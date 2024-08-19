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Сегодня, 00:00

Три московских клуба в погоне за «Зенитом». Появится ли интрига в РПЛ?

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Андрей Мостовой (№17) приветствует Игоря Обухова (№96) после матча «Химки» — «Зенит»
Андрей Мостовой (№17) приветствует Игоря Обухова (№96) после матча «Химки» — «Зенит».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Ответ может дать встреча питерцев со «Спартаком» через неделю.

Как стремительно все меняется в футболе. После трех туров, в которых «Зенит» разгромил соперников с общим счетом 13:0, казалось, что в сезон 100-летия питерцев ждет самая легкая прогулка к золоту за всю историю. Однако затем последовала натужная победа над «Динамо» при почти равной игре и незабитом пенальти Нгамале в концовке. Ничья была близка, но если тогда команда Сергея Семака ее избежала, то спустя неделю уже сама с трудом спаслась во встрече с клубом, вышедшим из первой лиги, — «Химками».

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Максим Глушенков в&nbsp;матче с &laquo;Химками&raquo;. «Зенит» избежал сенсационного поражения от «Химок». Без Вендела и Глушенкова чемпион — не тот

Причем дело не ограничилось спадом в качестве и потерянными очками: «Зенит» еще и лишился двух лидеров — Вендела во встрече с бело-голубыми, Глушенкова в Подмосковье. У обоих довольно серьезные повреждения, в ближайший месяц ждать возвращения, наверное, не приходится.

И это, конечно, шанс на интригу в РПЛ. В первую очередь для московских клубов, которые устремились в погоню. Ближайшие преследователи дружно победили: «Динамо» взяло три очка у «Крыльев», «Спартак» — у «Факела», «Локо» — у ЦСКА. Пока именно команды из этого трио выглядят главными соперниками питерцев в борьбе за золото, хотя армейцы, «Ростов» и «Краснодар» еще постараются вмешаться в такой спор.

Максим Глушенков, Нуралы Алип и&nbsp;Дмитрий Чистяков на&nbsp;скамейке запасных &laquo;Зенита&raquo;.

Интересно, что за ту пятилетку, когда «Зенит» становится чемпионом, в топ-4 неизменно присутствовал кто-то из нестоличных клубов, а то и два: четырежды в квартете финишировали «быки», по разу — «Рубин», «Ростов» и «Сочи». Сейчас пока мы видим схватку «Москва против Питера».

«Динамо», похоже, прошлый удачный сезон придал уверенности в своих силах, команда стабильна. «Локомотив» показывает отменный характер. Уход Дзюбы, Миранчука и Жемалетдинова немного лишил класса, зато все несутся и рубятся, как в последний раз. Что в воскресенье позволило обыграть ЦСКА, уступая в качестве футбола, но вытерпев и забрав концовку. Натиск был хорош, он вылился в гол единственным ударом в створ. Расцветает, кажется, и «Спартак». С приходом Барко красно-белые не только получили лидера, делающего разницу, но еще и человека, рядом с которым прибавили остальные. Тот же Угальде, недавно над ним только потешались. Весной у костариканца в РПЛ: 12 матчей — 0 голов. Летом: 5 матчей — 4 гола. Привет всем критикам.

Впрочем, это только начало сезона и самые первые наметки. А многое прояснится в следующем туре, когда «Спартак» отправится на «Газпром Арену». Семак — без Вендела и Глушенкова. Станкович — с Барко и Угальде.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол Манфреда Угальде в&nbsp;ворота &laquo;Факела&raquo;. «Спартак» выдал яркое шоу в игре с «Факелом». До «Зенита» — одна победа

Появится ли интрига в РПЛ? В случае победы красно-белых они догонят «Зенит». И дадут шанс обойти лидера «Динамо» и «Локомотиву». Сюжет? Вполне возможно. Хотя именно такие принципиальные матчи сине-бело-голубые забирают чаще всего.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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