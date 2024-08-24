Мы увидели шоу в исполнении «Зенита» и «Спартака». Но самого важного не дождались

Красно-белые полчаса играли в большинстве, но не смогли пробить Латышонка.

Неожиданный старт «Зенита»

Битва «Зенита» и «Спартака» — всегда знаковое событие в российском футболе, но сейчас их очная встреча особенно интриговала. Питерцы потеряли Глушенкова, своего лучшего бомбардира. По ряду остальных игроков старта были вопросы — президент клуба Александр Медведев заявил, что команда не сможет рассчитывать и на Вендела с Педро. Но, судя по всему, блестяще сработал медштаб сине-бело-голубых, и оба появились не то что в заявке — в старте! А вот недавно восстановившийся Караваев начал на скамейке, его место занял Волков.

Многие рассчитывали, что у «Спартака» будет хороший шанс зацепить очки в гостях у обескровленного чемпиона, но тот предстал в почти максимально боеспособном состоянии. Вопрос был лишь в том, насколько готовы Вендел и Педро. Глушенкова же номинально подменил Мостовой.

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Что касается «Спартака», то тут много приятных отзывов успел получить Деян Станкович. Серб и правда поставил качественную игру, но в этом сезоне в рамках РПЛ настоящей проверки его команды не было. «Зенит» — как схватка с финальным боссом в компьютерной игре, тут нужно показать максимум того, на что ты способен. «Спартак» выстроился по схеме 4-3-3, ставка, как обычно, на Барко и Медину с Бонгондой в роли поддержки Угальде. Отмечаем, что все еще не в старте новичок Маркиньос, который, похоже, продолжает процесс адаптации.

Много тактики, мало опасных моментов

Первые минуты явно пошли по плану гостей — высоченный прессинг «Спартака» работал как надо. А вот «Зенит» с трудом выходил со своей половины поля и не мог зацепиться за мяч на чужой, первые минут 15 играя почти одними длинными передачами. Контактов и стыков было много — Мартинс Перейра схватил «горчичник», Барриос чудом избежал предупреждения за фол на Угальде. Но с созданием опасных моментов проблемы были и у тех, и у других.

В середине тайма игра ненадолго обострилась. Сначала Педро (правда, кажется, задержавшийся в офсайде) простреливал на дальнюю штангу, но Мостовой под давлением Рябчука не смог занести мяч в пустые ворота. «Спартак» ответил уже привычно острым стандартом — Угальде кивнул в дальний угол, а Латышонок в красивом прыжке отразил угрозу.

Но после этого сценарий свернул в привычное русло — много возни в центре, минимум моментов. Запомнился разве что дальний выстрел Барко сильно мимо цели да неаккуратный пас Эраковича в створ своих ворот — снова подчистил Латышонок. Ну и замена Мартинса на Зобнина еще до перерыва — способ Станковича подстраховаться, так как фолов от спартаковцев стало чересчур много, а зенитовские латиноамериканцы этого и добивались, так как не могли наладить владение мячом.

Преимущество «Спартака», которое он не реализовал

В перерыве оба тренера внесли изменения. И если Станкович ограничился заменой Рябчука на Хлусевича по позиции, то Семак выпустил Алипа вместо Волкова, сместил Эраковича на правый фланг и перешел на схему 4-2-3-1, переместив Клаудиньо на левый фланг, а под нападающим выпустив Ерохина. И казалось, что ход Сергея Богдановича сработал — «Зенит» начал мощно прессинговать и играть активно. Пошли и опасные удары.

Но у всего есть обратная сторона — «Спартак» получил больше пространства из-за высоко поднятой линии обороны соперника. И тут включился Медина, который затерроризировал Эраковича. Серб должен был добавить надежности в проблемную зону, но на 56-й минуте «сел» на карточку после фола на Хесусе, а спустя пять минут и вовсе удалился — снова за фол на парагвайце. Станкович поцеловал Страхиню в лоб, когда тот уходил с поля, — они хорошо друг друга знают по совместной работе в «Црвене Звезде».

По логике вещей «Спартак» должен был захватить инициативу, но на деле игра была не просто равна — «Зенит» на отрезке в 15 минут владел ощутимым преимуществом. Футболисты в красно-белом как будто не знали, что делать с мячом, а вот бразильцы из Северной столицы за счет индивидуального класса генерировали опасные проходы в штрафную. Не хватало только завершающего касания.

Но «Спартак» включился в последнюю десятиминутку — пошли и заходы на ударные позиции, и дальние выстрелы. Тут в дело снова вступил Латышонок, который справился с рикошетом после попытки Барко, а через минуту потащил пушку от Литвинова. Самый мощный момент был у Барко, который получил пас от проскочившего мимо Барриоса Маркиньоса. Но Вильмар в эффектнейшем прыжке для нарезок в соцсетях заблокировал удар аргентинца. А еще «Спартак» заработал опасный штрафной, однако герой встречи Латышонок потащил после попытки Барко.

И в этих моментах — иллюстрация центрального матча тура. «Зенит» и «Спартак» не сумели забить, но мы увидели и интересные тактические ходы, и борьбу в центре поля, а главное — красивую игру в обороне.

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