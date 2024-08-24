Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:30

Почему Станкович поцеловал Эраковича после удаления? Игрок и тренер давно знакомы

Станкович поцеловал в голову Эраковича после удаления в матче «Зенит» — «Спартак»
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Деян Станкович и Страхиня Эракович.
Фото Скриншот трансляции
Telegram Дзен
Вместе работали в «Црвене Звезде».
Россия. Премьер-лига. 6-й тур
24 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
0:0
Спартак

В шестом туре чемпионата России «Зенит» принимал «Спартак». Игра закончилась нулевой ничьей, а более получаса во втором тайме москвичи играли в большинстве. Защитник Страхиня Эракович получил две желтые карточки за шесть минут, дважды сфолив на Хесусе Медине. Когда игрок петербуржцев покидал поле, его поцеловал главный тренер красно-белых Деян Станкович.

Эракович — воспитанник «Црвены Звезды». Закрепиться в основе белградского клуба ему удалось именно при Станковиче, который возглавлял команду с декабря 2019 по август 2022 года. Под его руководством клуб трижды стал чемпионом и завоевал два Кубка Сербии. Деян доверился молодому защитнику, переведя его в основной состав.

«У меня наилучшее мнение о Деяне, — говорил Страхиня после того, как Станкович возглавил «Спартак». — Это тот человек, который дал мне шанс заиграть в основном составе «Црвены Звезды». Он действительно очень многое для меня сделал в футбольном плане».

24&nbsp;августа. &laquo;Зенит&raquo; и &laquo;Спартак&raquo; сыграли вничью (0:0) в&nbsp;матче 6-го тура РПЛ. Мы увидели шоу в исполнении «Зенита» и «Спартака». Но самого важного не дождались

Между сербами установились теплые отношения, поэтому тренер «Спартака» и поддержал удаленного Эраковича.

«Мне очень жаль, что он получил красную карточку, но это матч. Даже если я играю против брата, я хочу победить. Я его, естественно, обнял по-отечески», — объяснил Станкович на пресс-конференции.

Страхиня Эракович в матче против «Спартака».
Фото ФК «Зенит»

Всего Эракович провел 107 матчей за «Црвену Звезду», уйдя из клуба летом 2023-го — «Зенит» заплатил за защитника сборной Сербии восемь миллионов евро. За петербуржцев он появился уже в 44 играх во всех турнирах, а удаление в матче со «Спартаком» стало для него первым в России и лишь вторым за карьеру (первое случилось не в «Црвене», а в белградском «Графичаре», где он находился в аренде в сезоне-2019/20).

Станкович покинул «Црвену Звезду» на год раньше Эраковича и перед «Спартаком» трудился в «Сампдории» и «Ференцвароше», с которым выиграл чемпионат Венгрии в прошлом сезоне. У руля красно-белых он оформил пять побед в восьми матчах во всех турнирах.

Деян Станкович
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК Црвена Звезда
Страхиня Эракович
5
0
Читайте также
Чемпионат Германии по футболу: основная информация о сезоне-2024/25
Станкович поцеловал в голову Эраковича после удаления в матче «Зенит» — «Спартак»
Захарова напомнила о нацистской сущности Литвы и Украины
Семак крестился и орал на судей, Станкович поцеловал удаленного зенитовца, Латышонок стал героем. Что случилось в матче «Зенит» - «Спартак»
Умер бывший игрок «Что? Где? Когда?» Александр Бялко
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Динамо» — «Краснодар» и другие матчи
Артига — о ничьей «Химок» с «Ахматом»: «Ничья справедлива, потому что ни одна команда не играла в хороший футбол»
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Билялетдинов назвал «Локомотив» фаворитом матча с «Ростовом»
Шок-развязка в Грозном: Заболотный вырвал ничью на 90+8-й минуте — после паса Садыгова рукой?
Николич поблагодарил болельщиков ЦСКА после победы над «Акроном»
«Ахмат» — «Химки»: Бобровский правильно засчитал гол Заболотного в концовке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Латышонок сделал шесть сейвов против «Спартака». Вратарь «Зенита» спас чемпиона от поражения

Шок-развязка в Грозном: Заболотный вырвал ничью на 90+8-й минуте — после паса Садыгова рукой?