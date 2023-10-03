Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:30

Что за суета? Расслабьтесь, «Зенит» все равно выиграет РПЛ

«Зенит» занимает четвертое место в РПЛ после 10 туров
Гоша Чернов
Корреспондент
Футболисты «Оренбурга» и «Зенита»
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Telegram Дзен
Осечки сине-бело-голубых оживляют интригу в чемпионате, но его исход ясен.

Кто, если не они?

Если вы проспали десять туров и откроете таблицу премьер-лиги только сейчас, то в первую очередь удивитесь не лидерству «Краснодара», а «Зениту» вне топ-3. Уже потом вы поразитесь тому, как высоко забрались «Крылья Советов» и низко упал «Сочи», но главная сенсация стартовой трети РПЛ — на четвертом месте.

Вендел. Кошмар двух столиц. «Зенит» и московские клубы не в себе, и это отличная почва для сезона-сенсации

За пять лет все привыкли видеть «Зенит» на вершине, и перед стартом сезона именно сине-бело-голубые оставались главными фаворитами турнира. Главный аргумент был простым: «Кто, если не они?» Многие считали, что команда Сергея Семака может пресытиться трофеями после завоевания второй звезды, однако подхватить знамя вместо якобы немотивированного гегемона просто некому. Даже сейчас, когда «Краснодар» и «Крылья» подчеркивают свои амбиции на дистанции, в их финальный успех верят далеко не все.

Интрига все еще прежде всего зависит от «Зенита». Ресурсов у чемпиона более чем достаточно, и если он включится во всю мощь, то сметет всех. В этом смысле у команды Семака удачный календарь: она в первом круге пока не встречалась ни с «Краснодаром», ни с «Крыльями», причем в ближайший месяц оба лидера сыграют в Санкт-Петербурге. Так что у «Зенита» неплохие шансы даже на захват первого места по итогам первой половины чемпионата.

Сергей Семак
Сергей Семак.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Худший старт при Семаке

Но все это — гипотезы и предположения. А в реальности чемпион пяти последних лет пока сидит на обочине топ-3 с небольшим, но кричащим багажом из двух поражений в двух последних матчах.

Любая череда осечек порождает домыслы о кризисе, а в случае с «Зенитом» пара — это уже серия. Усиливает эффект невнятный старт сезона. Впервые при Семаке сине-бело-голубые по итогам десяти туров находятся не на первом месте. Впервые с 2009 года, когда был уволен Дик Адвокат, «Зенит» на аналогичном отрезке проиграл трижды.

&laquo;Зенит&raquo; потерпел третье поражение в&nbsp;чемпионате России. «Зенит» 16 лет не пропускал трижды за тайм, худший старт при Семаке и другие цифры поражения в Оренбурге

Результаты — кошмар. Тут анализировать нечего, это и так всем понятно. Но разве можно оценивать результаты вне контекста игры? Поражения бывают разными. Можно без шансов уступить «Крыльям» 0:4, а можно настрелять 32 удара и в два раза обойти «Оренбург» по xG, но все равно уехать с нулем.

Нет системности

«Зенит» в субботу точно не был худшей командой на поле. Он мог забить минимум трижды еще в первом тайме, но подвела реализация, а также травмы Кассьерры, Кержакова, Караваева и Марио Фернандеса. Во втором тайме «Зенит» сильно нервничал, тщетно пытаясь забить, и свалился на навесы. Но даже находясь в непривычном положении и играя в непривычный для себя футбол, команда Семака все равно не выглядела разобранной и умирающей.

Нельзя игнорировать и соперника. Во-первых, «Оренбург» оживился после назначения Давида Деограсии. Во-вторых, уральцы оказались злопамятными: они и накануне встречи, и после нее говорили о мести за 0:8 годичной давности. В футболе многое решает настрой — у «Оренбурга» он был заоблачным.

А что с другими поражениями? «Локомотив» и «Динамо» забивали «Зениту» победные мячи в добавленное время. «Ростов» во втором туре, к слову, тоже вырвал ничью у петербуржцев незадолго до финального свистка. Это тоже не оправдание: матч продолжается чуть больше 90 минут, и концентрацию нужно сохранять все это время. Но такие вещи поправимы и не говорят об игровом кризисе «Зенита».

В осечках сине-бело-голубых нет системности. У «Зенита» почти все в порядке: чемпионы России идут на втором месте по забитым мячам и на третьем — по пропущенным. По созданным моментам сине-бело-голубые тоже высоко. Если взять отрезок с четвертого тура, когда в стартовый состав вернулся Вендел, то «Зенит» вообще лидер по xG.

Футболист «Зенита» Вендел
Вендел.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Фактор Вендела

Кстати, о Венделе. Наличие бразильца — одна из основных причин, по которым сине-бело-голубые все еще считаются фаворитами. Вспомните матч за Суперкубок и первые туры, когда «Зенит» действительно мало создавал и забивал. Вот тогда тревога возникала — казалось, что без Малкома и Вендела невская команда утратила качество в атаке. Но сейчас стартовые проблемы улетучились — во многом потому, что вернулось связующее звено между средней и передней линиями. Сейчас переживать за игру нет смысла. Только за результат.

Среди причин потенциального провала «Зенита» популярен уход Малкома. Но команда уже перестроилась — во-первых, Семак сделал тактику гибче, во-вторых, Кассьерра уже забил за десять туров больше, чем Малком год назад к этому моменту. Даже «Тоттенхэм» без Харри Кейна идет вторым в АПЛ, а у «Зенита» зависимость от Малкома была еще меньше.

&laquo;Зенит&raquo; забил первым, но&nbsp;проиграл &laquo;Оренбургу&raquo; (1:3) в&nbsp;матче 10-го тура РПЛ 30&nbsp;сентября 2023. «Зенит» превратился в академиков с тросточками. Третье поражение в десяти матчах — не звонок, а удар в набат

Семак уже находился в подобной ситуации. Ровно два года назад сине-бело-голубые проиграли два матча подряд — «Сочи» и «Арсеналу». По смыслу и наполнению поражения были похожи на те, что случились за последнюю неделю, только тогда «Зенит» остался первым. Но разговоры о кризисе два года назад тоже успели разрастись, ведь у сине-бело-голубых много сил отнимала Лига чемпионов.

А потом случились 7:1, и все замолчали.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
36
82
Читайте также
Владелец «Интер Майами» рассказал об обещании, данном Месси
Касаткина проиграла Синьюй Ван во втором круге турнира в Пекине
Шойгу заявил об отсутствии планов по дополнительной мобилизации
Вице-президент УЕФА извинился за идею допустить юношеские сборные из России
В Санкт-Петербурге в результате ДТП спорткар разрубило пополам
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
«Почему я хочу видеть «Краснодар» чемпионом». Игорь Рабинер — о взлете «быков»
Булыкин: «Главная проблема «Спартака» — недопонимание между Абаскалем и игроками. Атмосфера в команде нарушена»
Кошмар двух столиц. «Зенит» и московские клубы не в себе, и это отличная почва для сезона-сенсации
Джикия назвал дисквалификацию Соболева на дерби с ЦСКА потерей для команды
Судьба Абаскаля в «Спартаке» может решиться после дерби с ЦСКА
«Крылья Советов» — «Спартак»: судья устал от Соболева. Нападающий красно-белых теперь пропустит дерби с ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Почему я хочу видеть «Краснодар» чемпионом». Игорь Рабинер — о взлете «быков»