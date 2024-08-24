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Сегодня, 20:45

«К этому и готовились». Тренеры «Зенита» и «Спартака» — после центрального матча тура

Семак и Станкович оценили результат матча «Зенит» — «Спартак»
Отдел футбола «СЭ»
Деян Станкович.
Фото ФК «Спартак»
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Главное с пресс-конференции Сергея Семака и Деяна Станковича.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
24 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
0:0
Спартак

В 6-м туре РПЛ «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью — 0:0. Моменты были у обеих команд, но реализовать их не получилось. С 62-й минуты красно-белые играли в большинстве — две желтые карточки получил Страхиня Эракович. Главные тренеры команд Сергей Семак и Деян Станкович после игры ответили на вопросы журналистов.

24&nbsp;августа. &laquo;Зенит&raquo; и &laquo;Спартак&raquo; сыграли вничью (0:0) в&nbsp;матче 6-го тура РПЛ. Мы увидели шоу в исполнении «Зенита» и «Спартака». Но самого важного не дождались

Станкович: Эракович мне как сын

— Поверили ли мы в то, что у «Зенита» не будут играть Вендел и Педро?

— Мы готовились, рассчитывая увидеть лучший «Зенит», который только возможен. Смотрели не на имена, а на стратегию. Когда мы увидели их стартовый состав, то отреагировали совершенно спокойно. К этому и готовились.

— Вы тепло проводили удаленного Эраковича.

— Я его называю «Чупа». Он мне практически как сын. Я видел, как он рос. Мне жаль, что сегодня он получил красную. Но даже если я играю против брата, то хочу победить.

— У ваших игроков три желтые карточки в первом тайме.

— Сейчас матч окончен, что тут говорить? Были желтые и были. По ходу встречи какое-то напряжение может возникать. Но сейчас не вижу смысла об этом говорить.

— Мартинса поменяли из-за желтой? Почему заменили Рябчука?

— В вашем вопросе уже ответ. Что касается Рябчука, то замена вынужденная. Он получил повреждение, и в перерыве во время мочеиспускания у него была кровь.

Сергей Семак.
Фото ФК «Зенит»

Семак: Выводы ЭСК — отдельный вид искусства

— Довольны ли вы результатом?

— В первом тайме «Спартак» смотрелся интереснее в плане контроля игры. Мы в свою очередь неправильно строили атаки и неверно их развивали. Во втором тайме перестроились, выглядели активнее до удаления. Но даже иногда в меньшинстве играли интереснее, чем в первом тайме. Конечно, с одной стороны результат хороший, с другой, он не может нас устраивать.

— С чем связано такое различие в первом и втором таймах?

— Не всегда получается проводить одинаковые таймы, это вопрос психологии. По ходу матча показываешь и рассказываешь о каких-то вещах. Но в итоге только на второй тайм мы вышли более заряженными, агрессивными.

Сергей Волков и&nbsp;Хесус Медина в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo; (0:0). Судья Мешков и его коллеги не соблюдают правила. Медина ошибочно не удален за выпрашивание предупреждения

— Стоило ли судье удалить Мартинса?

— Мне непонятно, почему его не удалили. Он специально схватил мяч руками — и это не желтая карточка. Мы видели письмо Махачкалы. За что дают и не дают. Выводы ЭСК — отдельный вид искусства, который можно пересматривать бесконечно.

— Что с Венделом и Караваевым?

— Вендел находится не совсем в тонусе, Караваев заболел. Но ничего страшного, будем работать и готовиться к следующему матчу.

— В последнее время пишут о покупке аргентинца Гонду.

— Не могу комментировать. Все трансферные вопросы решаются клубом. Если будет что сказать, это сделают.

Деян Станкович
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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