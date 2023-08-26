«Зенит» снова играет по-чемпионски: разгромил «Урал» и уже в шаге от первого места

Сине-бело-голубые свергли екатеринбуржцев со второй строчки.

Преждевременные похороны

Домашнее поражение от «Динамо», тусклая ничья с «Ростовом» и неубедительные победы над аутсайдерами — «Пари НН» и «Факелом» — породили слухи об уязвимости гегемона. Поверить в это было легко: «Зенит» без Малкома стал слабее и по составу, и по игре, а тут еще и Вендел захотел уйти. Да и психология тоже важна — сине-бело-голубые только что завершили ударную пятилетку завоеванием второй звезды, а после выполнения крупной задачи мотивация всегда снижается на какое-то время.

Но человек часто видит то, что хочет видеть, и сейчас многие тоже выдавали желаемое за действительное. Игра против «Спартака» показала, что «Зенит» все еще могуч, а победа над «Уралом» открывала чемпионам России путь ко второму месту. Более того, пятничная осечка «Краснодара» в Воронеже означала, что команда Сергея Семака могла уже в этом туре приблизиться к первому месту на расстояние одного балла.

Гибридная схема Гончаренко

Для хозяев все складывалось идеально, ведь екатеринбуржцы — еще и исторически удобный соперник для «Зенита»: «Урал» проиграл все матчи в гостях у невской команды в российской истории и должен был сыграть безупречно для сохранения второго места. Шанс гостей крылся разве что в дисциплинированной обороне и стандартах. А также, разумеется, в психологии: все-таки «Урал» в пяти турах потерял лишь два очка и смотрел на чемпиона свысока.

Под «Зенит» Виктор Гончаренко подготовил гибридную схему: без мяча екатеринбуржцы выстраивались в 5-2-3, а при владении переключались на 4-2-3-1 за счет выдвижения Кулакова в атаку. На бумаге идея выглядела логично: «Урал» отразил схему «Зенита», и при прессинге футболисты могли легко разбирать игроков соперника, а при владении мячом они гипотетически получали численное преимущество на флангах. Но на деле для черно-оранжевых все оказалось печальнее.

Повреждение Эраковича и гол Сергеева

Сергей Семак не стал выдумывать ничего принципиально нового, но наполнение схемы 3-5-2 удивило: в основе появились сразу четыре номинальных крайних защитника и всего один центральный. Тройка перед воротами выглядела фантастически: Караваев — правее, Дуглас Сантос — левее, а Алип в роли страхующего. Все потому, что Родригао до сих пор травмирован, внезапное повреждение получил Эракович, а Чистяков только-только вернулся в заявку. Кроме того, перед стартовым свистком Семак отметил, что Ренан не готов на сто процентов, хотя ни о каких проблемах бразильца со здоровьем ранее не сообщалось.

В нападении снова появилась пара Кассьерра — Сергеев, к взаимодействию которой хватало вопросов в прошлом сезоне. Однако в этом розыгрыше чемпионата они действуют куда продуктивнее и уже за стартовые полчаса матча с «Уралом» забили по мячу. Кассьерра вообще мог отличиться еще на третьей минуте, но попал в штангу, однако этот звон лишь отсрочил неминуемое: очень быстро Сергеев замкнул прекрасную подачу Клаудиньо и открыл счет.

Дубль Кассьерры

«Зенит» играл совсем не безупречно. В первом тайме Клаудиньо на своей половине сделал две неряшливые передачи, которыми другая команда могла бы и воспользоваться, а в другом моменте Алипу пришлось рисковать и давать Кержакову пас назад под прессингом. Но подобные ошибки допустимы, ведь оборона была экспериментальной, да и переключение на тройку центральных защитников призвано минимизировать риски при подобных потерях.

Важно понимать, что эти просчеты были лишь фрагментарными, а глобально «Зенит» играл прекрасно. В атаке получалось если не все, то многое: Вендел тащил мяч и искал свободные зоны, Клаудиньо раздавал шикарные передачи, а пара форвардов отлично действовала на грани офсайда. Гол Кассьерры выглядел логично, причем забил его колумбиец в нетипичной для себя манере — после сольного прохода.

Ошибка Помазуна и логичный разгром

Особенность игры была еще и в обильно политом газоне, из-за чего футболисты не раз поскальзывались. Вратарь «Урала» Илья Помазун еще в середине первого тайма потерял равновесие, но тогда все обошлось, а прямо перед перерывом голкипер гостей все-таки ошибся, и, вполне вероятно, это связано с бутсами и полем — он отдал пас прямо на Клаудиньо, который тут же легко перевесил Помазуна.

На второй тайм команды могли не выходить — о скорой победе «Зенита» говорил не только счет, но и игра. Сине-бело-голубые не давали усомниться в собственном превосходстве и играли по-чемпионски. Матч вполне мог закончиться с неприличной разницей мячей, но «Зениту» хватило и одного гола во втором тайме — Кассьерра оформил дубль и закрепил за собой лидерство в снайперской гонке РПЛ.

Этот матч — лучший в этом сезоне для «Зенита»: как по результату, так и по качеству игры. Усиливает впечатления от победы то, что сине-бело-голубые устранили с пути прямого конкурента текущей турнирной таблицы и заняли его место. Зрители на «Газпром Арене» точно насладились футболом и увидели чемпионскую игру, по которой скучали с весны.

В следующем туре у «Зенита» — визит к ЦСКА.