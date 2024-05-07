Известный комментатор Геннадий Орлов — о матче «Факел» — «Зенит» (1:1).

— В этом результате «Зенит» должен прежде всего винить самого себя. Надо же было реализовывать моменты при счете 1:0. Ну что сотворил Мантуан? Парень не в первый раз хочет все решить сам. Бразильский менталитет. Видимо, желает попасть на первые полосы газет... Но надо же здраво оценивать игровую ситуацию! Ты получаешь пас от Кассьерры, так посмотри, куда открылся партнер. Отдай тому же колумбийцу! Какой-то футбольный эгоизм...

Вендел меня неприятно удивляет. Малоэффективен. Мы помним его другим. Не знаю, что с ним произошло... Конечно, полузащитник далек от своего максимума, идеала. Его же вообще считали лучшим центральным полузащитником в РПЛ. Сейчас я так сказать уже не могу. Сперцян, Карраскаль выглядят на этой позиции интереснее. Что-то у Вендела притупилось...

«Зенит» не показывает чемпионской игры, действует слишком экономно. Ну и в концовке эта ошибка Алипа... Пенальти назначен верно, рука. А вот по отмененному голу Клаудиньо у меня возникают вопросы.

Ведь Вендел убегал, понимая, что он в офсайде. Специально пропускал мяч. А арбитры почему-то сосредоточились на нем в этой ситуации. Но гол-то забил Клаудиньо. У Вендела — пассивный офсайд, в мяч не сыграл, выбирался из положения вне игры. Я бы понимал, если бы он находился в створе ворот, мешал Беленову... А тут до ворот 25 метров! Как Вендел повлиял на гол? Он в мяч не играл, пропустил его умышленно. Считают, что хавбек увел за собой защитника? Так, послушайте, это проблема футболиста хозяев! Зачем он поддался на уловку бразильца? Это проблема защитника «Факела»! Куда он побежал вслепую?! На мой взгляд, арбитр в эпизоде не разобрался.

Но все это не отменяет игровых проблем сине-бело-голубых. Артур еще не вмонтирован в модель «Зенита», пользы от него маловато... Не тот КПД. А Мостовой?

Андрей Мостовой («Зенит»). Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит», «СЭ»

Я вообще не понимаю, зенитовцы с такой игрой хотят стать чемпионами или нет? Никак в толк не возьму. Все слишком академично. Да, забили один красивый гол. А кто автор-то? Защитник! Дуглас Сантос. А остальные? Я же не зря говорил, что Дуглас — единственный, кто держит уровень.

Неубедителен «Зенит». Нет должной самоотдачи. Академики...

Почему Семак перешел на игру в три центральных при счете 1:0? Ход, получается, не сработал. Вышедший на замену Алип «привез» этот пенальти. Вообще не ясно, почему надо было сдерживать «Факел», а не забивать второй? Где конкретика в атаке? Никто не лез в штрафную, никто не обострял. Раньше питерцы за матч имели 5-6 реальных шансов! Сейчас один момент реализуют — и останавливаются. Ну что это такое? Против «Факела» играть на удержание? Не знаю...

Что этим футболистам мешает бегать в полную силу все 90 минут? Ташуев в интервью «СЭ» предположил, что «Зенит» испытывает проблемы с физикой? Считаю, что последний тренировочный сбор не дал должного эффекта. Раньше весной «Зенит» играл гораздо лучше, двигался больше. А сейчас? Нет свежести. Никто не держит темп! Нет взрывной силы. Все работают в одном режиме, причем не на пределе своих возможностей.

Концовка чемпионата обещает быть жаркой. У «Динамо» есть свой серьезнейший козырь. Тюкавин может создать гол из ничего! Какой мяч он забил пяткой «Сочи!» И обратите внимание: Константин играет с улыбкой. В охотку, в удовольствие. Как и многие динамовцы. А на лицах футболистов «Зенита» и «Краснодара» просматривается напряжение. Питерцы лишние 50 метров не могут пробежать, все экономят силы. А тут еще и ошибка Алипа...

И тем не менее явного фаворита в золотой гонке нет. Никто из тройки претендентов чемпионской игры не демонстрирует.