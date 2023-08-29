Абаскаль после победы над «Динамо»: «Дисциплина не вырабатывается криком»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал изменения в составе в игре с «Динамо» (4:1) в 3-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Почти все футболисты, игравшие с «Ахматом», сегодня отдыхали. Только Соболев сыграл много. Ему нужно было почувствовать уверенность?

— Я думаю как об отдельных игроках, так и о команде в целом. Дисциплина не вырабатывается криком. Это ответственность каждого на поле и общая одновременно. Когда в футболе мы что-то подсказываем, мы хотим что-то улучшить. И после плохой игры нет ничего лучше, чем сразу сыграть снова и показать, что это была случайность. Мы должны вести к тому, чтобы футболисты играли стабильно.

В следующем матче FONBET Кубка России «Спартак» отправится в гости к «Пари НН» 19 сентября. «Динамо» на выезде встретится с «Краснодаром» в этот же день.