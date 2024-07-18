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Сегодня, 13:00

«Зенит» — 2024/25: кто остановит сверхмотивированного гегемона?

Назван оптимальный состав «Зенита» в сезоне-2024/25
Гоша Чернов
Корреспондент
Футболисты «Зенита»
Футболисты «Зенита» — фавориты нового сезона РПЛ.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сине-бело-голубые — безоговорочные фавориты РПЛ.

В прошлом сезоне «Зенит» экстремально рисковал впервые остаться без золота премьер-лиги при Сергее Семаке. Сине-бело-голубых спасли лишь победа «Краснодара» над «Динамо» и поздний гол Артура в ворота «Ростова» в финальный день чемпионата. Чтобы встряхнуть команду в концовке, пришлось даже включаться руководству: «Зенит» продлил контракт с Семаком аж до 2030 года и публично сообщил о повышении зарплат лидеров.

Тот ход сработал, и сине-бело-голубые в итоге взяли сразу два трофея на финише, но клуб явно больше не намерен доводить дело до такого. Причина проста: в мае 2025 года «Зениту» исполнится сто лет, и в Петербурге хотят отпраздновать юбилей в ранге чемпионов страны. Причем победа должна быть досрочной — нервотрепки на этот раз исключены.

Результаты матчей «Зенита» межсезонья

«Зенит» позже всех клубов премьер-лиги вышел из отпуска, потому что 2 июня играл в суперфинале FONBET Кубка России с «Балтикой». Из-за этого могли возникнуть опасения, что команда не успеет набрать форму. Однако межсезонье в России короче зимнего перерыва, поэтому сине-бело-голубые летом выглядят хорошо.

Главный тренер &laquo;Зенита&raquo; Сергей Семак со&nbsp;своей командой на&nbsp;церемонии награждения. «Зенит» напугал РПЛ. За «Краснодар» страшно

На сборах петербуржцы приняли на «Газпром Арене» выставочный турнир, в котором уступили трофей «Црвене Звезде», зато завоевали более важный титул — Суперкубок России. Матч в Волгограде получился и ярким, и относительно легким для петербуржцев. Год назад победа в Суперкубке над ЦСКА далась «Зениту» намного тяжелее, так что, можно сказать, сейчас сине-бело-голубые готовы к чемпионату лучше.

Летние трансферы «Зенита»

«Зенит» пока в одну калитку выносит всех конкурентов по борьбе на трансферном рынке. Сине-бело-голубые включились в нее задолго до открытия окна и уже к старту сборов приобрели сразу четырех российских футболистов на проблемные позиции: голкипера Латышонка, защитников Горшкова и Волкова, а также хавбека Глушенкова. Причем, если верить Transfermarkt, «Зенит» потратил на этот квартет меньше 13 миллионов евро. А ведь весной председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сказала, что у клуба «еще есть большая сумма на трансферы от продажи Малкома». За бразильца, напомню, год назад заплатили 60 миллионов евро.

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Это означает, что трансферная кампания «Зенита» еще не окончена. Клуб активно ищет центрального нападающего, которым может стать спартаковец Соболев, а также футболиста в середину поля: здесь главный кандидат — серб Илич из «Торино», объявление о переходе которого ожидается в ближайшее время. Однако и потери вероятны: Клаудиньо уже одной ногой во «Фламенго», да и к Венделу есть интерес в Европе.

Но даже если бразильцы уйдут, трансферная кампания «Зенита» все равно выглядит впечатляюще. Клуб еще и параллельно поставляет молодежь из «Зенита» — 2 в клубы РПЛ: Кирш, Касимов, Лапинский, Барановский, Михайлов, Москвичев и, конечно же, Круговой.

Календарь «Зенита» в первых турах РПЛ

У «Зенита» хороший календарь для разгона: в первых пяти турах его ждет только один матч с соперником из прошлогодней топ-6, да и тот дома — против «Динамо» 10 августа. Так вышло, что в начале сезона у сине-бело-голубых турне по Волге: только что приехали из Волгограда, а впереди — Самара и Казань. «Ростов» в последнем туре прошлого чемпионата едва не лишил «Зенит» золота, так что с желто-синими нужно быть аккуратнее. Отдельно подчеркнем, что уже в 6-м туре «Зенит» примет «Спартак».

Прогноз

Любая ставка не на первое место «Зенита» будет смотреться глупо. Причин несколько. Во-первых, у сине-бело-голубых все еще сильнейший состав в лиге. Во-вторых, они мощно укрепились и сделали это заранее, в отличие от конкурентов. В-третьих, команда сильно обожглась в конце прошлого сезона и не должна допустить подобного на этот раз.

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А главная причина — в юбилее. «Зенит» более чем трепетно относится к грядущему столетию, и футболисты прекрасно осознают, как много эта дата означает для клуба. Сверхмотивированный гегемон с мощным составом без слабых мест: невозможно представить «Зенит» не на вершине лиги.

Оптимальный состав «Зенита». Версия «СЭ»
Клаудиньо
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков
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