушенков покинул поле из-за травмы, сине-бело-голубые и впервые в РПЛ-2024/25 пропустили, и впервые же потеряли очки. На совпадение не похоже — лучший плеймейкер и бомбардир чемпионата вне состава — серьезнейший удар.

Но все-таки нельзя сбрасывать со счетов, что у «Зенита» в любом случае самый качественный состав в лиге, а значит, и обойма как минимум крепкая.

Деян Станкович и Манфред Угальде. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Первая серьезная проверка «Спартака». Работа Деяна Станковича в последнее время вызывает положительные отзывы. Москвичи быстро забыли нелепый старт против «Оренбурга» (0:2) и сейчас идут на серии из шести матчей без поражений — пять побед и ничья, общий счет — 15:1. Сербский тренер быстро нашел нужную схему и вписал в нее футболистов, плюс команду раскачало подписание Барко, который с ходу стал одним из лидеров.

Только есть одно «но» — пока серьезного теста в чемпионате у «Спартака» не было. Разгром «Динамо» в Кубке — факт примечательный, но тут совсем другой разговор.

Лучший вратарь старта сезона против второго бомбардира. Угальде против Латышонка. Костариканец после невнятного полугодия раззабивался — в четырех из шести встреч этого сезона не уходил с поля без гола. Сейчас это главная ударная сила «Спартака».

Латышонок же проводит монструозный отрезок — всего один пропущенный мяч при 19 ударах в створ, второй по числу сейвов после динамовца Лунева. Да и парированный пенальти в игре с бело-голубыми — знаковый момент. Реально ли пробить такого даже почуявшему «запах крови» бомбардиру?

Александр Соболев (справа) и Страхиня Эракович. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мыльная опера Соболева. Тема поднималась уже столько раз, что успела проесть плешь. Даже ходили слухи, что Александр мог дебютировать за новый клуб как раз против «Спартака». Но по данным «СЭ», вероятность сделки невелика, «Зенит» никогда не предпринимал серьезных попыток подписать Соболева, так что тема явно раздута. Но сама история, конечно, хотя и с душком, но резонансная. Само собой, подогревающая дополнительный интерес к матчу.

Принципиальное противостояние. Понятно, что встреча «Зенита» с «Динамо» имела с турнирной точки зрения, может быть, даже большее значение, но игры питерцев со «Спартаком» — это классика и особый эмоциональный накал. Такое точно нельзя пропускать.

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