Что за суета? Расслабьтесь, «Зенит» все равно выиграет РПЛ

Осечки сине-бело-голубых оживляют интригу в чемпионате, но его исход ясен.

Кто, если не они?

Если вы проспали десять туров и откроете таблицу премьер-лиги только сейчас, то в первую очередь удивитесь не лидерству «Краснодара», а «Зениту» вне топ-3. Уже потом вы поразитесь тому, как высоко забрались «Крылья Советов» и низко упал «Сочи», но главная сенсация стартовой трети РПЛ — на четвертом месте.

За пять лет все привыкли видеть «Зенит» на вершине, и перед стартом сезона именно сине-бело-голубые оставались главными фаворитами турнира. Главный аргумент был простым: «Кто, если не они?» Многие считали, что команда Сергея Семака может пресытиться трофеями после завоевания второй звезды, однако подхватить знамя вместо якобы немотивированного гегемона просто некому. Даже сейчас, когда «Краснодар» и «Крылья» подчеркивают свои амбиции на дистанции, в их финальный успех верят далеко не все.

Интрига все еще прежде всего зависит от «Зенита». Ресурсов у чемпиона более чем достаточно, и если он включится во всю мощь, то сметет всех. В этом смысле у команды Семака удачный календарь: она в первом круге пока не встречалась ни с «Краснодаром», ни с «Крыльями», причем в ближайший месяц оба лидера сыграют в Санкт-Петербурге. Так что у «Зенита» неплохие шансы даже на захват первого места по итогам первой половины чемпионата.

Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Худший старт при Семаке

Но все это — гипотезы и предположения. А в реальности чемпион пяти последних лет пока сидит на обочине топ-3 с небольшим, но кричащим багажом из двух поражений в двух последних матчах.

Любая череда осечек порождает домыслы о кризисе, а в случае с «Зенитом» пара — это уже серия. Усиливает эффект невнятный старт сезона. Впервые при Семаке сине-бело-голубые по итогам десяти туров находятся не на первом месте. Впервые с 2009 года, когда был уволен Дик Адвокат, «Зенит» на аналогичном отрезке проиграл трижды.

Результаты — кошмар. Тут анализировать нечего, это и так всем понятно. Но разве можно оценивать результаты вне контекста игры? Поражения бывают разными. Можно без шансов уступить «Крыльям» 0:4, а можно настрелять 32 удара и в два раза обойти «Оренбург» по xG, но все равно уехать с нулем.

Нет системности

«Зенит» в субботу точно не был худшей командой на поле. Он мог забить минимум трижды еще в первом тайме, но подвела реализация, а также травмы Кассьерры, Кержакова, Караваева и Марио Фернандеса. Во втором тайме «Зенит» сильно нервничал, тщетно пытаясь забить, и свалился на навесы. Но даже находясь в непривычном положении и играя в непривычный для себя футбол, команда Семака все равно не выглядела разобранной и умирающей.

Нельзя игнорировать и соперника. Во-первых, «Оренбург» оживился после назначения Давида Деограсии. Во-вторых, уральцы оказались злопамятными: они и накануне встречи, и после нее говорили о мести за 0:8 годичной давности. В футболе многое решает настрой — у «Оренбурга» он был заоблачным.

А что с другими поражениями? «Локомотив» и «Динамо» забивали «Зениту» победные мячи в добавленное время. «Ростов» во втором туре, к слову, тоже вырвал ничью у петербуржцев незадолго до финального свистка. Это тоже не оправдание: матч продолжается чуть больше 90 минут, и концентрацию нужно сохранять все это время. Но такие вещи поправимы и не говорят об игровом кризисе «Зенита».

В осечках сине-бело-голубых нет системности. У «Зенита» почти все в порядке: чемпионы России идут на втором месте по забитым мячам и на третьем — по пропущенным. По созданным моментам сине-бело-голубые тоже высоко. Если взять отрезок с четвертого тура, когда в стартовый состав вернулся Вендел, то «Зенит» вообще лидер по xG.

Вендел. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Фактор Вендела

Кстати, о Венделе. Наличие бразильца — одна из основных причин, по которым сине-бело-голубые все еще считаются фаворитами. Вспомните матч за Суперкубок и первые туры, когда «Зенит» действительно мало создавал и забивал. Вот тогда тревога возникала — казалось, что без Малкома и Вендела невская команда утратила качество в атаке. Но сейчас стартовые проблемы улетучились — во многом потому, что вернулось связующее звено между средней и передней линиями. Сейчас переживать за игру нет смысла. Только за результат.

Среди причин потенциального провала «Зенита» популярен уход Малкома. Но команда уже перестроилась — во-первых, Семак сделал тактику гибче, во-вторых, Кассьерра уже забил за десять туров больше, чем Малком год назад к этому моменту. Даже «Тоттенхэм» без Харри Кейна идет вторым в АПЛ, а у «Зенита» зависимость от Малкома была еще меньше.

Семак уже находился в подобной ситуации. Ровно два года назад сине-бело-голубые проиграли два матча подряд — «Сочи» и «Арсеналу». По смыслу и наполнению поражения были похожи на те, что случились за последнюю неделю, только тогда «Зенит» остался первым. Но разговоры о кризисе два года назад тоже успели разрастись, ведь у сине-бело-голубых много сил отнимала Лига чемпионов.

А потом случились 7:1, и все замолчали.

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