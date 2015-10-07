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Кубок России

7 октября 2015, 16:59

"Крыльям" непринципиально, когда играть 1/4 финала Кубка России

Никита Коновалов
Корреспондент
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Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков подчеркнул, что для клуба не имеет значения, когда проводить матчи 1/4 финала Кубка России. Напомним, что игры назначены на 5 - 6 декабря, а резервными днями утверждены 28 февраля и 2 марта. Самарцы сыграют в 1/8 финала против "Динамо". Встреча намечена на 28 октября.

- Нет принципиальной разницы, когда играть - в начале декабря или в начале марта, - цитирует "Р-Спорт" Шашкова. - Зимой с точки зрения календаря даже чуть предпочтительнее, потому что весной у команды будет довольно плотный график. 

Погодные условия? А где гарантия, что в начале марта погода будет хорошая? Сейчас октябрь, а в Самаре снег. В конце февраля бывают бураны, в марте тоже бывает снегопад. Вот когда будут построены новые стадионы к чемпионату мира, тогда картина будет другая. А пока принципиальной разницы, когда играть, нет.

Мы не смотрим, какой наш следующий соперник, "Динамо" это или другая команда. В Кубке России независимо от соперника задачи у нас стоят самые максимальные. Конечно, мы хотим выигрывать и проходить в следующую стадию. Как таковых приоритетов у нас нет. Везде надо играть - и в Кубке России, и в чемпионате страны.

Источник: http://rsport.ru/football/20151007/869692287.html
ФК Крылья Советов (Самара)
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