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Кубок России

14 марта, 20:25

Абаскаль — о победе над «Оренбургом»: «Сегодня «Спартак» показал, кто мы есть»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Оренбурга» (3:1).

— Считаю, что победа заслуженная, — сказал Абаскаль. — Был правильный настрой. Это работа всей команды. Мы показали командный дух. Приложили все усилия и добились нужного результата. Бывает, когда что-то идет не так. В первых играх было два автогола и пенальти. Есть какая-то неудача. Но команда смогла перебороть это. Пришел первый гол в году, и команда стала показывать быстрый и красивый футбол. Сегодня мы показали, кто мы есть.

— Какие ваши решения в игре повлияли на ее ход?

— Выход Мозеса. Он освободил Зиньковского. Ему дали больше свободы. Качества Виктора мы тоже знаем. К качеству игры Виктора быть вопросов не может. Мы хотели дать больше свободы Зиньковскому.

— Почему заменили Хесуса?

— Он получил травму. Он почувствовал мышечное повреждение. Мы решили не рисковать.

— Если бы не травма Мозеса, то Мартинс должен был бы выйти после Угальде. Какая бы была расстановка?

— Она была бы такой же 4-4-2. Повторюсь, нашей целью было предоставить свободу Зиньковскому, чтобы он мог смещаться под Соболева. «Оренбургу» нужно было забивать. А Зиньковский в хорошей форме — мы хотели задействовать его на этой позиции, чтобы использовать свободные зоны. Крис должен был выйти на правый фланг.

По сумме двух матчей (0:1, 3:1) «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России, «Оренбург» отправился во второй этап четвертьфинала Пути регионов. Жеребьевка пройдет завтра, 15 марта и начнется в 13:00 мск.

ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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