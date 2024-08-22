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Сегодня, 12:45

«Зенит» проведет уникальный фестиваль «Год легендарных побед» в день матча со «Спартаком»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Стадион «Газпром Арена».
Фото ФК «Зенит»
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Мероприятие посвящено юбилею сразу трех трофеев сине-бело-голубых.
Россия. Премьер-лига. 6-й тур
24 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак

24 августа, перед матчем «Зенит» — «Спартак», в общественном пространстве «Флагшток» в Петербурге пройдет масштабный фестиваль «Год легендарных побед», который все желающие без ограничений по возрасту смогут посетить совершенно бесплатно.

Фестиваль, который пройдет на открытой площадке на берегу Финского залива, будет посвящен юбилею сразу трех трофеев «Зенита»: Кубку СССР 1944 года, золоту чемпионата страны-1984 и Кубку России-1999. В честь этого события петербургский клуб вместе с «Газпромбанком» решили сделать подарок преданным поклонникам. Посетить мероприятие можно будет с 12.00 до 22.00.

Жители и гости города смогут встретиться с легендами сине-бело-голубых, получить их автографы, сфотографироваться, а также окунуться в атмосферу 2000-х, когда на сцену выйдет группа «Демо» и исполнит свои главные хиты.

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Организаторы фестиваля обещают массу развлечений — от конкурсов и викторин до спортивных аттракционов и мастер-классов. Главным украшением станет уникальная выставка трофеев «Зенита». Экспозиция будет работать до конца мероприятия.

На протяжении всего дня «Года легендарных побед» для посетителей будет работать фуд-зона, зона со спортивными играми и аттракционами для всей семьи, мастерская фанатских причесок, площадка с аквагримом и многие другие интерактивные форматы.

Автограф-сессия с легендами клуба откроется в зоне лектория. Перед встречей все желающие смогут послушать увлекательные истории о технике футбола от ведущих специалистов, посмотреть фильмы о самых главных и значимых победах «Зенита» в его столетней истории, а также проверить свою эрудицию и память в интересных викторинах.

Яркое шоу на главной сцене «Флагштока» начнется в 12.00. После 15.00 посетители фестиваля смогут поучаствовать в мастер-классе по чирлидингу и освоить эту известную танцевальную традицию. Также гостям предоставится возможность послушать знаменитые песни в исполнении кавер-группы True Party Band и принять участие в розыгрыше призов.

В 21.40 на сцену выйдет поп-группа «Демо», которая исполнит свои главные хиты 2000-х — «Солнышко», «Дождик», «2000 лет». Завершится фестиваль зажигательным DJ-сетом для танцпола перед главной сценой и выступлением чирлидерш.

В этот же день болельщикам сине-бело-голубых не дадут заскучать и на «Газпром Арене». Перед матчем «Зенит» — «Спартак» на стадионе пройдет традиционный «Фан-Променад», который начнется за два часа до стартового свистка. А затем зрители увидят красочное Winline Шоу, в рамках которого состоится выступление группы «Демо» и танцевальная программа «Дискотека 90-х».

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АО «ФК «Зенит» ИНН 7812005799

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