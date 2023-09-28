«Химки» обыграли 2DROTS в четвертом раунде FONBET Кубка России

2DROTS не смогли победить «Химки» в матче четвертого раунда Пути регионов FONBET Кубка России — 2:0.

Счет в игре открыл форвард подмосковной команды Кирилл Панченко на 15-й минуте. На 23-й минуте медийная команда осталась в меньшинстве после того, как Годфред Клуцей получил вторую желтую карточку.

Второй гол в игре забил полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин на 59-й минуте.

Соперник подмосковной команды в пятом раунде Кубка России определится в результате жеребьевки, которая состоится в пятницу, 29 сентября.