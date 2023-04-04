Абаскаль прокомментировал поражение от «Урала» полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль выскахался о вылете его команды от «Урала» (1:1; 1:2) в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России, после которого красно-белые продолжать играть в Пути регионов турнира.

— Хотели бы вы взять у «Урала» реванш в большом финале FONBET Кубка России?

— По-человечески не люблю слово реванш. Когда речь идет о мести за что-то, что случилось ранее. Не хотел бы воспринимать это так. Это футбол, тут всякое бывает. В том числе, возможность сыграть с одной командой много раз и применить полученную ранее информацию. Так что назвал бы это возможностью. Это для нас возможность сделать что-то лучше для себя. Сегодня матч дал нам определенный опыт. И формат турнира способен дать нам новую возможность.

— Вот этот турнир с правом на ошибку не расслабляет футболистов?

— Не считаю, что это так. Даже по тому, как ребята сегодня играли. Они отдавались полностью. Конечно, мы проиграли — результат не тот, что мы хотели, но уж какой есть. По формату же в отсутствие еврокубков это дополнительные матчи. Нельзя сказать, что мы играли без души и без желания. «Урал» в конце матча оборонялся в своей штрафной. Мы в этом турнире попробовали молодых игроков, для которых это большая возможность.

— Вы упомянули тактические сюрпризы, которые команды преподносили друг другу во время встречи. Первым его преподнесли вы. В чем была идея выйти по схеме 4-4-2, и удалось ли ее реализовать?

— Все просто. Они играли по схеме в три защитника. Поэтому нужно отталкиваться на это. У них был расчет на длинные забросы и вертикальные передачи. Соответственно, если ты используешь схему 4-4-2 против этого, у тебя получается численное меньшинство в этой зоне. Если бы используешь схему 3-5-2, там больше количество людей, ты можешь лучше забирать подбор. Поэтому Денисов был пятым в линии защиты, Хлусевич тоже был. Плюс в полузащите ребята располагались. Это обусловлено и тем, что мы проводили матчи через два дня перед сложной игрой. Трудно держать высокий уровень прессинга, интенсивности в дуэли. У соперника есть Каштанов, очень опасный форвард. Поэтому такое расположение давало больше надежности и позволяло нам меньше бегать. «Урал» играл без вингеров, забросами. Поэтому схема была обусловлена этим, — сказал Абаскаль на пресс-конференции.