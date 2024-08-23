«Спартак» не проиграет «Зениту», а «Динамо» победит «Краснодар». Прогнозы на 6-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-защитник «Динамо» Йован Танасьевич и музыкант Александр Лаэртский.

Йован Танасьевич — 1:1. «Динамо» Махачкала очень хорошо играет в обороне, состав боевой. У «Рубина» игроки посильнее, но поставлю на ничью.

Александр Лаэртский — 2:0. Думаю, что «Рубин» обыграет «Динамо» с разницей в два мяча. Еще поставлю на гол нападающего Даку.

Йован Танасьевич — 3:1. ЦСКА явный фаворит встречи, тем более после поражения от «Локомотива» он очень хочет победить. У ЦСКА большие амбиции, хотя «Акрон» неплохо смотрелся в первых матчах сезона.

Александр Лаэртский — 2:0. ЦСКА обязан обыграть «Акрон» после двух поражений подряд в РПЛ.

Йован Танасьевич — 0:1. У «Зенита» вроде бы несколько серьезных потерь, чего стоит только отсутствие Глушенкова. Конечно, у него длинная скамейка, но сейчас «Спартак» при Станковиче играет неплохо. Красно-белые набирают ход.

Александр Лаэртский — 0:0. Будет настоящая битва. Никто не захочет проигрывать в таком важнейшем матче.

Йован Танасьевич — 1:1. У «Оренбурга» точно сильнее состав. А у «Факела» проблема: поменял тренера, но начал с 0:3 со «Спартаком». Считаю, что воронежцам помогут родные стены.

Александр Лаэртский — 0:1. Пока у «Факела» не очень получается в этом сезоне, плюс надо подстраиваться под новые требования тренера. Поставлю на победу «Оренбурга».

Йован Танасьевич — 2:1. У «Химок» такой состав, который может обыграть кого угодно и проиграть кому угодно. В прошлом туре они остановили «Зенит». Но у «Ахмата» хорошие тренер и состав.

Александр Лаэртский — 2:1. «Ахмату» очень важно одержать первую победу в РПЛ. Кажется, что «Химки» — подходящий соперник, чтобы его обыграть.

Йован Танасьевич — 2:0. «Крылья Советов» идут внизу турнирной таблицы, им очень нужны очки.

Александр Лаэртский — 1:1. Обе команды трудно начали сезон. И те и другие захотят победить, чтобы исправить ситуацию.

Йован Танасьевич — 3:1. Последний матч между командами получился очень интересным. «Динамо» набрало очень приличный ход. Думаю, что будет яркая игра с огромным количеством моментов.

Александр Лаэртский — 2:1. Нравится игра «Динамо» при Личке. «Краснодар» тоже интересная команда, до сих пор не проиграл в этом чемпионате. Но думаю, что в Москве победит «Динамо».

Йован Танасьевич — 2:1. «Ростов» практически всегда неудобный соперник для топ-клубов. Казалось, что у «Локомотива» возникнут проблемы после ухода лидеров. Но железнодорожники справляются и идут высоко в турнирной таблице.

Александр Лаэртский — 2:2. Карпин всегда дает бой московским командам. А в «Локомотиве» мне нравится атака, очень много забивают.