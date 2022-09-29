Абаскаль: «Меня волновал тот факт, что 19 матчей соперник не проигрывал московским командам»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после разгрома над «Зенитом» (3:0) в матче группового турнира Кубка России не стал называть победу тренерской.

— Считаете ли вы эту победу тренерской?

— Нет, не считаю ее тренерской. К счастью, мы встречаемся с «Зенитом» уже в третий раз. Но это победа не гарантирует нам что-либо в следующем матче. Она дает лишь уверенность и понимание, в какую сторону двигаться. Знаю, что «Спартак» не побеждал «Зенит» много лет, тем более с крупным счетом. Я рад, что это произошло. Меня волновал тот факт, что 19 матчей соперник не проигрывал московским командам. Я рад за болельщиков, но эта победа — это всего лишь одна победа, — сказал Абаскаль.

В составе «Спартака» в игре с «Зенитом» дубль оформил Квинси Промес, еще один гол на счету Александра Соболева. Матч прошел в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» 29 сентября.