Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 22:19

Абаскаль после победы над «Динамо»: «Дисциплина не вырабатывается криком»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Telegram Дзен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал изменения в составе в игре с «Динамо» (4:1) в 3-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Почти все футболисты, игравшие с «Ахматом», сегодня отдыхали. Только Соболев сыграл много. Ему нужно было почувствовать уверенность?

— Я думаю как об отдельных игроках, так и о команде в целом. Дисциплина не вырабатывается криком. Это ответственность каждого на поле и общая одновременно. Когда в футболе мы что-то подсказываем, мы хотим что-то улучшить. И после плохой игры нет ничего лучше, чем сразу сыграть снова и показать, что это была случайность. Мы должны вести к тому, чтобы футболисты играли стабильно.

В следующем матче FONBET Кубка России «Спартак» отправится в гости к «Пари НН» 19 сентября. «Динамо» на выезде встретится с «Краснодаром» в этот же день.

Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Спартак» разгромил «Динамо» в матче FONBET Кубка России
Тарасова надеется, что с пропавшей фигуристкой Горбачевой все в порядке
В Москве пропала фигуристка Алина Горбачева
Мать пропавшей в Москве фигуристки Горбачевой рассказала о ее поисках
Члены экипажа танка «Алеша» вернулись домой в Приморье
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Личка капитулировал до матча. Дерби «Спартак» — «Динамо» требует большего уважения
Чавес о поражении от «Спартака»: «Жаль, что проиграли, ведь это дерби»
Личка заявил, что он разочарован матчем «Динамо» — «Спартак»
И какой состав у Абаскаля основной? «Спартак» уничтожил «Динамо» в Кубке
Пивоваров — поражении от «Спартака»: «Игра была сделана в первые 20 минут»
Личка — игрокам «Динамо» после разгрома от «Спартака»: «Кто будет играть пешком — играть не будет!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Абаскаль высказался о победе над «Динамо» в матче FONBET Кубка России

Умяров высказался о победе над «Динамо» в FONBET Кубке России