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Кубок России

Сегодня, 08:59

10 из 12 матчей FONBET Кубка России 13 сентября завершились серией пенальти

Сергей Разин
корреспондент
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13 сентября прошли матчи 1/8 финала пути регионов FONBET Кубка России.

В среду состоялись 12 матчей, 10 из которых завершились в серии пенальти. В основное время «Текстильщик» победил «Динамо» из Вологды (2:1), а «Ротор» обыграл «Легион» (3:0). При этом в шести матчах команды не смогли забить голов в основное время.

В четвертьфинал прошли «Динамо» Владивосток, «Текстильщик», «Рязань», «Биолог Новокубанск», «Форте», «Ротор», ростовский СКА, «Уфа», «Динамо» Брянск, «Луки-Энергия», «Леон-Сатурн» и «Знамя Труда».

Кубок России
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