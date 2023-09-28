Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 16:00

2DROTS — «Химки»: прямая трансляция матча Кубка России

Прямая трансляция игры Кубка России 2DROTS — «Химки» начнется в 16.25 мск на «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты 2DROTS.
Футболисты 2DROTS.
Фото Василий Пономарев / 2DROTS
Telegram Дзен

2DROTS в Москве сыграет с «Химками» в матче четвертого раунда Пути регионов FONBET Кубка России по футболу в четверг, 28 сентября. Игра пройдет на стадионе «Москвич», начало — в 16.30 по московскому времени.

Телеканал «Матч ТВ» бесплатно в прямом эфире покажет видеотрансляцию противостояния 2DROTS — «Химки». Начало — в 16.25. Посмотреть игру также можно будет на канале «Матч Премьер».

Ключевые события кубкового матча будут доступны в матч-центре «СЭ».

2DROTS — любительский клуб из Москвы. Ранее, 4 сентября, команда победила кировское «Динамо» (2:0) в третьем раунде Пути регионов Кубка.

«Химки» под руководством главного тренера Андрея Талалаева занимают седьмое место в турнирной таблице первой лиги с 17 очками.

FONBET Кубок России: новости и результаты игр, Путь регионов и Путь РПЛ, интервью и статьи, турнирные таблицы и календарь матчей в актуальном виде на сайте.

Футбол
Кубок России
ФК 2Drots
ФК Химки
0
Читайте также
Польша объявила о бойкоте матчей против российских футбольных команд
Бузова упала не лед арены в Минске перед матчем «Динамо» — «Ак Барс»
Путин провел встречу с Кадыровым
Военные ВСУ под видом сдачи в плен атаковали позиции казачьего отряда в ЛНР
АвтоВАЗ запустил онлайн-продажи Lada
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Жеребьевка 5-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России состоится 29 сентября
Трошечкин: «Не очень серьезно воспринимаю 2DROTS. Им не нужно идти в профессионалы»
FONBET Кубок России: результаты матчей четвертого раунда Пути регионов 27 сентября
«Ротор» прошел «Аланию»: онлайн-трансляция матчей дня в Кубке России
«Ротор», «Арсенал» и «Родина» вышли в следующий раунд FONBET Кубка России
Тульский «Арсенал» забил «Сатурну» на 12-й секунде матча FONBET Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дьяков не верит в победу 2DROTS над «Химками»