«В «Спартаке» Быстрова больше уважают. Там он играет лучше, чем в «Зените». Осинькин повторил достижение спартаковца Федотова

В 2007 году «Спартак» забил «Зениту» в Петербурге три гола в первом тайме

Вспомнили чудо-гол Титова в матче с «Зенитом».

Главная сенсация 17-го тура РПЛ — домашнее поражение «Зенита» от «Крыльев» (2:3).

В последний раз питерцы пропускали на своем стадионе три мяча в первом тайме 17 лет назад! Тогда команда Дика Адвоката проиграла «Спартаку» Владимира Федотова (1:3). «СЭ» вспоминает тот яркий матч.

Быстров: «У меня вообще неудачных матчей мало»

За два дня до игры на «Петровском» корреспондент «СЭ» пообщался с полузащитником красно-белых Владимиром Быстровым, который в 2005 году со скандалом перешел в «Спартак» из «Зенита».

— Матч с «Зенитом» для вас особый?

— Только потому, что встречаемся с командой, претендующей на золото.

— Но вы против нее всегда играете удачно.

— У меня вообще неудачных матчей мало.

Можно согласиться с Быстровым: матчи против своей бывшей команды хавбеку удавались. В сезоне-2006 москвичи дважды обыграли питерцев при его непосредственном участии. В гостевой встрече Владимир отметился двумя голевыми передачами (4:1). А в домашнем поединке именно его точный удар принес победу подопечным Владимира Федотова — 1:0.

Лидер «Зенита» Андрей Аршавин в свою очередь дал понять, что Быстров сменил клубную прописку в том числе и из-за отношения к нему со стороны питерского клуба.

— В последние годы в «Спартаке» сменилось несколько тренеров. При каком из них соперничать с этой командой было наиболее интересно?

— При Романцеве был классический «Спартак», который играл в том стиле, который принято называть спартаковским. О команде Невио Скалы трудно что-либо говорить, поскольку в распоряжении тренера были посредственные футболисты. Старков проповедовал оборонительный футбол, основанный на максимуме дисциплины. При Владимире Федотове команда отличается от всех предыдущих, но тоже демонстрирует игру, которая нравится зрителям. Мне, кстати, она тоже импонирует.

Владимир Быстров и Владимир Федотов в матче «Зенит» — «Спартак». 31 марта 2007 года. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

— В последние два года лейтмотивом матчей «Зенита» против «Спартака» стало «Владимир Быстров против прежней команды». На ваш взгляд, переход в «Спартак» пошел Быстрову на пользу?

— Думаю, да. Там его больше уважают, и, наверное, поэтому он играет лучше, чем в «Зените».

До игры специалисты не видели явного фаворита в этой паре.

Вот, в частности, какие аргументы в пользу команды Дика Адвоката приводил «СЭ»:

«После активно проведенной трансферной кампании «Зенит» по подбору игроков превосходит «Спартак» почти во всех линиях. Наиболее явно — во вратарской и в нападении. В атаке любой из четверки питерских форвардов, конкурирующих за место в составе, был бы у красно-белых безоговорочным игроком основы. Травма Романа Павлюченко, безусловно, ослабила и без того не слишком впечатляющий атакующий потенциал «Спартака».

А вот какими козырями, по мнению наших коллег, располагали красно-белые:

«Быстров. В каждой игре против бывших одноклубников правый хавбек сборной России наводит ужас на оборону «Зенита». Быстрову вполне по силам разделаться на своем фланге и с корейцем Ким Дон Чжином, и с Ширлом. Титов. Капитан спартаковцев по традиции ярко играет в Санкт-Петербурге. 30-летний плеймейкер не ездил в сборную России, а значит, сохранил силы для клубных дел. Титов умело взаимодействует с Быстровым, а их связка представляет собой наибольшую опасность.»

Егор Титов в матче «Зенит» — «Спартак». 31 марта 2007 года. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Титов: «Дай мне еще 10 раз так пробить, может, только один и забью»

Быстров действительно «передал привет» «Зениту» и в этой игре. Титов тоже был в ударе. Но обо всем по порядку.

Гости ошеломили сине-бело-голубых уже в самом дебюте встречи. Автором голевой передачи стал... Плетикоса! Вынос голкипера от своих ворот привел к тому, что мяч долетел до Титова, который с полулета с линии штрафной с левой ноги послал мяч по дуге в дальний верхний угол. Малафеев был застигнут врасплох. 1:0.

— Сказать, что метил именно туда, куда попал, — значит покривить душой, — признался Титов после игры. — В том эпизоде все делал автоматически. Сзади меня настигали кореец и, по-моему, Крижанац, поэтому принял единственно правильно решение: бить с лета. В итоге все получилось красиво: мяч удачно лег на ногу и перелетел через Малафеева. Такие голы обычно забиваются раз в год. Дай мне еще раз десять пробить в подобной ситуации, быть может, один мяч и залетит в цель.

«Зенит» оказался в явном нокдауне. Конструктивные действия у команды Адвоката совершенно не клеились, а обилие осторожных поперечных передач свидетельствовало о том, что питерцы «поплыли». Второй гол хозяев вытекал из логики событий на поле. Торбинский подал с углового на ближнюю штангу, Штранцль, довольно легко выиграв воздух, неотразимо пробил в цель.

«Быстров — предатель! Быстров — свинья!»

А на 37-й минуте пришел черед Быстрова. Реактивный полузащитник заставил Тимощука нарушить правила в своей штрафной и сам же реализовал пенальти. 0:3!

— О том, что именно вы будете бить пенальти в случае его назначения, договаривались заранее? - вопрос Быстрову после матча.

— Нет. Я просто взял мяч и сказал, что забью. Был уверен, что у меня получится. Посмотрел на Славу (Малафеева. — Прим. «СЭ»), увидел, куда он будет двигаться, и пробил в свободный угол. Было ли у меня к нему какое-то сочувствие? Нет. Да, мы раньше играли в одном клубе. Тем приятнее забить.

— Вы слышали, как под конец матча трибуны призывали вас вернуться в родной город?

— Честно говоря, нет. Видимо, таких болельщиков на стадионе было меньшинство. Зато слышал, как с трибун кричали: «Быстров — предатель!» и «Быстров — свинья!» Было неприятно. Мартин Штранцль, когда услышал это, спросил: «Ты здесь что, играл?» Потом добавил: «Одну неделю?» Когда же узнал о том, что я в Питере начинал футбольный путь и отыграл три года, то очень удивился, сказав, что в Европе такого нет.

Алексей Ребко покинул игру после удаления в матче «Зенит» — «Спартак». 31 марта 2007 года. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Нелепое удаление Ребко

Интрига в матче окончательно умерла? Нет. Гостям удружил полузащитник Ребко, умудрившийся схлопотать две желтые карточки к 40-й минуте. Первый «горчичник», показанный хавбеку, — редкость в футболе.

— Давайте разберемся с предупреждениями. Первое было вынесено за то, что вы играли с цепочкой или за разговоры с главным арбитром? — спросили Ребко после матча.

— Не за цепочку, а за веревочку, на которой был крестик.

— Вы ее забыли снять в раздевалке?

— Нет. Просто не придал этому значения. Поступил как непрофессионал. Дело в том, что под футболку я надеваю еще одну майку. Под ней этой веревочки не видно. Но в одном из эпизодов мы столкнулись с Тимощуком, и она выскочила наружу. Егоров увидел и сказал: «Снимите цепочку». Говорю: «Это не цепочка, а веревочка». Но Егоров был тверд: «Все равно это запрещено». И справедливо показал мне «горчичник».

Получив численное большинство, «Зенит» наиграл лишь на гол. Боле того, его автор — Погребняк — сам был удален с поля на 90-й минуте.

На пресс-конференции Дик Адвокат выглядел обескураженным:

— Иногда тренер бывает удивлен тем, что происходит с командой. Сегодня именно такой день. Теперь нам надо разобраться в том, что случилось. Плохо сыграла вся команда, хотя голы в наши ворота стали следствием персональных ошибок конкретных игроков. Нам надо очень многое улучшить к среде.

Интересно, что в матче второго круга «Спартак» победил «Зенит» с таким же счетом — 3:1 (дубль и голевая передача Павлюченко).

На финише сезона красно-белые, которых с июля уже тренировал Станислав Черчесов, шли с «Зенитом» ноздря в ноздрю, претендовали на золото. Однако в 28-м туре не переиграли «Сатурн». «Зенит» этой ошибкой конкурента воспользовался сполна, впервые в своей истории став чемпионом России.