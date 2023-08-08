Абаскаль: «Невероятно, ребята смогли вытащить такую игру»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о матче с «Пари НН» (5:4) в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Хочу попросить прощения, я буду краток, уже завтра будет тренировка. Буду быстрым, — начал пресс-конференцию Абаскаль. — Первые наши 30 минут были лучшими в этом сезоне. В характере, в настрое, в движении. В перерыве мы говорили с ребятами — когда Умяров шел в единоборство, Пруцев должен был закрывать зону. Оттуда и пришел гол. Давайте не забывать, что средний возраст «Спартака» сегодня был 23 года, мы должны контролировать наши чувства. Ты ведешь 3:1, но ты должен остановиться и доиграть матч. В целом любое действие должно провоцировать какую-то реакцию, сегодняшняя игра была невероятной, ребята смогли вытащить такую игру. Мы смогли добиться победы, хочу поблагодарить игроков и болельщиков, они поддерживали нас в каждых действиях. Если такая атмосфера сохранится в каждом матче «Спартака», любому сопернику будет сложно добиться результата».

«Спартак» набрал 6 очков и возглавил группу D. «Пари НН» с 2 очками — на втором месте.

В следующей игре команда Гильермо Абаскаля дома примет «Динамо» 29 августа. «Пари НН» также дома сыграет с «Краснодаром» 29-го числа.