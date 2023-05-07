Глупейшая ошибка Селихова: подарил гол «Зениту», Клаудиньо накрыл вратаря

Драма голкипера «Спартака».

«Спартак» организовал гол в свои ворота в матче, который может стать чемпионским для «Зенита», силами вратаря красно-белых Александра Селихова.

На 13-й минуте встречи москвичи пытались выйти из обороны через пас на своей половине поля, и защитник Алексис Дуарте решил вернуть мяч своему вратарю. Селихов после приема имел массу времени для принятия решения, но ударил в уже прессингующего его Клаудиньо, от ноги которого мяч отскочил точно в ворота.

От матча принципиальных соперников ожидали многого, но точно не такого глупого гола на стартовых минутах.

В эпизоде с пропущенным мячом у Селихова были предложения для паса от Чернова и Дуарте, но голкипер решил вынести его вперед через центр и ошибся. Пока Александр раздумывал над решением, Клаудиньо успел сблизиться с ним.

Фейл голкипера позволил «Зениту» открыть счет в матче и приблизил команду Сергея Семака к чемпионству.

После ошибки на лице Селихова можно было увидеть эмоции всех болельщиков «Спартака».

Станет ли такой курьезный гол решающим?