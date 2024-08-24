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Судейство

Сегодня, 20:15

Судья Мешков и его коллеги не соблюдают правила. Медина ошибочно не удален за выпрашивание предупреждения

Медина ошибочно не удален за выпрашивание предупреждения в матче с «Зенитом»
Александр Бобров
Шеф-редактор
Сергей Волков и Хесус Медина в матче «Зенит» — «Спартак» (0:0).
Фото ФК «Спартак»
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Два решения судейской бригады во втором тайме матча 6-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» сказались на ходе игры. Они касались применения или неприменения дисциплинарных санкций к футболистам. Эксперт «СЭ» — о вердиктах Виталия Мешкова.
Россия. Премьер-лига. 6-й тур
24 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
0:0
Спартак

На 56-й и 62-й минутах матча 6-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» (0:0) судья Виталий Мешков дважды правильно показал желтую карточку Страхине Эраковичу за фолы на Хесусе Медине. Оба раза нарушения правил действительно заслуживали применения дисциплинарных санкций в виде предупреждений.

Виталий Мешков рассудит матч &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. На матч в Питере назначены Мешков и Иванов. Красно-белые бьют тревогу

Но при этом нужно отметить, что в первый раз заслуживал наказания и сам спартаковец. Он характерным жестом выпрашивал желтую карточку для соперника, однако судья оставил это без внимания. Медина в первом тайме уже был предупрежден за неспортивное поведение. Желтая карточка за то же самое на 56-й минуте стала бы для него второй в матче — и ему пришлось бы покинуть поле.

Хесус Медина.
Фото Скриншот трансляции

Наши судьи очень вольно трактуют это правило, касающееся выпрашивания предупреждений для оппонентов. А точнее, просто закрывают глаза на такие фолы. Случай с Мединой и Мешковым далеко не первый в этом и в прошлом чемпионатах России.

Виллиан Роша.
Фото Скриншот трансляции
Валерий Царукян.
Фото Скриншот трансляции
Томас Гальдамес.
Фото Скриншот трансляции
Брайан Мансилья.
Фото Скриншот трансляции

А несогласным с тем, что за такое надо предупреждать, предлагаю прочитать правила игры и обратить внимание на одно из разъяснений, которое содержится в их мобильной версии, а также не раз публиковалось Международным советом футбольных ассоциаций (ИФАБ) в форме вопроса и ответа.

Правила ИФАБ.

Ситуация. Защитник команды А нарушает правила, совершая уже третий фол по неосторожности в ходе матча. Судья назначает штрафной удар в пользу команды Б, делает внушение защитнику, но не выносит ему предупреждения. Игрок команды Б жестом требует показать желтую карточку. Как следует поступить судье?

24&nbsp;августа. &laquo;Зенит&raquo; и &laquo;Спартак&raquo; сыграли вничью (0:0) в&nbsp;матче 6-го тура РПЛ. Мы увидели шоу в исполнении «Зенита» и «Спартака». Но самого важного не дождались

Комментарий ИФАБ по поводу того, как должен поступить судья. К решениям официальных лиц матча необходимо относиться с уважением. Игроку команды Б выносится предупреждение (с показом желтой карточки), а игра возобновляется штрафным ударом, который выполняет команда Б с того места, где изначально произошло нарушение правил.

О том же самом два месяца назад перед стартом чемпионата Европы-2024 публично говорил председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти. На брифинге, организованном для журналистов, он, показав видеоклип, в очередной раз напомнил: выпрашивание желтой карточки для соперника должно наказываться предупреждением самого «просителя».

«Вы прекрасно знаете, что такое поведение неприемлемо. Это автоматическая желтая карточка», — сказал Розетти.

В российском футболе и в чемпионате страны в частности это правило почему-то забыто. Не помню, чтобы в двух последних турнирах выпрашивающий сам получал предупреждение. Не было такого. Даже когда футболист делал жест в лицо судье и когда арбитр отлично это видел. Раз так, значит, подобные ситуации не обсуждаются на сборах рефери РПЛ. Значит, им не напоминают о необходимости выносить дисциплинарные санкции.

Виталий Мешков. Мешков назначен на матч «Зенита» в 5-й раз за 7 туров, Иванов — в 4-й раз в сезоне

Значит, в РПЛ судят по своим правилам. Тогда хотелось бы заранее знать, еще перед сезоном, какие правила все-таки действуют, а какие — нет.

И я прекрасно понимаю, что, накажи Мешков Медину, судья стал бы белой вороной. И заговорили бы, что до него никто так не делал, а он вдруг решил наказать спартаковца. Вот такой парадокс: станешь судить в РПЛ по правилам, тебе же за это еще и прилетит.

Хесус Медина
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Виталий Мешков
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