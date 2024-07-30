2DROTS сыграет со «Строгино» в матче первого отборочного раунда Пути регионов Кубка России во вторник, 30 июля. Игра пройдет на стадионе «Москвич» в Москве и начнется в 16.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру 2DROTS — «Строгино» бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 15.55 мск. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Кубок России стартует 30 июля 2024 и завершится 1 июня 2025.

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