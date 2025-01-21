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Сегодня, 18:00

«Зачем считать миллионы, потраченные на Энрике? Это ваши деньги?» Орлов — о трансферах «Зенита», Промесе и Бителло

Геннадий Орлов призвал не считать деньги за трансфер Луиса Энрике в «Зенит»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Футболист «Зенита» Луис Энрике
Новичок «Зенита» Луис Энрике.
Фото ФК «Зенит»
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Комментатор Геннадий Орлов рецензирует главные события зимы в РПЛ.

Может, Энрике и Глушенков станут лидерами «Зенита»? Как Ямаль и Рафинья в «Барсе»

— Клуб официально объявил о подписании Луиса Энрике. Глобальные выводы по нему делать рано. Я видел нарезки игр с его участием. В принципе, определенное впечатление он производит. Мощный парень, 24 года, уже провел 6 игр за сборную Бразилии. Хорошо проявил себя в «Ботафого». Единственное — на его счету всего 30 забитых голов. Маловато...

Но посмотрим. «Зенит» искал исполнителя, который бы сразу влился в основной состав и начал давать результат. Выбор в итоге пал на Энрике. Перспективы, чтобы стать игроком старта, у этого парня просматриваются. А как будет на самом деле... Скоро узнаем.

Как теперь быть с Глушенковым, который играл осенью на этой позиции? Послушайте, это вопрос к главному тренеру. Он выстраивает тактику команды исходя из возможностей своих подопечных. Это же аксиома!

Неужели вы думаете, что тренеры не просчитали варианты? Сегодня в футболе ценится универсализм, нет привязки к амплуа. Если у тебя в распоряжении два сильных футболиста, ты обязательно совместишь их на поле. Почему бы не использовать Глушенкова слева, а Луиса справа? Или наоборот. Энрике же иногда играл и левого вингера. Тут мы можем только гадать.

Луис Энрике. 30 миллионов за Луиса Энрике: безумие или суперобмен на Артура и Вендела?

Может быть, Семак будет играть в пять полузащитников с одним ярко выраженным форвардом? Болельщикам не стоит беспокоиться, что с приходом нового бразильца Глушенков или Лусиано потеряют место в составе. Все техничные, умелые. Все пригодятся. Хорошему игроку всегда место найдется.

Приведу один пример. Когда в «Зенит» перешел Азмун, в команде уже был Дзюба. И многие гадали, на кого же в атаке сделает ставку Семак. А он взял и перешел на схему 4-4-2. С двумя нападающими. Понимаете? И Азмун с Дзюбой буквально разрывали соперников. За ними просто-напросто не поспевали!

Так может получиться и сейчас, с появлением в составе игрока сборной Бразилии. Не исключаю, что Глушенков и Луис на флангах станут ведущими футболистами питерцев. Как это происходит в «Барселоне», где по краям действуют Ямаль и Рафинья.

Футболист «Зенита» Вендел
Вендел.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Правильно, что оставили Вендела. Выиграет титул — получит хорошие бонусы

«Зенит» поступил правильно, сохранив Вендела до лета. Впереди еще половина чемпионата. Ну доиграй его достойно и получи все бонусы. Займете первое место — большие деньги заработаете. Это же логично.

Некоторые считают, что Вендел мог бы играть в Европе, в хорошем клубе? Ну... Его же туда, насколько я понимаю, не зовут. Не было таких предложений. Почему? Не хватает, как говорится, бэкграунда. В его послужном списке все-таки нет ни одного матча за первую сборную Бразилии... В отличие, кстати, от Энрике, у которого два гола в шести встречах за национальную команду.

Луис Энрике. «Зенит» покупает Луиса Энрике и продает немотивированного Вендела и невписавшегося Артура. Нормальная история»

Хватит ли Венделу мотивации на вторую часть сезона? Ну он же не дурак, профессионал. Все прекрасно понимает. Мне понравилось, как Глушенков после впечатляющего дебюта в «Зените» ответил на вопрос Нобеля Арустамяна: «Кто сильнейший в команде, ты?» Максим заметил: «Нет, Вендел». А ведь Глушенков довольно дерзкий, самолюбивый человек. Но отдает должное бразильцу. Это о многом говорит.

Судьба Клаудиньо? По идее, «Зениту» тоже нужно его продать. Но найдется ли покупатель? Вот в чем вопрос. Тут все решает сумма трансфера. Отпустит ли его клуб?

Нападающий «Зенита» Артур
Артур.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Почему не заиграл Артур? Сверкнет ли Соболев?

Почему не получилось у Артура? Он же пришел на место Малкома. Все ждали от него примерно такой же игры. Но... Меня удивляло, что он не пытался по правой бровке пройти дальше и отдать передачу. Артур все время старался уходить влево и бить. А в центре поля терялся. Малком же умело сочетал одно с другим и доигрывал эпизоды до конца. Как говорится, любая копия хуже оригинала.

Не могу сказать, что Артур не старался. Нет, желание было, но в итоге растворился. Просто не адаптировался к РПЛ, к нашему футболу. Да, у него хороший удар. Забил золотой гол «Ростову», чемпионский. То есть определенную пользу принес. Но приехал сюда в ранге звезды, а оказался в запасе. В ряде матчей ему нужно было работать по всей бровке, а он привык больше действовать у чужой штрафной. Одним словом, где-то оказался не готов к таким объемам.

Александр Соболев. «Соболев не ошибка «Зенита». Не надо поддаваться истерии, Саша — классный футболист»». Интервью Генича

Сможет ли Соболев выйти весной на новый уровень? Не готов отвечать на вопрос из серии — верю/не верю. Просто боюсь, что за три месяца подготовки он не сможет улучшить свои игровые качества. По сравнению с конкурентами он менее техничен, менее координирован. Другие форварды мастеровитее. Дай бог ему здоровья. Может быть, эксперимент Семака и получится успешным. Но как бы выход на поле Соболева и весной не шел во вред команде. Пока он ничем «Зениту», увы, не помог. 0 голов и 0 результативных передач в РПЛ.

Футболист «Зенита» Луис Энрике на тренировке
Луис Энрике (справа) на тренировке «Зенита».
Фото ФК «Зенит»

Спартаковские болельщики всерьез обсуждают возвращение Промеса. Он же преступник!

Общественность возмутило то, что «Зенит» потратил 30-35 миллионов на Луиса Энрике? Послушайте, во-первых, реальных цифр мы не знаем. Клуб их не публиковал. И потом: а куда уходит Артур? А Вендел? Не знаете? В «Ботафого». Значит, речь идет о каком-то взаимозачете, так?

Вообще не понимаю, почему такой шум поднимается по поводу трансферов «Зенита»... А кто мешал «Спартаку» купить Илича? Почему сделка сорвалась? Значит, питерский клуб смог на этом этапе усилиться, а московский — пока нет. Вот об этом можно говорить, о работе клуба.

А то сразу начинают считать чужие деньги: 20 миллионов или 30. Простите, за сколько тогда «Спартак» в свое время купил голландца Тила? А чеха Крала?

Малкома вроде бы купили за 40 миллионов. И два года все недоумевали: зачем, он же хрустальный! А потом бразилец выдал потрясающий сезон, забивал в каждом матче. И все сразу забыли про сумму трансфера. Так вот если Луис Энрике с первого же тура начнет приносить пользу питерцам, какие могут быть сомнения?

Считать деньги в футболе... Зачем? Все же определяет поле, результат. Это рынок. Все не так просто, как кажется на первый взгляд.

Критики задаются вопросом: «Зачем тратить 30 миллионов на Энрике, раз у нас нет Лиги чемпионов?» Хм, а почему это так их беспокоит? Это разве их деньги?

Пусть «Спартак» купит сильного футболиста. Кто мешает? Меня удивляет другое. Часть спартаковских болельщиков всерьез обсуждает возможность возвращения Промеса! О какой морали может вообще идти речь? Ну он же преступник! Зачем вам в команде преступник?

А как «Зенит» кого-то купит, начинается: такие деньги потратили... Это ваши деньги? Малкома купили за 40 миллионов, продали — за 60. Может, то же самое произойдет и с Луисом Энрике? Кто знает... Давайте смотреть на дистанции, а не критиковать по каждому поводу!

Бителло, Виктор Мендес и&nbsp;Хорди Томпсон. Уже в трех клубах РПЛ легионеры не прилетели на сборы. Теперь Мендес хочет сбежать в Чили, хотя принадлежит ЦСКА

Все только «Зенит» обсуждают. В Москве нет команд? Почему никто мне не объяснит, что происходит с «Динамо»? Почему бело-голубые стали играть хуже? Не те эмоции? А от кого они идут? От Лички? Почему Тюкавин играет не столь ярко? Что происходит с этой командой? Проанализируйте. В чем проблема? А почему вдруг Бителло решил не возвращаться в «Динамо»? Разве не любопытно? В «Зенит», кстати, все бразильцы из отпуска вернулись.

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РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
Луис Энрике (футболист)
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