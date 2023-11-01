Абаскаль о поражении от «Краснодара»: «Такие матчи позволяют оценить, насколько тот или иной игрок готов к основе»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от «Краснодара» (2:3) в 6-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Когда будут готовы играть Промес и Джикия?

— Не знаю.

— Не кажется вам, что некоторые запасные игроки проявили себя не лучшим образом?

— Такие матчи позволяют посмотреть и оценить, насколько тот или иной игрок готов к попаданию в основу. И поэтому, хоть турнирная цель и достигнута, матчи важны как раз для игроков резерва. На мой взгляд, и для форварда, Саши Соболева, было бы важно сегодня забить два гола и улучшить свою концентрацию. Умяров и Мелешин, на мой взгляд, провели хороший матч. Паше нужно добавить в завершении, и он вполне мог бы сегодня отличиться.

«Спартак» с 12 очками вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с первого места в группе D. У «Краснодара» — 11 очков и второе место. У «Динамо», которое занимает третье место, 8 очков и матч в запасе. Бело-голубые сыграют дома с «Пари НН» 2 ноября.