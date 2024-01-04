Фотоматериал «СЭ».

1979-й. Это первый чемпионский трофей Романцева в «Спартаке», когда он уже выводил команду на поле с капитанской повязкой.

Фото Сергей Колганов

Обратите внимание, с какими серьезными лицами этому событию аплодируют творцы той победы: легендарный Николай Старостин и великий Константин Бесков — а ведь мы не ошиблись в тебе, парень! Думал ли тогда Олег Иванович, что принимает эстафету в будущее клуба, в котором проведет еще столько тренерских лет?

Январь 1989-го. Манеж в Сокольниках. Новый, без году неделя, тренер великого «Спартака». В 35! После самого Бескова!

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вспоминая тот момент, Романцев признался мне: получив предложение возглавить «Спартак», прямо сказал Старостину, что не представляет, как он может сменить самого Бескова.

— Пойми, Олег, уже есть несколько претендентов на то, чтобы сделать это. Но считаю, что «Спартаку» нужен именно ты. И я верю только в тебя, — спокойно ответил спартаковский патриарх.

Считаные минуты до первой тренировки. Пока вокруг Романцева пустота. И с тревогой в глазах он как бы всматривается в будущее. Но уже через минуту рядом встанет благословивший его Николай Петрович Старостин. За ним на поле хлынут те, с кем предстоит строить команду. Те, кого по сей день он называет своими детьми, а они по старой памяти величают его Иванычем.

И закипит жизнь на целых 14 славных тренерских лет. Закипит яркими победами и обидными неудачами, праздничными фанфарами, свистом трибун и восторгами прессы.

Снимок обезумевшего после золотого гола киевскому «Динамо» Валерия Шмарова — лучшее тому подтверждение.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вот так все и начиналось в том же 89-м. Ну а потом команда каждый раз традиционно качала Иваныча по такому же праздничному поводу. Что и подтверждают фотокоры «СЭ».

Фото Дмитрий Солнцев, «СЭ»

Фото Дмитрий Солнцев, «СЭ»

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

1991-й. Редкий кадр. После дерби Романцев с Садыриным дают интервью Евгению Майорову. Известно, что Олег Иванович, как и Павел Федорович, не были большими любителями общаться с прессой. Но отказать такому уважаемому человеку, как Евгений Александрович с его доброй улыбкой, они не могли.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Уже потом, когда Садырин возглавил сборную, пошли разговоры о том, что между двумя тренерами возникли напряженные отношения. Вернувшись в «Зенит», Павел Федорович даже заявил, что его главная задача — обыгрывать «Спартак» Романцева. Сам же Олег Иванович эту тему не обсуждал — и без того забот хватало. Но однажды, узнав о тяжелой болезни Садырина, попросил меня связаться с ним и поинтересоваться, нужна ли какая-то помощь.

Их последняя встреча состоялась незадолго до того, как Садырина не стало. «Спартак» прилетел в Мюнхен на матч Лиги чемпионов с «Баварией». У входа в отель его супруга Татьяна попросила меня сообщить Романцеву, что с ним хотел бы поговорить Павел Федорович, который сидел в «Мерседесе» с тонированными стеклами. После продолжавшейся минут двадцать беседы Олег Иванович сообщил, что завтра надо передать Садырину билеты на матч. На следующий день я три часа прождал Пашу в холле отеля, но он так и не пришел. Уже не смог...

Вспоминая об этом, поймал себя на мысли, что за годы нашего сотрудничества никогда не слышал от Романцева ни одного дурного слова, сказанного в адрес кого-то из своих коллег. Наверное, это и есть высшее проявление уважения к профессии тренера.

1992-й. Это ярчайший сезон в судьбе «Спартака» Романцева. И даже не потому, что в нем, двадцать лет спустя, был выигран последний в истории Кубок СССР, а клуб стал золотым в первом чемпионате России.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Эти победы дались тренеру и футболистам за счет колоссального напряжения, воли и доверия друг другу. А исходило все это от человека, одно имя которого заставляло верить в невозможное, — от Николая Петровича Старостина. Или Деда, как с любовью называли его в команде.

Не случайно он в центре снимка. По правую руку — о чем-то задумавшийся Романцев. А по левую — уже ставший историей советского футбола последний его кубок. И все победы того сезона, в котором после ухода Кулькова, Шмарова, Шалимова, Базулева, Позднякова, Мостового и Черенкова «Спартаку» предрекали провал, были посвящены ему — Деду. Его мудрость и безграничная любовь к своему детищу давали силы побеждать. В тот год Старостину исполнилось 90!

И как тут не вспомнить его пророческое напутствие молодому Романцеву трехлетней давности: «Я верю только в тебя, Олег!»

1994-й. Романцев по сей день повторяет, что среди футболистов у него никогда не было любимцев. Но на последнем прощании с Васей Кульковым Олег Иванович признался, что тот был для него родным человеком. Именно человеком.

Фото Дмитрий Солнцев., «СЭ»

И это неудивительно, ведь его тренерский путь и игровой Василия проходили по одному маршруту — «Красная Пресня», «Спартак» (Орджоникидзе), «Спартак» (Москва). Оба крепли, обретали уверенность. Так, рука об руку, дошли и до сборной.

А это учитель и ученик на «Динамо», где во время летней паузы на чемпионат мира «Спартак» принимал бразильский «Палмейрас». По случаю отпуска в португальском Порту Кульков оказался в Москве в родной красно-белой майке. В следующий раз он попытается это сделать уже три года спустя, вернувшись в Россию. И хотя Романцев делал все возможное, заиграть на прежнем уровне в «Спартаке» Василию не удалось — не сложилось.

Вспоминая своего воспитанника, Олег Иванович всегда говорит, что это был футболист от Бога, способный играть на любой позиции. А потом, тяжело вздохнув, добавляет: «И очень светлый человек».

1994-й. Этот снимок сделан в том же 94-м, также на «Динамо». В день проводов из футбола кумира спартаковских фанатов Федора Черенкова.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

В тот вечер «Спартак» устроил своему звездному форварду праздник, а сам виновник торжества покидал поле со слезами на глазах под знаменитый шлягер Тамары Гвердцители «Виват, король!».

Можно только догадываться, какие слова в эту минуту говорит ему Олег Романцев. И невозможно подобрать те, которые могли бы успокоить человека, переставшего жить самым дорогим для него — игрой. Романцев сам проходил через такое же испытание. Правда, тихо, без проводов. И наверняка тогда, обняв Федора, чьей игрой, как и все, не мог не восхищаться, просто сказал: «Жизнь продолжается. Надо идти дальше».

А через двадцать лет любимца «Спартака» не стало... Прощай, Король! Прощай!

1996-й. Это был трудный для «Спартак» год. И уж совсем непростой для героев этого снимка. Холодная питерская осень. Ревущий стадион «Петровский».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Минуту назад прозвучал финальный свисток золотого матча «Спартака» с «Аланией», узаконивший чемпионство москвичей. Романцев бросается поздравлять своего близкого друга Георгия Ярцева с трудной и яркой победой. Сам он впервые в сезоне появился в этот вечер на скамейке, взяв после неудачи на Евро в Англии творческую паузу. А тренерский руль без раздумий передал своему верному помощнику. А Ярцев, еще лихим форвардом привыкший рисковать, принял вызов. Сначала резко омолодил состав, затем поставил задачу — биться только за чемпионство!

И едва пришедшие в большой футбол Евсеев, Коновалов, Безродный, Джубанов, Мелешин рядом с Филимоновым, Цымбаларем, Горлуковичем, Тихоновым и Титовым не подвели. Вот почему-то золото — отсчет нового этапа в жизни и «Спартака», и его тренеров.

1998-й. Вообще-то Олег Иванович человек не сентиментальный. Но как не отблагодарить таких орлов, как Тихонов с Титовым, блиставших в том памятном сезоне?

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Провел его «Спартак» на одном дыхании, выиграв Кубок, золото и прорвавшись в полуфинал Кубка УЕФА. А весенне-летний отрезок в 16 матчей, блистательно пройденный с 12 победами и четырьмя ничьими, практически решил все вопросы с чемпионством.

1999-й. Вряд ли в обязанности тренера входит во время матча брать в руки мегафон и успокаивать разбушевавшихся на трибуне фанатов.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Романцеву довелось пройти и через это. В подмосковном Раменском местный «Сатурн» принимал чемпиона, и минут за сорок до начала встречи на фанатской трибуне вспыхнула заваруха. В дело тут же вмешался ОМОН, который явно переусердствовал. А потом, уже по ходу игры, поднялась новая кутерьма. Когда запахло жареным, обратились за помощью к Романцеву, компанию которому составили Кечинов, Тихонов и Цымбаларь. Общими усилиями удалось успокоить разгоряченную братию, но вряд ли Олегу Ивановичу понравилась роль тренера с милицейским мегафоном.

2000-й. Думаю, этот золотой вечер останется в памяти юбиляра как особенный.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

И не потому, что проходил в Кремлевском дворце. Запомнится он ему прежде всего тем, что на вручении «Спартаку» очередных золотых медалей впервые присутствовала любимая внучка Олега Ивановича, крошечная Алина Романцева. Видно, уже тогда малышка (а ныне студентка МГУ) понимала, что попала на большой праздник, который подарил ей и болельщикам ее самый лучший на свете дедушка. А потому вместе со всеми горячо аплодирует ему. За чем с одобрением наблюдает строгий дядя — Валентин Олегович.

2001-й. Это знаменитый кабинет главного редактора «СЭ» в бывшем офисе на Тишинке.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Где его гостеприимный хозяин, Владимир Кучмий, светлая ему память, принимает тренера «Спартака». Таких встреч было немало. И всякий раз проходили они тепло, с юмором, несмотря на то, как складывались дела у этих удивительных и интересных людей, которых объединяло много общего. Всевышний щедро наделил их большим талантом, умением добиваться своего, не прогибаться перед трудностями, которые только делали их сильней. И еще — безграничной преданностью своему делу. На лице хозяина кабинета и гостя светлые, добрые улыбки. И этой добротой светится сам снимок, возвращающий в прекрасные времена таких вот трогательных встреч.

2001-2002-й. Это мгновения, связанные со сборной и мировым чемпионатом в Японии. 6 октября, стадион «Динамо».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Только что в последнем матче отборочной группы мы разгромили сборную Швейцарии и добыли путевку в финал. Ликуют трибуны, радуется Романцев, счастливы его помощник Назар Петросян и менеджер Александр Полинский.

Мало кто знает, что до этого, после трагической ошибки Филимонова с украинцами в отборе на Евро-2000, Романцев принял решение об уходе из сборной. Объяснял это тем, что через два года команда уже не будет такой мощной и мобильной, какой была в 99-м. К тому моменту нынешние лидеры прибавят в годах, а способная молодежь еще не успеет встать на ноги. Хотя в том, что в Японию мы пробьемся, он не сомневался. Тогда удалось уговорить Олега Ивановича остаться. Как он и обещал, вопрос с поездкой на чемпионат был решен. А во всем остальном тренер оказался прав, хотя на тот момент команда сделала все, что могла.

Вот одна из тренировок на базе в Симидзу, где Романцев объясняет суть предложенного игрокам задания. Обратите внимание, с каким вниманием слушают его нынешние тренеры «Зенита» и «Ростова» Семак с Карпиным.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

А это уже концовка встречи с Бельгией. Мы проигрываем, и Романцев бросает в бой юного нападающего Сычева — он забьет, но не спасет от поражения.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вот таким грустным было расставание со сборной...

2001-й. 27 октября «Спартак» в Лужниках уверенно обыгрывает своего извечного противника «Зенит» и за два тура до конца ставит в чемпионате золотую точку.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

И вновь праздник по знакомому сценарию: команда качает тренера, в раздевалке льется шампанское. Но что-то в нем было не то. Хотя сам Романцев повода для тревог и сомнений не давал. Скорее они больше рождались домыслами журналистов, обсуждавших перемены в структуре клуба и появление в нем людей, претендующих на власть. Уже следующий сезон, в котором клуб стал лишь третьим, подтвердил — не все ладно в спартаковском футбольном хозяйстве.

2003-й. А это радость по поводу выигранного Кубка, которой не скрывает Романцев.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Хотя по озабоченному лицу его помощника Сергея Павлова этого не ощущается. Еще накануне финала с «Ростовом» Олег Иванович дал в Тарасовке шумную пресс-конференцию, в которой достаточно жестко высказался в адрес нового руководства клуба и опроверг слухи о своем уходе. Вот на таком горячем фоне и проходил финал, в котором для победы москвичам хватило одного гола Титова. А спустя несколько дней Романцев покинул «Спартак». Покинул, отдав ему 14 лет футбольной жизни. Так что золото 2001-го и Кубок 2003-го стали последними для него победами в родном клубе. После его ухода «Спартак» стал чемпионом лишь 16 лет спустя, а кубок добыл через 19.

2004-й. А этому снимку сегодня исполнится ровно двадцать лет.

Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Сделан он на 50-летии уважаемого тренера в трогательный момент поздравления его и очаровательной Наталии Ивановны писателем и торпедовским болельщиком Аркадием Аркановым. Можно только гадать, что тот желает юбиляру. Не исключаю, повторяет то, что обычно говорит на подобных торжествах имениннику, — прожить до 120, а там как получится. Хочется и сейчас пожелать Романцеву того же.

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Р.S. Этой елочке скоро исполнится четыре года. А посадил ее Романцев в далекой Элисте на правах почетного гостя (о чем и свидетельствует соответствующая надпись на табличке). Глядя на нее, вспоминается старая народная мудрость, согласно которой настоящий мужчина должен построить дом, вырастить сына и посадить дерево. Романцев эту программу перевыполнил — с домами у него все в порядке, сыновей вырастил двоих — Вадима и Валентина, а теперь вот и с деревом все решилось.

Здоровья, счастья, поздравления от «СЭ» и его читателей, дорогой Олег Иванович!