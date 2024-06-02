2 июня состоится жеребьевка группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России

В воскресенье, 2 июня, на стадионе «Лужники» в Москве сразу после окончания суперфинала нынешнего розыгрыша FONBET Кубка России пройдет жеребьевка группового этапа Пути РПЛ сезона-2024/25.

Мероприятие запланировано на 20:45 по московскому времени.

Состав корзин жеребьевки:

Корзина 1: «Зенит» (Санкт-Петербург), «Краснодар», «Динамо» (Москва), «Локомотив» (Москва).

Корзина 2: «Спартак» (Москва), ЦСКА (Москва), «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Рубин» (Казань).

Корзина 3: «Крылья Советов» (Самара), «Ахмат» (Грозный), «Факел» (Воронеж), «Оренбург».

Корзина 4: «Пари Нижний Новгород», «Химки» (Московская область), «Динамо» (Махачкала), «Акрон» (Тольятти).

Первый тур группового этапа Пути РПЛ состоится 31 июля.