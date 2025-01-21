Комментатор Геннадий Орлов рецензирует главные события зимы в РПЛ.

Может, Энрике и Глушенков станут лидерами «Зенита»? Как Ямаль и Рафинья в «Барсе»

— Клуб официально объявил о подписании Луиса Энрике. Глобальные выводы по нему делать рано. Я видел нарезки игр с его участием. В принципе, определенное впечатление он производит. Мощный парень, 24 года, уже провел 6 игр за сборную Бразилии. Хорошо проявил себя в «Ботафого». Единственное — на его счету всего 30 забитых голов. Маловато...

Но посмотрим. «Зенит» искал исполнителя, который бы сразу влился в основной состав и начал давать результат. Выбор в итоге пал на Энрике. Перспективы, чтобы стать игроком старта, у этого парня просматриваются. А как будет на самом деле... Скоро узнаем.

Как теперь быть с Глушенковым, который играл осенью на этой позиции? Послушайте, это вопрос к главному тренеру. Он выстраивает тактику команды исходя из возможностей своих подопечных. Это же аксиома!

Неужели вы думаете, что тренеры не просчитали варианты? Сегодня в футболе ценится универсализм, нет привязки к амплуа. Если у тебя в распоряжении два сильных футболиста, ты обязательно совместишь их на поле. Почему бы не использовать Глушенкова слева, а Луиса справа? Или наоборот. Энрике же иногда играл и левого вингера. Тут мы можем только гадать.

Может быть, Семак будет играть в пять полузащитников с одним ярко выраженным форвардом? Болельщикам не стоит беспокоиться, что с приходом нового бразильца Глушенков или Лусиано потеряют место в составе. Все техничные, умелые. Все пригодятся. Хорошему игроку всегда место найдется.

Приведу один пример. Когда в «Зенит» перешел Азмун, в команде уже был Дзюба. И многие гадали, на кого же в атаке сделает ставку Семак. А он взял и перешел на схему 4-4-2. С двумя нападающими. Понимаете? И Азмун с Дзюбой буквально разрывали соперников. За ними просто-напросто не поспевали!

Так может получиться и сейчас, с появлением в составе игрока сборной Бразилии. Не исключаю, что Глушенков и Луис на флангах станут ведущими футболистами питерцев. Как это происходит в «Барселоне», где по краям действуют Ямаль и Рафинья.

Вендел. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Правильно, что оставили Вендела. Выиграет титул — получит хорошие бонусы

«Зенит» поступил правильно, сохранив Вендела до лета. Впереди еще половина чемпионата. Ну доиграй его достойно и получи все бонусы. Займете первое место — большие деньги заработаете. Это же логично.

Некоторые считают, что Вендел мог бы играть в Европе, в хорошем клубе? Ну... Его же туда, насколько я понимаю, не зовут. Не было таких предложений. Почему? Не хватает, как говорится, бэкграунда. В его послужном списке все-таки нет ни одного матча за первую сборную Бразилии... В отличие, кстати, от Энрике, у которого два гола в шести встречах за национальную команду.

Хватит ли Венделу мотивации на вторую часть сезона? Ну он же не дурак, профессионал. Все прекрасно понимает. Мне понравилось, как Глушенков после впечатляющего дебюта в «Зените» ответил на вопрос Нобеля Арустамяна: «Кто сильнейший в команде, ты?» Максим заметил: «Нет, Вендел». А ведь Глушенков довольно дерзкий, самолюбивый человек. Но отдает должное бразильцу. Это о многом говорит.

Судьба Клаудиньо? По идее, «Зениту» тоже нужно его продать. Но найдется ли покупатель? Вот в чем вопрос. Тут все решает сумма трансфера. Отпустит ли его клуб?

Артур. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Почему не заиграл Артур? Сверкнет ли Соболев?

Почему не получилось у Артура? Он же пришел на место Малкома. Все ждали от него примерно такой же игры. Но... Меня удивляло, что он не пытался по правой бровке пройти дальше и отдать передачу. Артур все время старался уходить влево и бить. А в центре поля терялся. Малком же умело сочетал одно с другим и доигрывал эпизоды до конца. Как говорится, любая копия хуже оригинала.

Не могу сказать, что Артур не старался. Нет, желание было, но в итоге растворился. Просто не адаптировался к РПЛ, к нашему футболу. Да, у него хороший удар. Забил золотой гол «Ростову», чемпионский. То есть определенную пользу принес. Но приехал сюда в ранге звезды, а оказался в запасе. В ряде матчей ему нужно было работать по всей бровке, а он привык больше действовать у чужой штрафной. Одним словом, где-то оказался не готов к таким объемам.

Сможет ли Соболев выйти весной на новый уровень? Не готов отвечать на вопрос из серии — верю/не верю. Просто боюсь, что за три месяца подготовки он не сможет улучшить свои игровые качества. По сравнению с конкурентами он менее техничен, менее координирован. Другие форварды мастеровитее. Дай бог ему здоровья. Может быть, эксперимент Семака и получится успешным. Но как бы выход на поле Соболева и весной не шел во вред команде. Пока он ничем «Зениту», увы, не помог. 0 голов и 0 результативных передач в РПЛ.

Луис Энрике (справа) на тренировке «Зенита». Фото ФК «Зенит»

Спартаковские болельщики всерьез обсуждают возвращение Промеса. Он же преступник!

Общественность возмутило то, что «Зенит» потратил 30-35 миллионов на Луиса Энрике? Послушайте, во-первых, реальных цифр мы не знаем. Клуб их не публиковал. И потом: а куда уходит Артур? А Вендел? Не знаете? В «Ботафого». Значит, речь идет о каком-то взаимозачете, так?

Вообще не понимаю, почему такой шум поднимается по поводу трансферов «Зенита»... А кто мешал «Спартаку» купить Илича? Почему сделка сорвалась? Значит, питерский клуб смог на этом этапе усилиться, а московский — пока нет. Вот об этом можно говорить, о работе клуба.

А то сразу начинают считать чужие деньги: 20 миллионов или 30. Простите, за сколько тогда «Спартак» в свое время купил голландца Тила? А чеха Крала?

Малкома вроде бы купили за 40 миллионов. И два года все недоумевали: зачем, он же хрустальный! А потом бразилец выдал потрясающий сезон, забивал в каждом матче. И все сразу забыли про сумму трансфера. Так вот если Луис Энрике с первого же тура начнет приносить пользу питерцам, какие могут быть сомнения?

Считать деньги в футболе... Зачем? Все же определяет поле, результат. Это рынок. Все не так просто, как кажется на первый взгляд.

Критики задаются вопросом: «Зачем тратить 30 миллионов на Энрике, раз у нас нет Лиги чемпионов?» Хм, а почему это так их беспокоит? Это разве их деньги?

Пусть «Спартак» купит сильного футболиста. Кто мешает? Меня удивляет другое. Часть спартаковских болельщиков всерьез обсуждает возможность возвращения Промеса! О какой морали может вообще идти речь? Ну он же преступник! Зачем вам в команде преступник?

А как «Зенит» кого-то купит, начинается: такие деньги потратили... Это ваши деньги? Малкома купили за 40 миллионов, продали — за 60. Может, то же самое произойдет и с Луисом Энрике? Кто знает... Давайте смотреть на дистанции, а не критиковать по каждому поводу!

Все только «Зенит» обсуждают. В Москве нет команд? Почему никто мне не объяснит, что происходит с «Динамо»? Почему бело-голубые стали играть хуже? Не те эмоции? А от кого они идут? От Лички? Почему Тюкавин играет не столь ярко? Что происходит с этой командой? Проанализируйте. В чем проблема? А почему вдруг Бителло решил не возвращаться в «Динамо»? Разве не любопытно? В «Зенит», кстати, все бразильцы из отпуска вернулись.