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Сегодня, 08:00

«Спартак» не проиграет «Зениту», а «Динамо» победит «Краснодар». Прогнозы на 6-й тур РПЛ

Танасьевич и Лаэртский дали прогнозы на матчи 6-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
Вячеслав Караваев, Хесус Медина и Педро.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-защитник «Динамо» Йован Танасьевич и музыкант Александр Лаэртский.

«Рубин» — «Динамо» Мх

Йован Танасьевич — 1:1. «Динамо» Махачкала очень хорошо играет в обороне, состав боевой. У «Рубина» игроки посильнее, но поставлю на ничью.

Александр Лаэртский — 2:0. Думаю, что «Рубин» обыграет «Динамо» с разницей в два мяча. Еще поставлю на гол нападающего Даку.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
23 авг, 20:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Динамо Мх

ЦСКА — «Акрон»

Йован Танасьевич — 3:1. ЦСКА явный фаворит встречи, тем более после поражения от «Локомотива» он очень хочет победить. У ЦСКА большие амбиции, хотя «Акрон» неплохо смотрелся в первых матчах сезона.

Александр Лаэртский — 2:0. ЦСКА обязан обыграть «Акрон» после двух поражений подряд в РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
24 авг, 15:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Акрон

«Зенит» — «Спартак»

Йован Танасьевич — 0:1. У «Зенита» вроде бы несколько серьезных потерь, чего стоит только отсутствие Глушенкова. Конечно, у него длинная скамейка, но сейчас «Спартак» при Станковиче играет неплохо. Красно-белые набирают ход.

Александр Лаэртский — 0:0. Будет настоящая битва. Никто не захочет проигрывать в таком важнейшем матче.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
24 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак

«Факел» — «Оренбург»

Йован Танасьевич — 1:1. У «Оренбурга» точно сильнее состав. А у «Факела» проблема: поменял тренера, но начал с 0:3 со «Спартаком». Считаю, что воронежцам помогут родные стены.

Александр Лаэртский — 0:1. Пока у «Факела» не очень получается в этом сезоне, плюс надо подстраиваться под новые требования тренера. Поставлю на победу «Оренбурга».

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
24 авг, 17:30. Факел (Воронеж)
Факел
Оренбург

«Ахмат» — «Химки»

Йован Танасьевич — 2:1. У «Химок» такой состав, который может обыграть кого угодно и проиграть кому угодно. В прошлом туре они остановили «Зенит». Но у «Ахмата» хорошие тренер и состав.

Александр Лаэртский — 2:1. «Ахмату» очень важно одержать первую победу в РПЛ. Кажется, что «Химки» — подходящий соперник, чтобы его обыграть.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
24 авг, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Химки

«Крылья Советов» — «Пари НН»

Йован Танасьевич — 2:0. «Крылья Советов» идут внизу турнирной таблицы, им очень нужны очки.

Александр Лаэртский — 1:1. Обе команды трудно начали сезон. И те и другие захотят победить, чтобы исправить ситуацию.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
25 авг, 15:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород

«Динамо» — «Краснодар»

Йован Танасьевич — 3:1. Последний матч между командами получился очень интересным. «Динамо» набрало очень приличный ход. Думаю, что будет яркая игра с огромным количеством моментов.

Александр Лаэртский — 2:1. Нравится игра «Динамо» при Личке. «Краснодар» тоже интересная команда, до сих пор не проиграл в этом чемпионате. Но думаю, что в Москве победит «Динамо».

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
25 авг, 17:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Краснодар

«Локомотив» — «Ростов»

Йован Танасьевич — 2:1. «Ростов» практически всегда неудобный соперник для топ-клубов. Казалось, что у «Локомотива» возникнут проблемы после ухода лидеров. Но железнодорожники справляются и идут высоко в турнирной таблице.

Александр Лаэртский — 2:2. Карпин всегда дает бой московским командам. А в «Локомотиве» мне нравится атака, очень много забивают.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
25 авг, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Ростов

Йован Танасиевич
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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