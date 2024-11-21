«Зенит» открыл продажу легендарных пакетов-мешков в честь юбилея чемпионства-1984. Самоиронично!

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В 1984 году «Зенит» впервые в истории стал чемпионом страны. В современности петербуржцы штампуют золотые медали, однако все равно чтят историю и выпустили точную копию чемпионских пакетов, выпущенных почти 40 лет назад.
«Зенит» выпустил в продажу полиэтиленовые пакеты, созданные почти 40 лет назад большим тиражом на заводе «Ленбытхим». Мешочки украшены золотым футбольным мячом, вокруг которого находится надпись «Чемпион СССР «Зенит» 1984», а также корабликом со шпиля Адмиралтейства. Современный сувенир выпущен ограниченной партией, а получить его можно после покупки от 100 рублей в клубном магазине сине-бело-голубых.
«В 1984 году футбольный клуб «Зенит» впервые в своей истории выиграл чемпионат СССР. Команда и город бурно праздновали это долгожданное событие, и каждому хотелось оставить частичку этой исторической победы себе на память. В начале 1980-х производства атрибутов с клубной символикой в современном понимании еще не существовало, поэтому всем тогда особенно запомнились полиэтиленовые пакеты с надписью «Чемпион СССР «Зенит» 1984».
В ноябре 2024-го, специально к юбилею первого чемпионства, сине-бело-голубые выпустили ограниченным тиражом точную копию тех самых пакетов с узнаваемым дизайном, которые 40 лет назад стали, по сути, первым образцом клубной атрибутики», — говорится на сайте «Зенита».
В 1980-х никакой клубной атрибутики в советском футболе не существовало — даже чемпионские пакеты выпустили с задержкой. Сезон 1984 года завершился в конце ноября: «Зенит» лишь на два очка опередил «Спартак», поэтому золотой полиэтилен выпустили позже — в продажу с «Ленбытхима» он поступил только в 1985 году, став первым мерчем в СССР.
Изначально цена на чемпионские пакеты составляла 40 копеек. По словам петербуржского журналистка Федора Погорелова, несмотря на большой тираж, они быстро стали дефицитом — при покупке с рук можно было отдать до 3 рублей 50 копеек. Один из оригинальных золотых пакетов хранится в музее болельщиков «Зенита» на стадионе клуба.
По одной из версий, эти пакеты стали причиной появления обидного прозвища болельщиков «Зенита» — «мешки». По легенде, поклонникам сине-бело-голубых так приглянулись пакеты, что они везде с ними ходили и даже не стирали. Поэтому выпуск этого мерча в продажу — не только дань уважения чемпионам, но и проявление самоиронии со стороны клуба.
В нынешнем сезоне «Зенит» отпразднует 100-летний юбилей — 25 мая 1925 года считается официальной датой рождения клуба. В честь этого 25 мая 2024-го на стадионе петербуржцев открыли арт-объект — часы, отсчитывающие время до 100-го дня рождения.
«Зенит» становился чемпионом России шесть лет подряд, в нынешнем сезоне он пока находится на второй строчке, но лишь на один балл отстает от лидирующего «Краснодара». Ранее председатель правления клуба Александр Медведев заявлял, что целью клуба в 100-летие является чемпионство.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)