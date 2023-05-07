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Сегодня, 19:10

Глупейшая ошибка Селихова: подарил гол «Зениту», Клаудиньо накрыл вратаря

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
«Зенит» — «Спартак». Ошибка Селихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Драма голкипера «Спартака».
Россия. Премьер-лига. 26-й тур
07 мая, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:2
Спартак

«Спартак» организовал гол в свои ворота в матче, который может стать чемпионским для «Зенита», силами вратаря красно-белых Александра Селихова.

На 13-й минуте встречи москвичи пытались выйти из обороны через пас на своей половине поля, и защитник Алексис Дуарте решил вернуть мяч своему вратарю. Селихов после приема имел массу времени для принятия решения, но ударил в уже прессингующего его Клаудиньо, от ноги которого мяч отскочил точно в ворота.

От матча принципиальных соперников ожидали многого, но точно не такого глупого гола на стартовых минутах.

В эпизоде с пропущенным мячом у Селихова были предложения для паса от Чернова и Дуарте, но голкипер решил вынести его вперед через центр и ошибся. Пока Александр раздумывал над решением, Клаудиньо успел сблизиться с ним.

Фейл голкипера позволил «Зениту» открыть счет в матче и приблизил команду Сергея Семака к чемпионству.

После ошибки на лице Селихова можно было увидеть эмоции всех болельщиков «Спартака».

Станет ли такой курьезный гол решающим?

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Зенит» — «Спартак» — 2:1. Судейский скандал в золотом для Питера матче? Онлайн-трансляция

Александр Селихов
Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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