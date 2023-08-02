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Сегодня, 18:30

2Drots — «Сахалин»: где и во сколько смотреть бесплатно трансляцию матча FONBET Кубка России 2 августа 2023

2Drots — «Сахалин» сыграют кубковый матч 2 августа
Валентина Глазко
Корреспондент
Фото ФК 2Drots
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В среду, 2 августа, в Москве 2Drots сыграет с «Сахалином» в рамках FONBET Кубка России. Игра состоится на стадионе «Москвич». Начало — в 19.30 по московскому времени.

Онлайн-трансляция 2Drots — «Сахалин» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляция пройдет на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Также следить за Кубком России в сезоне-2023/24 можно с помощью подписки в сервисе Кинопоиск.

2Drots второй год подряд принимает участие в Кубке страны. В сезоне-2022/2023 команда вылетела в матче 1/128 финала, уступив «Текстильщику» по серии пенальти — 1:1, 5:3.

2DROTS против &laquo;Сахалина&raquo;, а &laquo;Родина Медиа&raquo;&nbsp;&mdash; вологодского &laquo;Динамо&raquo;. Сколько медийных клубов останется в Кубке? Онлайн-трансляция матчей 2 августа
Футбол
Кубок России
ФК 2Drots
ФК Сахалин
ФК Текстильщик (Иваново)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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