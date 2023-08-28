«Зенит» подкрадывается к первому месту. По-настоящему мощного конкурента у чемпиона пока нет

При всем уважении к «Краснодару».

После пробуксовки на старте, особенно когда машина «Зенита» завязла на бездорожье, проиграв дома «Динамо», показалось, что чемпиону в этом сезоне будет сложно защитить титул. Отсутствие топ-вратаря, неопытность защиты, уход Малкома, возможный отъезд Вендела и нестабильность Кассьерры и Сергеева — все это намекало на то, что Сергею Семаку придется серьезно потрудиться, чтобы оформить очередное золото с таким же гандикапом, как это удавалось делать в последние годы. Но вот прошло три недели, и сине-бело-голубые вплотную подобрались к первому месту и дышат прямо в затылок «Краснодару». По дороге побеждены «Спартак» и команда — сенсация стартового отрезка «Урал».

«Зенит» быстро выкарабкался на сухую накатанную дорогу — Вендел вернулся и завел мотор в центре поля, переход на тройку центральных защитников и перевод в запас Ренана обеспечили надежную ходовую, а передний привод в лице Кассьерры и Сергеева наконец-то заработал соответствующе классу всего механизма. Вопросы, впрочем, все еще остаются — непонятно, какие болячки могут вылезти по ходу сезона. Но дело в том, что, даже если очередная пробуксовка и случится, далеко не факт, что ею воспользуется кто-то из конкурентов. По крайней мере они пока разочаровывают.

«Краснодар» выдал лучший старт в своей истории, но в последних двух турах терял очки, дважды сделав ничьи. И если 1:1 с «Локомотивом» с пропущенным в самой концовке шальным мячом Миранчука еще можно списать на банальную неудачу, то нули с «Факелом» — это уже тревожный звоночек. Очевидно, при Владимире Ивиче «быки» стали практиковать более прагматичный футбол, вернулся на свой уровень Сафонов, в классной форме находятся Сперцян и Кордоба. Но что будет, если Эдуард уедет-таки в Европу, а Джон окажется недоступен по травме/дисквалификации или растеряет кондиции? Даже полуторной замены обоим не найдется. Плюс у «Краснодара» есть проблема с реализацией моментов: по ожидаемым голам южане вторые в лиге, по реальным — всего шестые. О хронической проблеме пока говорить преждевременно, но рано или поздно не самую замысловатую игру впереди могут раскусить, и тогда с набором очков возникнут проблемы.

Александр Мартынович и Дмитрий Скопинцев. Фото ФК «Динамо»

«Динамо» пока уносит в крайности, которые особенно проявились против «Рубина». Макаров и Скопинцев забили два потрясающих гола, продемонстрировав атакующий потенциал бело-голубых, который при Марцеле Личке с условием приобретения Карраскаля и Чавеса должен только расти. Но с обороной просто беда: 11 пропущенных мячей (четвертое место с конца), 9,3 ожидаемых пропущенных (шестое), 86 допущенных ударов по воротам (хуже только «Локомотив»). С этим нужно срочно что-то делать. В том же матче с казанцами москвичи сначала привезли себе пенальти на ровном месте, а в концовке не смогли удержать победу, когда Лаксальт почему-то оказался в центре своей штрафной и был вынужден вести верховую борьбу с профильным форвардом Фамейе. Да, свою роль сыграло удаление Маричаля, но все же оба гола бело-голубым симптоматичны. Плюс все еще есть вопросы по эффективности Смолова на позиции «десятки» и по паре опорных Лаксальт — Фомин, выглядящей слишком мягкотелой для выжигания ключевой зоны.

У ЦСКА все более стабильно, и в этом большая заслуга Владимира Федотова. Да, армейцы, как и все, теряют очки, но создают достаточно моментов (первые по xG и третьи по реальным голам). Плюс стоит учитывать, что в последних трех турах приходится обходиться без Акинфеева, настоящего Х-фактора красно-синих. И дело не только в том, что у молодого Торопа меньше опыта — вся оборона без капитана чувствует себя менее уверенно, что бросается в глаза. Ну и состав здесь и сейчас обескровлен — ушли Зайнутдинов, Медина и Карраскаль. Новичка Давилу еще предстоит вписать в игру, потенциал Файзуллаева пока непонятен, а другие трансферы на вход на сегодня находятся на уровне слухов. Можно ожидать, что с возвращением Акинфеева и ростом качества за счет подписаний ЦСКА еще прибавит, но тягаться с ресурсом «Зенита», как и в прошлом сезоне, дико сложно.

Футболисты «Спартака» после матча с «Ахматом». Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» получил долю похвалы на старте и реально впечатлял атакующим футболом, но последние результаты (три матча подряд без побед) логично вызывают скепсис. Особенно обсуждаются неудачные эксперименты Гильермо Абаскаля. Тактический хамелеон, который явно запутался, когда какие цвета уместно принимать. Очевидно, группа атаки с Соболевым, Промесом и Бонгондой обеспечит должное количество голов на дистанции (в этом плане матч с «Ахматом» — скорее исключение), но вот с обороной у красно-белых беда. Явно сдал Джикия, не блещет надежностью Дуарте, присел на лавку Литвинов, а опорника-«собаку» в Тушине так и не завели. В теории должен помочь трансфер Срджана Бабича, который обязан добавить качества. Но качество защитной обоймы не является гарантом надежной игры в обороне. Пока же у «Спартака» 10 пропущенных мячей (пятый с конца) и 86 допущенных по своим воротам ударов (столько же у «Динамо», больше только у «Локо»).

В общем, пока чуда не предвидится, и Давида, готового справиться с северным Голиафом, так и не нашлось. Да, «Краснодар» пока лидирует в турнирной таблице. Но, похоже, «Зенит» вспомнил выверенную за годы поступь хищника, вышедшего на охоту за очередной золотой добычей.