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Кубок России

29 сентября, 23:26

Абаскаль объяснил, почему не выпустил Мелешина в матче Кубка с «Зенитом»

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после победы над «Зенитом» (3:0) в матче Кубка России рассказал, почему форвард Павел Мелешин не вышел в игре с сине-бело-голубыми.

— Вы приучили нас, что Кубок — это турнир Павла Мелешина. Почему он сегодня не вышел?

— Все матчи разные. Действительно, Мелешин отлично проявил себя в предыдущих матчах. Но Соболев находится в отличной форме, у него шестиматчевая голевая серия. Форварду в такие моменты необходимо выходить и играть. Ну а Мелешин в процессе, в команде, всегда готов помогать, — сказал Абаскаль.

18-летний Мелешин ранее забил два гола в двух матчах Кубка России.

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
Гильермо Абаскаль
Павел Мелешин
0
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