Сине-бело-голубые — безоговорочные фавориты РПЛ.

В прошлом сезоне «Зенит» экстремально рисковал впервые остаться без золота премьер-лиги при Сергее Семаке. Сине-бело-голубых спасли лишь победа «Краснодара» над «Динамо» и поздний гол Артура в ворота «Ростова» в финальный день чемпионата. Чтобы встряхнуть команду в концовке, пришлось даже включаться руководству: «Зенит» продлил контракт с Семаком аж до 2030 года и публично сообщил о повышении зарплат лидеров.

Тот ход сработал, и сине-бело-голубые в итоге взяли сразу два трофея на финише, но клуб явно больше не намерен доводить дело до такого. Причина проста: в мае 2025 года «Зениту» исполнится сто лет, и в Петербурге хотят отпраздновать юбилей в ранге чемпионов страны. Причем победа должна быть досрочной — нервотрепки на этот раз исключены.

«Зенит» позже всех клубов премьер-лиги вышел из отпуска, потому что 2 июня играл в суперфинале FONBET Кубка России с «Балтикой». Из-за этого могли возникнуть опасения, что команда не успеет набрать форму. Однако межсезонье в России короче зимнего перерыва, поэтому сине-бело-голубые летом выглядят хорошо.

На сборах петербуржцы приняли на «Газпром Арене» выставочный турнир, в котором уступили трофей «Црвене Звезде», зато завоевали более важный титул — Суперкубок России. Матч в Волгограде получился и ярким, и относительно легким для петербуржцев. Год назад победа в Суперкубке над ЦСКА далась «Зениту» намного тяжелее, так что, можно сказать, сейчас сине-бело-голубые готовы к чемпионату лучше.

«Зенит» пока в одну калитку выносит всех конкурентов по борьбе на трансферном рынке. Сине-бело-голубые включились в нее задолго до открытия окна и уже к старту сборов приобрели сразу четырех российских футболистов на проблемные позиции: голкипера Латышонка, защитников Горшкова и Волкова, а также хавбека Глушенкова. Причем, если верить Transfermarkt, «Зенит» потратил на этот квартет меньше 13 миллионов евро. А ведь весной председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сказала, что у клуба «еще есть большая сумма на трансферы от продажи Малкома». За бразильца, напомню, год назад заплатили 60 миллионов евро.

Это означает, что трансферная кампания «Зенита» еще не окончена. Клуб активно ищет центрального нападающего, которым может стать спартаковец Соболев, а также футболиста в середину поля: здесь главный кандидат — серб Илич из «Торино», объявление о переходе которого ожидается в ближайшее время. Однако и потери вероятны: Клаудиньо уже одной ногой во «Фламенго», да и к Венделу есть интерес в Европе.

Но даже если бразильцы уйдут, трансферная кампания «Зенита» все равно выглядит впечатляюще. Клуб еще и параллельно поставляет молодежь из «Зенита» — 2 в клубы РПЛ: Кирш, Касимов, Лапинский, Барановский, Михайлов, Москвичев и, конечно же, Круговой.

У «Зенита» хороший календарь для разгона: в первых пяти турах его ждет только один матч с соперником из прошлогодней топ-6, да и тот дома — против «Динамо» 10 августа. Так вышло, что в начале сезона у сине-бело-голубых турне по Волге: только что приехали из Волгограда, а впереди — Самара и Казань. «Ростов» в последнем туре прошлого чемпионата едва не лишил «Зенит» золота, так что с желто-синими нужно быть аккуратнее. Отдельно подчеркнем, что уже в 6-м туре «Зенит» примет «Спартак».

Прогноз

Любая ставка не на первое место «Зенита» будет смотреться глупо. Причин несколько. Во-первых, у сине-бело-голубых все еще сильнейший состав в лиге. Во-вторых, они мощно укрепились и сделали это заранее, в отличие от конкурентов. В-третьих, команда сильно обожглась в конце прошлого сезона и не должна допустить подобного на этот раз.

А главная причина — в юбилее. «Зенит» более чем трепетно относится к грядущему столетию, и футболисты прекрасно осознают, как много эта дата означает для клуба. Сверхмотивированный гегемон с мощным составом без слабых мест: невозможно представить «Зенит» не на вершине лиги.