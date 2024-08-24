Почему Станкович поцеловал Эраковича после удаления? Игрок и тренер давно знакомы

Вместе работали в «Црвене Звезде».

В шестом туре чемпионата России «Зенит» принимал «Спартак». Игра закончилась нулевой ничьей, а более получаса во втором тайме москвичи играли в большинстве. Защитник Страхиня Эракович получил две желтые карточки за шесть минут, дважды сфолив на Хесусе Медине. Когда игрок петербуржцев покидал поле, его поцеловал главный тренер красно-белых Деян Станкович.

Эракович — воспитанник «Црвены Звезды». Закрепиться в основе белградского клуба ему удалось именно при Станковиче, который возглавлял команду с декабря 2019 по август 2022 года. Под его руководством клуб трижды стал чемпионом и завоевал два Кубка Сербии. Деян доверился молодому защитнику, переведя его в основной состав.

«У меня наилучшее мнение о Деяне, — говорил Страхиня после того, как Станкович возглавил «Спартак». — Это тот человек, который дал мне шанс заиграть в основном составе «Црвены Звезды». Он действительно очень многое для меня сделал в футбольном плане».

Между сербами установились теплые отношения, поэтому тренер «Спартака» и поддержал удаленного Эраковича.

«Мне очень жаль, что он получил красную карточку, но это матч. Даже если я играю против брата, я хочу победить. Я его, естественно, обнял по-отечески», — объяснил Станкович на пресс-конференции.

Страхиня Эракович в матче против «Спартака». Фото ФК «Зенит»

Всего Эракович провел 107 матчей за «Црвену Звезду», уйдя из клуба летом 2023-го — «Зенит» заплатил за защитника сборной Сербии восемь миллионов евро. За петербуржцев он появился уже в 44 играх во всех турнирах, а удаление в матче со «Спартаком» стало для него первым в России и лишь вторым за карьеру (первое случилось не в «Црвене», а в белградском «Графичаре», где он находился в аренде в сезоне-2019/20).

Станкович покинул «Црвену Звезду» на год раньше Эраковича и перед «Спартаком» трудился в «Сампдории» и «Ференцвароше», с которым выиграл чемпионат Венгрии в прошлом сезоне. У руля красно-белых он оформил пять побед в восьми матчах во всех турнирах.