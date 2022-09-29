Абаскаль объяснил, почему не выпустил Мелешина в матче Кубка с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после победы над «Зенитом» (3:0) в матче Кубка России рассказал, почему форвард Павел Мелешин не вышел в игре с сине-бело-голубыми.

— Вы приучили нас, что Кубок — это турнир Павла Мелешина. Почему он сегодня не вышел?

— Все матчи разные. Действительно, Мелешин отлично проявил себя в предыдущих матчах. Но Соболев находится в отличной форме, у него шестиматчевая голевая серия. Форварду в такие моменты необходимо выходить и играть. Ну а Мелешин в процессе, в команде, всегда готов помогать, — сказал Абаскаль.

18-летний Мелешин ранее забил два гола в двух матчах Кубка России.