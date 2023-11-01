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Кубок России

1 ноября, 23:27

Абаскаль о поражении от «Краснодара»: «Мы сделали достаточно для положительного результата»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от «Краснодара» (2:3) в 6-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Никому не нравится проигрывать. Особенно в таком ключе. Порой ты заслуживаешь победы, но не получаешь ее, — начал Абаскаль. — Думаю, мы достаточно сделали сегодня для положительного результата. Я доволен игрой некоторых футболистов, которые хорошо поработали и провели отличный матч. Это плюс для конкуренции. В первом тайме, особенно на стандартах мы были близки к голу. И так как я не верю в удачу, мы будем работать дальше и стараться в следующих играх при подобных раскладах склонять весы на свою сторону. Но сейчас нет времени — нужно готовиться к следующему матчу. Результат сегодня отрицательный, конечно. И хочу поблагодарить помощника судьи. После матча мы пообщались, он объяснил эпизод.

— «Спартак» пропустил два похожих гола и еще два мог пропустить после фланговых прострелов. Почему вы не внесли коррективы?

— Причиной был недостаток коммуникации при переходе соперника на правом фланге. Во втором мяче была открытая ситуация, защитники сыграли не очень удачно — была целая цепочка моментов.

«Спартак» с 12 очками вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с первого места в группе D. У «Краснодара» — 11 очков и второе место. У «Динамо», которое занимает третье место, 8 очков и матч в запасе. Бело-голубые сыграют дома с «Пари НН» 2 ноября.

Кубок России
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
8
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