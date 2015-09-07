Болельщики "Байкала" требуют у РФС увеличить вместимость стадиона на матч с ЦСКА

Болельщики "Байкала" начали сбор подписей с требованием увеличить вместимость стадиона "Труд" на матч 1/16 финала Кубка России против ЦСКА. В заявлении, опубликованном в группе матча в социальной сети "Вконтакте", говорится, что на стадионе не все места оборудованы пластиковыми сиденьями, что позволяет вместить от 6,5 до 7 тысяч фанатов. Иркутяне просят РФС сделать исключение для клуба и максимально увеличить количество мест на стадионе. Ожидается, что игру посетят жители Братска, Читы, Красноярска, Улан-Удэ, Усть-Илимска, Ангарска, Байкальска и других городов.

Встреча состоится в Иркутске 23 сентября.