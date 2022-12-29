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Сегодня, 15:31

Абаскаль — о причинах драки с «Зенитом»: «Раньше они чувствовали себя лучшими, в этом году все изменилось»

Мария Гусева
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал массовую драку в конце матча 6-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России против «Зенита» (0:0, 2:4 — по пенальти).

«Понятно, что каждый клуб смотрит на произошедшее со своей стороны. Мы пытались не принимать в этом участия, но это было невозможно. Футболист «Зенита» ударил судью, пока тот показывал игрокам карточки. Я осуждаю все произошедшее, но думаю, что их раздражение было вызвано нашей игрой. В прошлом году они чувствовали себя лучшими, а в этом году все изменилось», — цитирует Relevo Абаскаля.

В результате драки с поля были удалены Малком, Родригао и Вильмар Барриос у «Зенита» и Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон у «Спартака».

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на заседании 1 декабря принял решение дисквалифицировать всех шестерых игроков на шесть матчей Кубка России.

В четвертьфинале Кубка России Пути регионов «Зенит» сыграет с «Волгой». «Спартак» в плей-офф Кубка России Пути РПЛ встретится с «Локомотивом».

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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